Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Libération»: Gaza-Krieg hat geopolitische Karten neu gemischt

PARIS: Zum Gaza-Krieg schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Freitag:

«Die Welt vor dem 7. Oktober scheint weit weg. In wenigen Wochen haben die Massaker der Hamas auf israelischem Boden und die Bombardierungen (der israelischen Streitkräfte) im Gazastreifen den Planeten erschüttert. Das geopolitische Spiel war von der Offensive Russlands in der Ukraine bereits mitgenommen. Nun wurden die Karten neu gemischt. (...)

Der Krieg im Nahen Osten hat alle Allianzen zerstört, was Unruhe in jedem Land gesät hat und droht, die bereits zerbrechlichen Gleichgewichte ins Wanken zu bringen. Der kleinste Funke zu viel und alles kann Feuer fangen. Das Drama ist, dass jeder sich verpflichtet fühlt, aufs Äußerste für das eine Lager oder gegen das andere zu sein. (...) Europa zerreißt zwischen Verteidigern des Rechts Israels auf Selbstverteidigung und Aufrufen zu einem Waffenstillstand, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu bewahren. (...)

(Russlands Präsident) Wladimir Putin reibt sich natürlich die Hände, denn alles, was das westliche Lager spaltet und schwächt, nimmt er gerne. (Chinas Staatspräsident) Xi Jinping hingegen wartet darauf, wohin das Pendel ausschlagen wird.»

«Wall Street Journal»: Spaniens Linke bereit zu Kuhhandel für Macht

NEW YORK: Die Sozialisten in Spanien haben im Ringen um die Macht nach dem unklaren Wahlausgang vom Sommer ein umstrittenes Abkommen auch mit der zweiten der beiden Separatisten-Parteien aus Katalonien erzielt, das eine Amnestie für zahlreiche Unterstützer des gescheiterten Abspaltungsversuchs der Region von 2017 umfasst. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Erinnern Sie sich an den letzten Sommer, als alle befürchteten, dass eine rechtsextreme Partei bei einer Wahl in Spanien gut abschneiden und Spanien und die Europäische Union gefährden könnte? Nun sieht es so aus, als ob die Alternative schlimmer wäre, nachdem Ministerpräsident Pedro Sánchez am Donnerstag eine Vereinbarung mit regionalen Separatisten getroffen hat, um an der Macht zu bleiben. (...) Für ihre Unterstützung verlangten die Separatisten einen hohen Preis. (...)

Die spanische Vox-Partei sorgte in ganz Europa für Aufregung, weil ihre konservative Politik nicht mit der liberalen Auffassung in Brüssel übereinstimmt. Aber diese politischen Meinungsverschiedenheiten stellen keine Bedrohung für die Demokratie dar. Was in Spanien aber eine Bedrohung sein könnte, ist, dass sich eine linke Partei anschickt, einen Kuhhandel mit der Rechtsstaatlichkeit zu betreiben. Das macht Spaniens separatistische Machenschaften zu einem lehrreichen Moment.»

«Dagens Nyheter»: Wie geht es eigentlich Xi Jinpings China?

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» kommentiert am Freitag die chinesische Wirtschafts- und Außenpolitik:

«Das große Projekt (des chinesischen Präsidenten) Xi Jinpings ist es, Chinas neuen Reichtum in regionale und globale Vorherrschaft umzumünzen. Zu diesem Zweck hat er die Wirtschaft des Landes fest im Griff und bedroht Nachbarländer und Handelspartner. Infolgedessen wenden sich internationale Unternehmen ab. Mehrere Länder restrukturieren ihre Lieferketten und beschränken Technologie-Exporte.

Auch im Inland herrscht Unsicherheit. Chinesen mit Kapital schauen sich im Ausland um, die Verbraucher halten ihr Geld zusammen. Die Dinge laufen so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Neue Zahlen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Deflation nicht verschwinden wird. Für ein Regime, das seine Legitimität auf steigendem Wohlstand aufbaut, ist das problematisch.»

