Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Stuttgarter Zeitung» zur Ehrung Gerhard Schröders

Für viele SPD-Mitglieder ist es schwer zu ertragen, dass Gerhard Schröder immer noch in derselben Partei ist wie sie selbst.

Die Freundschaft zu Wladimir Putin, die Robustheit, mit der er über Jahre hinweg vor allem eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt hat - für all das sollte Schröder sich schämen. Die Tatsache, dass ihm die Fähigkeit dazu abhandengekommen ist, sollte aber kein Grund für die SPD sein, sich ihm gegenüber beschämend zu verhalten. Deshalb ist es eine anständige und menschlich richtige Entscheidung, dass die SPD ihm nicht die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft verwehrt. Gerhard Schröder ist ein 79 Jahre alter Mann, der sich komplett verrannt hat. Als Kanzler hat er aber auch viel für das Land getan. Ihn - wie jedes andere SPD-Mitglied auch - für 60 Jahre in der Partei zu ehren, ist da nicht zu viel.

«Berliner Morgenpost» zu Greta Thunberg

Als Greta Thunberg vor ein paar Tagen ein Foto auf Instagram postete, auf dem sie und drei andere Aktivistinnen sich mit Palästinensern in Gaza solidarisierten, war darauf auch ein Stofftier in Form eines Kraken.

Der Krake, der die Welt umschlingt, wird oft als antisemitische Metapher verwendet. Thunberg weiß so wenig über Antisemitismus, dass sie eines seiner prominentesten Symbole nicht kennt. Und beim jüngsten Streik am Freitag posiert sie bereitwillig in einer Gruppe, in der ein Plakat hochgehalten wird, auf dem Israel «Genozid» vorgeworfen wird. Wenn Thunberg nicht bereit oder in der Lage ist, Unterstützung für die palästinensische Zivilbevölkerung auszudrücken, ohne antisemitische Narrative zu verbreiten, gefährdet sie Jüdinnen und Juden und bringt die Klimabewegung in Misskredit.

«Frankfurter Rundschau» zu Tarifgespräche/Bahn und GdL-Gewerkschaft

Es ist ein gescheiter Vorschlag, den Bahn-Vorstand Martin Seiler der Lokführergewerkschaft GDL gemacht hat.

Die Reisenden würden ebenso profitieren wie die Beschäftigten, wenn DB und GDL unter Vermittlung eines Konfliktberaters an einem guten Tarifvertrag arbeiten würden - ohne Streiks und ohne medienwirksamen Zank. Für die Weihnachtsfeiertage hieße das: Entwarnung, die Züge fahren. Oma und Opa können, wenn auch wohl mit der üblichen Verspätung, zum Kuchenessen kommen. Wahrscheinlich wird, davon gehen viele aus, am Ende der möglicherweise monatelangen Auseinandersetzung ohnehin ein echter Schlichterspruch stehen. So einfach wird es Claus Weselsky der Bahn aber nicht machen. Für den 64-jährigen GDL-Vorsitzenden ist es die letzte Tarifrunde, er will sich mit einem guten Abschluss verabschieden. Weselsky scheut Konflikte nicht und nimmt schlechte Presse in Kauf, die Streiks in der Weihnachtszeit mit sich bringen würden. Warum also sollte er auf dieses Instrument verzichten?.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Bombendrohungen in Deutschland

Dem globalen Dschihad...

sind alle Mittel recht - auch die psychologische Kriegführung. Als ein Instrument in diesem Sinne sind die vielen anonymen Bombendrohungen zu werten, mit denen dieser Tage Schulen und andere öffentliche Einrichtungen überzogen werden. Eine tatsächliche Gefährdung konnte zum Glück noch in keinem Fall festgestellt werden. Viel deutet aber darauf hin, dass diese Schreiben zumindest von der Hamas inspiriert sind, um auch in Deutschland Angst und Schrecken zu verbreiten. Umso wichtiger wäre es, dass gerade von deutsch-türkischen Organisationen klare Worte der Abgrenzung kämen; sie vertreten die größte muslimische Gemeinschaft. Doch bei denen, die Ankara treu ergeben sind, ist damit nicht zu rechnen. ... Erdogan, an dessen Lippen viele Deutschtürken hängen, verharmlost die Hamas als «Befreiungsgruppe».

«Münchner Merkur» zu Fridays for Future/Nahost

Als liebenswerte Kämpfer für das Klima verkaufen sich die Macher von «Fridays for Future» gern, allen voran die zur Ikone einer besseren Welt erhobene Greta Thunberg.

