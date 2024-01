Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«de Volkskrant»: AfD-Verbot wäre Radikalkur mit hohen Risiken

AMSTERDAM: Zu Forderungen nach einem Verbot der AfD meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«In gewisser Weise ist Deutschland zu einem normalen europäischen Land geworden. Die Zersplitterung der Wählerschaft macht es immer schwieriger, eine stabile und handlungsfähige Regierung zu bilden, so auch in Deutschland. Wie in anderen europäischen Ländern ist ein Teil der Wählerschaft zur radikalen Rechten übergelaufen. Aber angesichts der Geschichte ist der Aufstieg von Rechtsextremen in Deutschland noch heikler als anderswo. (...)

Einige Politiker plädieren deshalb dafür, die AfD zu verbieten. Das wäre eine Radikalkur, die in einer Demokratie hohe Risiken birgt. Ein solches Gerichtsverfahren würden viele Anhänger der Partei als Bestätigung ihres Weltbilds sehen: Das Establishment tut alles, um uns mundtot zu machen. Ein generelles Verbot ginge vorerst zu weit. Allerdings sollte Deutschland streng gegen AfD-Politiker vorgehen, die das Grundgesetz nicht respektieren.

Es ist besorgniserregend, dass so viele Deutsche mit einer Partei sympathisieren, die auch von Geheimdiensten als Gefahr für die Demokratie bezeichnet wird. Aber für viele Anhänger ist der Nationalismus der AfD ein verbindendes Element gegen «die Eliten», gegen das Establishment, dem sie nicht mehr vertrauen.»

«Jyllands-Posten»: Politische Auseinandersetzung statt AfD-Verbot

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert das Umfragehoch der AfD und die politische Lage in Deutschland:

«Die vergangenen Tage haben Enthüllungen über verdeckte Kontakte zwischen mehreren vorderen Parteimitgliedern und bekannten Rechtsextremisten hervorgebracht, die unter anderem Pläne für groß angelegte Abschiebungen von Ausländern und deutschen Staatsbürgern geschmiedet haben. Das hat für Furore in den Medien des Landes gesorgt und eine hitzige Debatte über ein Verbot der AfD ausgelöst - etwas, das nach deutschem Recht zumindest theoretisch möglich ist.

Mit Blick auf eine Geschichte, die viel tragischer und gewalttätiger ist als die dänische, kann man diese Diskussion nur verstehen. Die Idee eines Verbotes der AfD ist aber weder realistisch noch vernünftig. Wir sind weit von Zuständen entfernt, die an der grundlegenden politischen Stabilität eines Deutschlands rütteln sollten, das trotz wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen wohlhabend, aufgeklärt und ressourcenreich genug ist, um für geordnete Verhältnisse in seinem politischen Leben zu sorgen, ohne auf die Gerichte als Notbremse zurückgreifen zu müssen.

Dass die AfD bundesweit eine Unterstützung von fast 25 Prozent erreichen kann, haben sich die etablierten Parteien großteils nur selbst zu verdanken. Das Problem damit, der AfD den Stachel zu ziehen, sollte auf dem politischen Schlachtfeld in Berlin und in den Bundesländern gelöst werden, nicht im Verfassungsgericht in Karlsruhe.»

«The Times»: Weder Iran noch Pakistan brauchen einen neuen Feind

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die militärischen Spannungen zwischen dem Iran und Pakistan:

«Weder Teheran noch Islamabad brauchen einen neuen Feind, der ihre bereits beachtliche Reihe regionaler Rivalen ergänzt. So wie der Iran versucht, gegen Israel und dessen Schutzmacht USA im Westen vorzugehen, muss sich Pakistan vor einer Bedrohung im Osten durch Indien schützen, seinem weitaus bevölkerungsreicheren Gegenspieler.

Angesichts dieser strategischen Prioritäten dürften die alarmierenden Zusammenstöße zwischen den beiden Ländern in dieser Woche - mit grenzüberschreitenden Angriffen auf mutmaßliche terroristische Ziele - eine Ausnahmeerscheinung bleiben. Sie zeigen allerdings, wie sich die Gewalt in einer Region entfalten kann, deren Konfliktpotenzial durch den terroristischen Angriff auf Israel am 7. Oktober noch größer geworden ist.»

«NZZ»: Heikler Balanceakt für Südkoreas Generäle

ZÜRICH: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will die Beschreibung Südkoreas als Feindstaat Nummer eins in der Verfassung verankern. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Mit seiner Deklaration passt sich Kim Jong Un der Realität an. Die Vorstellung einer einvernehmlichen Wiedervereinigung gehört ins Märchenland. Auch in Seoul klammerten sich linke Politiker zu lange an diese Illusion. (...) Kim Jong Uns Zeitenwende bedeutet nicht, dass ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel bevorsteht. Nordkoreas Führung handelt durchaus rational und stellt den Machterhalt über alles. Eine militärische Auseinandersetzung mit Südkorea und dessen Schutzmacht Amerika würde das Regime kaum überleben.

Dennoch ist höchst unwahrscheinlich, dass Kim die Teilung des Landes in der heutigen Form akzeptieren wird. In seiner Parlamentsrede vom Montag erklärte er die nach dem Koreakrieg (1950 bis 1953) gezogene Seegrenze für illegal. Seoul muss sich auf eine neue Serie von militärischen Nadelstichen einstellen. Südkoreas Generäle stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihr Abschreckungsdispositiv zu stärken, militärische Entschlossenheit zu zeigen, aber trotz Nordkoreas Provokationen nicht den Kopf zu verlieren. Ein heikler Balanceakt.»

«El Mundo»: Eine stalinistische Parade zum Ruhme Putins

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» beschäftigt sich in einem Kommentar am Freitag mit der Lage in Russland:

«Die Hälfte der Menschheit ist dieses Jahr zu Wahlen aufgerufen, dem größten Stresstest für die Demokratie seit langem. Wählen bedeutet natürlich nicht immer, dass es auch etwas auszuwählen gäbe. In Putins Russland gibt es nur eine Option: den Präsidenten-Zaren, der im März seinen Sieg in einer Wahl-Farce erneut bestätigen wird. Der 71-Jährige wird die Schlüssel zum Kreml bis mindestens 2030 in der Tasche behalten. Sein Ziel ist es jedoch, bis 2036 durchzuhalten und damit den Rekord Stalins zu brechen, eines Tyrannen, den Putin nicht nur rehabilitieren, sondern wo immer möglich nachahmen will.

So etwa, als er ankündigte, dass Moskau die traditionelle sowjetische Sportlerparade auf dem Roten Platz wiederbeleben werde: eine Parade, die vor allem zu Zeiten Stalins eines der farbenprächtigsten Instrumente der kommunistischen Propaganda war. Damit will Putin die nationalistische Stimmung in einem Russland befeuern, das durch Sanktionen angeschlagen und aufgrund seines imperialistischen Kreuzzugs gegen die Ukraine zu einem internationalen Paria geworden ist. Den Olympischen Spielen in Paris, bei denen Russen nur unter neutraler Flagge antreten sollen, setzt Putin Freundschaftsspiele entgegen, auch sie ein Instrument aus dem sowjetischen Fundus.»