«El País»: Katalonien startet in eine neue Etappe

MADRID: Zu den Vereinbarungen der spanischen Sozialisten mit den Separatisten der Region Katalonien, die unter anderem eine Amnestie vorsehen und den Weg für eine weitere vierjährige Amtszeit von Ministerpräsident Pedro Sánchez ebnen, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Katalonien startet in eine neue Etappe (...) Die beiden von den Sozialisten der PSOE mit (den katalanischen Parteien) ERC und Junts unterzeichneten Abkommen dienen nicht nur dazu, die Kontinuität der linken Regierungskoalition zu gewährleisten. Die Vereinbarungen sollen auch das Zusammenleben mit den katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern regeln, die den gescheiterten Abspaltungsversuch im Jahr 2017 angeführt haben. (...)

Es geht darum, die Politik und den Dialog wieder als einzige Waffen zur Konfliktlösung zu stärken (...) Es wird damit ein Weg wieder geöffnet, der völlig verfassungskonform ist und in der Tradition der Politik der Pakte der Übergangs (zur Demokratie nach der Franco-Diktatur in den 1970er Jahren) steht. Ein Weg, der mehr als ein Jahrzehnt lang gesperrt war.»

«La Repubblica»: Italien bei Stabilitätspakt bettlägeriger Patient

ROM: Die italienische Zeitung «La Repubblica» beschäftigt sich am Freitag mit der Zukunft des europäischen Stabilitätspakts und der Rolle Italiens bei den Verhandlungen:

«Franzosen und Deutsche haben bereits neue Treffen geplant, um eine Einigung über die neuen Parameter für Defizit und Schulden zu erzielen. Das ist keine Kleinigkeit. Aber die Vorstellung von einem Stabilitätspakt à la carte, der der italienischen Regierung im Wesentlichen freie Hand lässt, ist endgültig passé.

Die Verhandlungen zwischen Frankreich und Deutschland werden von der Kommission begleitet. Spanien wird ebenfalls dabei sein, da es derzeit den Vorsitz im Rat innehat (...) Und Italien? Niemand sagt es offen heraus, aber unsere Rolle ist die eines Patienten, an dessen Bett jetzt Ärzte aus anderen Länder konsultieren. Das ist nicht das erste Mal. Und leider wird es wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein.»

«de Volkskrant»: EU muss ihre Regeln ändern

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die Erweiterungspolitik der EU:

«Um der EU beitreten zu können, müssen die Ukraine und andere Länder unter anderem die Korruption wirksamer bekämpfen und die Rechtsstaatlichkeit stärken. In der Ukraine wird dies zusätzlich durch den Krieg erschwert. Dennoch sollte die EU an ihren Beitrittsbedingungen festhalten. Denn sollte sie aus geopolitischen Gründen ein Auge zudrücken, würde sie an Glaubwürdigkeit verlieren, und die Rechtsstaatlichkeit in Europa würde weiter ausgehöhlt werden.

Die EU muss zudem ihre institutionellen Regeln ändern. In einigen wichtigen Bereichen müssen Entscheidungen bislang einstimmig getroffen werden, wodurch jeder einzelne Mitgliedstaat de facto ein Vetorecht besitzt. Wie viel Ärger dies verursachen kann, wird sich auf dem Dezembergipfel zeigen. Ungarn droht damit, die Verhandlungen mit der Ukraine und anderen Ländern zu blockieren, wenn es keine Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds erhält.

Das Verhalten Ungarns ist eine der Lehren, die aus der letzten Erweiterungsrunde im Jahr 2004 zu ziehen ist. Damals erfüllten Ungarn und Polen die europäischen Kriterien für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, doch nach dem Beitritt rutschten sie ab in Richtung Autokratie. Derweil erwies sich die EU als nicht stark genug, um diese Entwicklung zurückzudrehen.»