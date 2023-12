Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.23 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

«The Guardian»: Wahlsieg Trumps wäre gut für Putin

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag die Möglichkeit, dass Donald Trump 2024 erneut Präsident der USA wird:

«Eine zweite Trump-Präsidentschaft wäre eindeutig gut für (den russischen Präsidenten) Wladimir Putin und schlecht für die Ukraine und die Nato, aus der die USA dann durchaus austreten könnten. Mit seinem transaktionalem Vorgehen in der Außenpolitik stellt Donald Trump sich selbst an die erste Stelle, wobei er nur eine sehr enge und kurzfristig angelegte Vorstellung von den Interessen der USA hat. Verbündete wie Südkorea denken angesichts dessen bereits über eine eigene nukleare Abschreckung nach.

Trump würde versuchen, China im Handelsbereich erneut unter Druck zu setzen, und die Republikaner würden ihn ermutigen, an anderen Fronten noch weiter zu gehen. Allerdings könnte seine Bewunderung für Autokraten es ihm ermöglichen, sich in einigen Fragen mit Xi Jinping zu arrangieren - vor allem in Bezug auf die Zukunft Taiwans. (...)

Die Demokraten dürfen ihren Wahlkampf nicht allein auf die von Trump ausgehende Bedrohung konzentrieren. Sie müssen auch allgemeinere Anliegen ansprechen. Aber die Konzentration auf die wahrscheinlichen Folgen seiner Wiederwahl ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Wähler verstehen, welche Wahl sie treffen - auch wenn sie nicht wählen oder einen anderen Kandidaten als Joe Biden unterstützen.»

«Nepszava»: Menschen vertrauen lieber Populisten als Klimaforschern

BUDAPEST: Über den globalen Klimawandel und die Wahlerfolge von populistischen Politikern schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Freitag:

«Alles geschieht so, wie es die Klimaforscher vorausgesagt haben: die Polkappen und die Gletscher schmelzen, die Verteilung der Niederschläge wird immer unregelmäßiger, die Wetterextreme werden immer häufiger, und natürlich wird es immer wärmer. Würde irgendein Politiker mit seinen Voraussagen stets derart richtig liegen, würde man ihn zum Heiligen erklären. (...)

Trotzdem folgt halb Ungarn mit religiösem Eifer einem Menschen (, dem rechtspopulistischen Regierungschef Viktor Orban), der im Februar 2020, als die Covid-Pandemie (...) bereits in Italien tobte, ein goldenes Zeitalter prophezeite und der noch im Februar 2022 versprach, dass die Russen die Ukraine nicht angreifen würden. (...) Über die Folgen (des Klimawandels) hat uns die Wissenschaft rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Nur wir haben da auf die jeweils diensthabenden Orbans gehört.»

«El Mundo»: Zweifel an Mileis Notstandsplan für Argentinien

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kritisiert in einem Kommentar am Freitag den Notstandsplan des neuen ultraliberalen argentinischen Präsidenten Javier Milei:

«Javier Milei hat ein Gesetzespaket angekündigt, das seiner Person im Falle einer Billigung durch das Parlament eine in den vergangenen 40 Jahren in Argentinien beispiellose Macht geben würde. Das Vorhaben wirft mit Blick auf die Demokratie erhebliche Zweifel auf. Der Präsident versucht, das ultraliberale populistische Programm umzusetzen, das ihn in die Casa Rosada geführt hat. Dafür will er einen «öffentlichen Notstand» von zwei Jahren ausrufen, der auf vier Jahre verlängert werden kann und ihm bedeutende gesetzgeberische Kompetenzen geben würde.

Milei versichert, dass er Argentinien liberalisieren und die Wirtschaft deregulieren will. Aber sein Gesetzespaket würde auch den Weg für eine harte Unterdrückung von Protesten ebnen. Zudem würde das Wahlrecht, die Zusammensetzung des Parlaments und das Prozessrecht geändert. Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und individuelle Freiheiten sind Grundwerte der Demokratie. Die Reform einer angeschlagenen Wirtschaft kann nicht als Entschuldigung dafür herhalten, die Gegengewichte des Systems außer Kraft zu setzen.»

«NZZ»: Milei muss sich um einen breiten Konsens bemühen

ZÜRICH: Die argentinische Regierung des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei will ein Gesetz durch den Kongress bringen, das die Ausrufung des Notstands bis Ende 2025 vorsieht. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Zur Durchsetzung seiner Reformen hat Milei mit zwei großen Problemen zu kämpfen. Er hat nur eine schwache Basis im Kongress und braucht die Unterstützung des Mitte-Rechts-Lagers des Ex-Präsidenten Mauricio Macri und weitere Stimmen. Zudem muss er auf der Straße mit Widerstand der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen rechnen, die seinem Hauptgegner, den Peronisten, nahestehen.

Mit dem Gesetzespaket versucht er den Widerstand im Kongress und auf der Straße auszuschalten. Dies bringt ihn aber in Verdacht, dass er den Rechtsstaat infrage stellen oder gar abschaffen will. (...) Auch wenn ihm die Legislative die Zustimmung zum Notstand erteilen sollte, muss sich Milei in Zukunft darum bemühen, einen breiten Konsens zu seinen Reformen zu bilden. Andernfalls ist die Gefahr groß, dass seine Regierung bei zunehmendem Konflikt in autoritäre Muster verfallen wird.»

«La Repubblica»: Dialog mit globalem Süden bei G7-Gipfel im Fokus

ROM: Zu den größten globalen Herausforderungen und dem G7-Gipfel in Italien im kommenden Jahr schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Freitag:

«Es liegen viele Herausforderungen auf dem Tisch, aber auch viele unvermeidliche Unsicherheiten auf internationaler Ebene für Italien, das die Präsidentschaft der G7 übernimmt. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen werden sich Mitte Juni in Apulien treffen. (...) Für die italienische Regierung wird es auch darum gehen, die «europäische Stimme» angemessen zu vertreten. Doch in erster Linie muss eine Botschaft des Dialogs mit dem sogenannten globalen Süden in den Vordergrund gerückt werden.

Der Westen hat in den letzten Jahren und insbesondere im Zusammenhang mit den Konflikten in der Ukraine und im Gazastreifen deutlich an Attraktivität verloren. Die Botschaft Washingtons, sich in diverse Quadranten zurückzuziehen, hat eine zunehmende Nonchalance nicht weniger regionaler Akteure begünstigt. Der Bau einer «Brücke» für konstruktive Gespräche mit dem Rest der Welt kann nicht länger aufgeschoben werden, (...) um damit auch das Signal eines Westens zu senden, der es für notwendig hält, an einer Aktualisierung der Regeln der internationalen Gemeinschaft zu arbeiten.»