Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Guardian»: Abschreckung hält irreguläre Migration nicht auf

LONDON: Die britische Zeitung «The Guardian» kommentiert am Freitag den Untergang eines Flüchtlingsbootes vor Griechenland, bei dem vermutlich mehrere Hundert Migranten ums Leben kamen:

«In Griechenland haben die Parteien ihren Wahlkampf ausgesetzt, und es wurden drei Trauertage ausgerufen. Es gibt allerdings einen Grund, warum das verunglückte Boot auf offener See unterwegs war, in einem der tiefsten Teile des Mittelmeers. Die Migrantenboote gehen größere Risiken ein und legen längere Strecken zurück, um die in Griechenland dokumentierten Patrouillen und illegalen Pushbacks zu umgehen. Wie diese Tragödie zeigt, halten drakonische Abschreckungsmaßnahmen die irreguläre Migration nicht auf, sondern zwingen verzweifelte Menschen dazu, noch gefährlichere Wege in Betracht zu ziehen.

Aber es geht nicht nur um Griechenland. Überall in Europa behaupten Regierungen unaufrichtig, dass hohe Mauern und Stacheldrahtzäune sowie die Abwälzung der Verantwortung für Asylsuchende auf Drittländer als moralisch angemessen betrachtet werden kann. «Das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler zu brechen» ist zur Rechtfertigung für eine Strategie der Festung Europa geworden. Sie soll einige der reichsten Gesellschaften der Welt vor den Folgen globaler Krisen schützen.»

«NZZ»: Neutralität der Schweiz nicht verspielen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor beiden Kammern des Schweizer Parlaments:

«Dass Selenskyj jede Möglichkeit nutzt, um für Unterstützung im ukrainischen Widerstandskampf zu werben, ist absolut verständlich und in keiner Weise zu kritisieren. Seine Rede am Donnerstag war denn auch eindringlich. Eine andere Frage ist, ob es aus Sicht der Schweiz klug war, ihn im Parlament sprechen zu lassen. (...) Die Schweiz sei ein neutrales Land, betonte der Nationalratspräsident Martin Candinas, dennoch müsse man Aggressor und Opfer klar benennen. Schließt das auch ein, dass ausgerechnet das Parlament dem Präsidenten einer Kriegspartei eine Plattform bieten soll?

Bei allem Verständnis für das Bedürfnis, sich mit der Ukraine solidarisch zu zeigen und der Welt darzutun, dass man zusammen mit dem Westen auf der richtigen Seite steht: Irgendwann wird der unselige Krieg zu Ende sein, und es wäre zu wünschen, dass die Politiker die Neutralität, die in der Schweizer Bevölkerung tief verankert ist, dann nicht vollends verspielt haben werden.»

«Tages-Anzeiger»: Selenskyj hielt Schweiz Spiegel vor

ZÜRICH: Zur Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor beiden Kammern des Schweizer Parlaments meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«In der kurzen Rede offenbarte sich die ganze Heuchelei der Schweizer Ukraine-Politik. Selenskyj hielt der Schweiz den Spiegel vor - allein durch seine virtuelle Präsenz. In einem Großteil des Parlaments gibt es keine Zweifel, wer von den beiden Kriegsparteien das Völkerrecht bricht. Martin Candinas (der Präsident des Nationalrats, der großen Kammer des Parlaments) sprach davon, «Aggressor und Opfer klar zu benennen». Ebenso, wessen Weltanschauung man teilt. Nochmals Candinas: «Die Werte, für die Sie Ihr Leben riskieren, sind auch unsere Werte.»

Aber für diese Werte die «Neutralität» zeitgemäß interpretieren, die Spielräume ausloten? Dafür fehlt der Mut. (...) Und ja, die Schweiz trägt die Sanktionen der EU und der USA mit. Aber ganz genau will man es doch nicht wissen, wer in Genf mit russischem Öl handelt und welche Anwälte für welchen Oligarchen welche Briefkastenfirma bauen.»

«El País»: Bootsunglücke im Mittelmeer sind nicht unvermeidbar

MADRID: Zum Bootsunglück im Mittelmeer, bei dem Hunderte Menschen ums Leben kamen, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Die Schlepper, die diese Überfahrten organisieren, setzen seit langem immer größere Schiffe ein, um längere Fahrten zu ermöglichen und ihr Geschäft so rentabel wie möglich zu machen Die meisten Schiffe kommen aus Libyen, einem Land, das nach dem Sturz Gaddafis zu einem gescheiterten Staat wurde. Aber in letzter Zeit haben auch die Aktivitäten der Mafia in Tunesien zugenommen. Es wird geschätzt, dass dieses Jahr bereits mehr als tausend Menschen auf diesen riskanten Überfahrten ums Leben kamen.

Der Schock über solche Katastrophen darf nicht länger einfach nur zur Resignation führen. Die europäischen Behörden müssen viel entschlossener sein. Sie müssen so schnell wie möglich eine Grundlage für migrationspolitische Vereinbarungen finden, damit Maßnahmen ergriffen und das Risiko einer Wiederholung solcher inakzeptablen Vorfälle minimiert werden. Während Europa mit erschreckender Langsamkeit diskutiert, gibt es immer mehr Unglücke und Klagen der Hilfsorganisationen. Europa darf nicht weiter so tun, als ob der Verlust Hunderter Menschenleben unvermeidlich wäre.»