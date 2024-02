Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Dagens Nyheter»: Bodenoffensive in Rafah hätte verheerende Folgen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» kommentiert am Freitag die geplante Bodenoffensive des israelischen Militärs in Rafah:

«Wohin flüchtet man, wenn man am Ende des Weges angekommen ist? Das ist eine Frage, die sich ungefähr anderthalb Millionen Palästinenser in Rafah stellen müssen - die allermeisten von ihnen sind schon auf der Flucht.

Israels Bodenoffensive richtete sich zunächst gegen den nördlichen Gazastreifen. Hunderttausende Menschen flüchteten von dort, unter anderem nach Chan Junis im Süden. Seitdem dort im Dezember großangelegte Operationen eingeleitet wurden, hat sich der Flüchtlingsstrom weiter nach Rafah bewegt.

Der Krieg im Gazastreifen hat enormes Leid verursacht. Eine umfassende Bodenoffensive in Rafah würde das, was ohnehin schon eine humanitäre Katastrophe ist, deutlich verschlimmern. Es besteht offensichtlich die Gefahr, dass die Funken von dort auch das Pulverfass an der Grenze zwischen Libanon und Israel zum Explodieren bringen.

Sowohl Großbritanniens Außenminister David Cameron als auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnen deutlich vor einer Offensive in Rafah. Das tun auch Israels engste Verbündete, die USA. Auch die zurückhaltende schwedische Regierung sollte das ansprechen.

Der menschliche Preis einer Bodenoffensive in Rafah könnte unheimlich hoch werden. Und für Israel wäre es ein weiterer Schritt weg von der Sicherheit, die das Land verdient. Seine Freunde können nicht einfach stumm zusehen.»

«La Stampa»: Europa muss Putin standhalten

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Stampa» meint am Freitag zu den Drohungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Richtung Europa:

«Trump hat die Nato und Europa schon als Kandidat ins Trudeln gebracht. Stellen wir uns nur vor, was geschieht, falls er wieder Präsident wird. Aber das Problem, das die Europäer angehen müssen, und zwar dringend, ist nicht er, sondern Wladimir Putin. Die Lösung liegt nicht darin, Donald Trump bei Laune zu halten; sie liegt in einer Verteidigung Europas, die Wladimir Putin die Stirn bieten kann.

Diese Verteidigung beginnt mit der Ukraine. Mit - hoffentlich - oder ohne die Amerikaner, denn der russisch-ukrainische Krieg ist ein Krieg in Europa, ein Angriff auf die europäische Sicherheit. Wenn Kiew standhält, hält Europa stand. Und umgekehrt.»