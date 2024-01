Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«NZZ»: Polens Präsident spielt eine unrühmliche Rolle

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den politischen Streit in Polen um die Inhaftierung von zwei Mitgliedern der früheren PiS-Regierung:

«Präsident Duda spielt in der Affäre ohnehin eine unrühmliche Rolle. Er hätte mit einer neuerlichen Begnadigung sogleich für die Freilassung der beiden Parteifreunde sorgen können. Nun, da ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, wäre eine solche gültig. Doch das schloss Duda tagelang kategorisch aus. Stattdessen befeuerte er die Situation mit seiner Rhetorik und indem er den beiden Unterschlupf in seinem Amtssitz bot.

Der Grund dafür ist klar: Die PiS kann sich als von einem Rachefeldzug der neuen Machthaber verfolgt präsentieren und so ihre Wähler aufrütteln. Gleichzeitig untergräbt sie die Legitimität der Regierung Tusk und liefert einen Vorwand, diese zu sabotieren. Ihr weiterhin treuer Erfüllungsgehilfe Duda könnte wegen des Streits um die beiden Inhaftierten alle Gesetzesbeschlüsse mit seinem Veto belegen.

Der Fall zeigt damit im Kleinen bereits alle Probleme auf, die sich der neuen Regierung stellen. (...) Veränderungen auf dem eigentlich logischen Weg der Gesetzgebung dürften an Duda oder dem von der PiS vollständig gekaperten Verfassungsgericht scheitern.»

«La Vanguardia»: Israel macht sich Feinde und verliert an Rückhalt

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» zieht in einem Kommentar am Freitag eine Zwischenbilanz des Gaza-Krieges:

«Südafrika verklagt Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag wegen Völkermords am palästinensischen Volk. Die Reaktion Israels bestand darin, die südafrikanische Regierung als «legalen Arm» der Hamas zu bezeichnen und alle Vorwürfe zurückzuweisen. Abgesehen von der Debatte darüber, ob die israelische Armee Völkermord begangen hat oder nicht, geht es Südafrika darum, den Krieg im Gazastreifen durch ein Urteil des internationalen Gerichts zu beenden. Die Reaktion der Regierung von Benjamin Netanjahu lässt nicht darauf schließen, dass diese Forderung, die auch von Regierungen weltweit erhoben wird, etwas an Israels Entschlossenheit ändern könnte, seine Offensive fortzusetzen.

Der brutale Terrorüberfall der Hamas auf Israel führte zu dieser harten militärischen Reaktion. Aber es stellt sich die Frage, was Israel bei dieser Offensive gewonnen hat. Sicher sind viele Hamas-Terroristen getötet worden, aber es sind auch viele Unschuldige gestorben. Zudem kann sich Israel heute nicht als besser geschützt und stärker betrachten als vor der Offensive. Israel hat nun mehr Feinde und weniger Rückhalt in der internationalen Gemeinschaft.»