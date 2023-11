Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Dagens Nyheter»: Ohne Russlands Haltung wäre die Nato nicht nötig

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag den zähen Ratifizierungsprozess für den schwedischen Nato-Beitritt:

«Inakzeptabel - das ist ein interessantes Wort. Am Mittwoch hat es die russische Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Bezug auf eine ukrainische Nato-Mitgliedschaft verwendet. Der Kreml akzeptiert nicht, dass Russlands Nachbarn ihre eigenen sicherheitspolitischen Entscheidungen treffen. Falls die Entscheidungen falsch sind, hat Russland das Recht, sie mit seinen Streitkräften zu korrigieren. Das ist es, was wir verstehen müssen. Die Frage ist, warum wir daran denken, es zu akzeptieren.

Man kann für oder gegen die Nato sein und darüber diskutieren, ob es angemessen ist, dass Länder wie die Türkei und Ungarn über diese Frage entscheiden - das ist eine wichtige Debatte. Aber eines sollten wir stets im Kopf behalten: Die Nato ist der einzige Grund dafür, dass Russland, die ehemalige Sowjetunion, in Europa keine freie Hand hat; der einzige Grund dafür, dass Schweden eine unabhängige Außen- und Sicherheitspolitik betreiben kann. Hätte Russland nicht das Recht beansprucht, zu entscheiden, welche Länder der Nato beitreten können, wäre die Nato nicht notwendig gewesen.»

«ABC»: Große Spannungen in Spaniens neuer Regierung

MADRID: Die konservative spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Freitag die Wahl des Sozialisten Pedro Sánchez zum Regierungschef, die durch Zugeständnisse an separatistische Parteien möglich wurde:

«Nach der Wahl beginnt eine Legislaturperiode, die von Akteuren bestimmt sein wird, deren Interessen mit denen Spaniens unvereinbar sind. Die Zugeständnisse (wie etwa eine Amnestie für Katalanen) von Sánchez an die (separatistischen katalanischen Parteien) ERC und Junts werden den Kurs der Regierung in den kommenden Monaten bestimmen.

Sánchez steht vor der Herausforderung, ein Bündnis am Leben zu halten, das von erheblichen inneren Spannungen geprägt ist. Die Regierungsmehrheit umfasst Kräfte rechter und linker Separatisten, und viele der Partner konkurrieren untereinander. Das gilt für die beiden linken Parteien Podemos und Sumar, aber auch für die baskischen Parteien Bildu (links) und PNV (rechts) und vor allem auch für ERC (links) und Junts (liberal).

Es ist nicht auszuschließen, dass einige dieser Partner von Sánchez zu gegebener Zeit Dinge fordern werden, die miteinander schlicht nicht vereinbar sind. Zwar hat Sánchez die Wahl zum Regierungschef geschafft. Aber die eigentliche Herausforderung beginnt mit einer Legislaturperiode, die explosiv sein wird und in der nichts garantiert ist.»

«WaPo»: US-China-Neuausrichtung macht Welt ein Stück sicherer

WASHINGTON: Nach längerer Funkstille sind US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping zu ihrem ersten persönlichen Austausch zusammengekommen. Dazu schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Die Beziehungen zwischen den USA und China sind so tief gesunken, dass allein die Tatsache, dass Präsident Biden am Mittwoch in Kalifornien mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentraf, wie ein Durchbruch erscheint. Selbst wenn nur wenige formelle Vereinbarungen verkündet wurden, ist Dialog besser als Beschimpfungen, und regelmäßige Kommunikation ist besser als Konflikt. Doch wenn man die Messlatte so niedrig ansetzt, verkauft man die Errungenschaften des Gipfels unter Wert. (...)

Entscheidend ist, dass Biden die Idee einer Entkopplung der amerikanischen und chinesischen Wirtschaft verwarf, was angesichts der Verflechtung der beiden Volkswirtschaften ebenso schwierig wie wirtschaftlich schmerzhaft wäre. Die handelspolitischen Maßnahmen sollten begrenzt sein (...). Aber Biden hat Recht, wenn er eine robuste diplomatische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China anstrebt. Sich dort zu einigen, wo die beiden Länder können und zu widersprechen, wo sie müssen, ist die bessere Politik als ein Rückzug oder, schlimmer noch, eine offene Konfrontation. Die USA haben diese Lektion während des Kalten Krieges gelernt (...).

Der Umgang mit China ist ein heikler Balanceakt. Doch eine Neuausrichtung, die auf der Realität und nicht auf Übertreibungen beruht, wird die Welt ein Stück sicherer machen.»

«NZZ»: Joe Biden und Xi Jinping haben Interesse an Stabilität

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Beziehung zwischen den USA und China:

«Die gute Nachricht zuerst: Die Staatspräsidenten der zwei größten Wirtschaftsnationen der Welt, Xi Jinping und Joe Biden, scheinen einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben. (...) Die schlechte Nachricht: Die Stabilisierung der Beziehung, die Xi und Biden anstrebten und erreichten, ist fragil. Die Beziehung bleibt unberechenbar. (...)

Deutlich wurde nach dem Treffen in San Francisco, dass die beiden Präsidenten ein echtes Interesse an Stabilität und Berechenbarkeit der Beziehungen haben. Xi Jinpings Motivation dürfte vor allem wirtschaftlicher Natur sein. Sein Land steht vor großen Problemen, einer Stagnation. Nun will er die Handels- und Investitionsaktivitäten mit den USA ankurbeln.

Biden verfolgt im Hinblick auf die Wahlen in einem Jahr vor allem politische Ziele. Er hat denn auch nebst der Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation zwei Abkommen - zur Bekämpfung der Fentanyl-Krise und des Klimawandels - erzielt, die sein diplomatisches Geschick unter Beweis stellen. Ob diese Vereinbarungen mit konkreten Handlungen gefüllt werden oder Absichtserklärungen bleiben, wird sich zeigen. Dabei wäre es unabdingbar, dass China und die USA zusammenarbeiten können, um die gegenwärtigen globalen Herausforderungen anzugehen.»

«Financial Times»: Ein Schritt zur Wiederherstellung von Vertrauen

LONDON: Zu den Beziehungen zwischen den USA und China meint die «Financial Times» am Freitag:

«Für die USA ist eine Stabilisierung der Beziehungen zu Peking in wachsendem Maße wünschenswert, da sich Washington mit Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten konfrontiert sieht. (...) Die Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation zwischen den beiden Seiten ist ein erster Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens, auch wenn sie nur ein Mindestmaß an Konfliktvermeidung ermöglicht. Es gibt Möglichkeiten, auf diesen Fortschritten aufzubauen, indem man sich um eine weitere Zusammenarbeit in der Klimapolitik auf der kommenden COP28-Konferenz sowie um die Eindämmung regionaler Konflikte bemüht.

Weitere Spannungen, wie zum Beispiel der diplomatische Sturm wegen des chinesischen Spionageballons über den USA, der die erhoffte Annäherung Anfang des Jahres zunichtemachte, sind möglicherweise unvermeidlich. Doch das Treffen zwischen Biden und Xi war ein ermutigendes Zeichen dafür, dass beide Seiten versuchen, die Beziehungen trotz ihrer sich verschärfenden strategischen Rivalität in den Griff zu bekommen.»