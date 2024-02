Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«The Guardian»: Notlage in Gaza verschlimmert sich

LONDON: Der Londoner «Guardian» warnt am Freitag vor einer weiteren Verschlechterung der humanitären Lage im Gazastreifen:

«Das Leid und die Not sind fast unvorstellbar. Die Bedingungen verschlechtern sich weiter und die Vorräte gehen aus. Krankenhäuser wurden zerstört oder beschädigt, während der Bedarf an medizinischer Versorgung steigt, weil immer mehr Patienten bei Luftangriffen verletzt werden oder aufgrund ihrer schlechten Lebensbedingungen erkranken. (...)

Die weitgehende Einstellung der Finanzierung des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA - aufgrund von Anschuldigungen, die von den USA als glaubwürdig bezeichnet wurden, wonach einige Mitarbeiter an den Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober beteiligt waren - ist ein schwerer Schlag. Dadurch wird das Leid an einem Ort verschlimmert, an dem, wie UNRWA-Chef Philippe Lazzarini sagt, mehr als zwei Millionen Menschen auf Hilfe für ihr «schieres Überleben» angewiesen sind. (...)

Doch mit jedem Tag, an dem die Finanzierung ausgesetzt bleibt, an dem die Hilfe behindert wird und an dem weiter Bomben fallen, wird es schlimmer. Nicht nur Israel, sondern auch diejenigen, die es mit Waffen beliefern, während sie dem UNRWA die Finanzierung verweigern, müssen sich dafür verantworten.»

«Die Presse»: Meisterpopulist hofft auf andere Zeiten

WIEN: Die österreichische Zeitung «Die Presse» schreibt über den ungarischen Premierminister Viktor Orbán und sein Einlenken zum EU-Paket für die Ukraine:

«Dass sich Orbán seit 2010 in Budapest an der Macht hält, hängt nicht zuletzt mit seinem taktischen Geschick zusammen. Und am Donnerstag hat der Meisterpopulist erkannt, dass es für ihn in der Causa Ukraine nichts zu gewinnen und einiges zu verlieren gibt: beispielsweise die Eröffnung eines EU-Verfahrens gegen Ungarn wegen Verletzung europäischer Grundwerte oder eine konzertierte Aktion gewichtiger Mitgliedstaaten zur gezielten Schwächung der ungarischen Wirtschaft. (...)

Ungarns starker Mann hofft darauf, dass sich der Wind des Wandels heuer zu seinen Gunsten drehen wird. Macht die rechte Internationale bei der Europawahl das Rennen und zieht Donald Trump wieder ins Weiße Haus ein, so Orbáns Kalkül, wird er die politische Agenda in der EU dominieren können.»