In Wahrheit ist FFF zu einem Sammelbecken mutiert, in dem linksradikale und hart antisemitische Gruppen dominieren. Unter dem Tarnmantel der Klimarettung verfolgen sie eine ganz andere Agenda. Aufschlussreich ist, was die Bewegung dieser Tage zum Nahost-Konflikt schrieb: Israel verübe mit Hilfe anderer unterdrückerischer westlicher Regime einen «Genozid» an den Palästinensern, Handlangerdienste leisteten gekaufte «westliche Medien» mit ihrer «rassistischen Agenda». Kein Wort zu den bestialischen Morden der Hamas. Es ehrt die deutsche Sektion von Fridays for Future, dass sie damit nichts zu tun haben will. Doch muss Luisa Neubauer jetzt auch durch Taten klarmachen, ob ihr Platz an der Seite der Demokratie sein soll. Oder von antisemitischen Weltverschwörern und ihrem Hass auf den Westen.

«Le Figaro»: Frankreich muss sich von EU-Migrationspolitik lösen

PARIS: Zur französischen Einwanderungspolitik schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Freitag:

«(...) Unser Land ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Es wird seiner Macht beraubt, unerwünschte Personen abzulehnen, und seines Rechts, diejenigen auszuwählen, die es aufnehmen möchte. (...) Frankreich ist Opfer eines «europäischen Rechtsstaats», der das nationale Interesse hinter die Einhaltung völlig unangemessener Grundsätze zurückstellt. So wird beispielsweise alles getan, um eine Abschiebung von Feinden der Republik in ihre Herkunftsländer zu verhindern.(...) Die strikte Anwendung dieses fehlgeleiteten Wohlwollens ist Sache von Gerichtshöfen, die in ihren Entscheidungen ebenso bodenlos sind und die leider auch in unseren eigenen Gerichten maßgeblich sind.(...)

Der (französische) Innenminister (...) muss eine Änderung der französischen Verfassung vorschlagen, damit internationale und europäische Abkommen in dieser Frage nicht mehr für uns bindend sind. (...)»

«Dagens Nyheter»: Waffengewalt in den USA ist politisches Problem

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag das Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine:

«Wahnsinnsangriffe wie der in Maine im Nordosten der USA sind eine moderne amerikanische Epidemie. Sie haben in zehn Jahren um fast 300 Prozent zugenommen und sind vor allem an Schulen häufiger geworden. In den USA gibt es heute mehr Schusswaffen als Einwohner, wahrscheinlich rund 500 Millionen. Die Geschichte von den Amerikanern als waffenverrückte Cowboys ist dabei aber im Wesentlichen ein Märchen. Zwei Drittel der Amerikaner besitzen keine Waffe, klare Mehrheiten fordern strengere Waffengesetze im Allgemeinen sowie Verbote für die sehr tödlichen Sturmgewehre im Speziellen. Die Waffengewalt in den USA ist kein kulturelles Problem, sondern ein politisches. Gewöhnliche Amerikaner sind keine Waffennarren. Sie sind Opfer eines Systems, das weiterhin Narren mit Waffen versorgt.»

«El Economista»: Nötige Pause bei Zinserhöhungen trotz Gaza-Krieg

MADRID: Zur Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen im Euroraum erstmals seit Juli 2022 unverändert zu lassen, schreibt die spanische Zeitung «El Economista» am Freitag:

«Der Leitzins bleibt bei 4,5 Prozent. Nach zehn Erhöhungen in Folge ist es das erste Mal, dass die EZB beim Preisanstieg auf den Pausenknopf drückt. Eine notwendige Maßnahme, denn eine weitere Erhöhung hätte die Eurozone in eine noch tiefere Rezession gestürzt, als die meisten bereits für die letzten beiden Quartale des laufenden Jahres erwarten. Der Verzicht der EZB auf eine schnellere Bilanzreduzierung ist außerdem ein Rettungsring für stark verschuldete Länder wie Italien.

Die Währungshüter tun also alles, um die Konjunktur nicht weiter zu belasten und gleichzeitig den Kampf gegen die Verteuerung mit Zinssätzen fortzusetzen, die mindestens bis Mitte nächsten Jahres hoch bleiben werden. Die Frage ist allerdings, ob das ausreicht angesichts der Auswirkungen des Gaza-Krieges auf die Inflation.»

«Corriere della Sera»: Iran will Grenzen in Nahost austesten

ROM: Zu den geostrategischen Interessen des Iran nach den Großangriffen der islamistischen Hamas auf Israel schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Freitag:

«Wenige Wochen vor dem Massaker an israelischen Zivilisten am Morgen des 7. Oktober wurden Hunderte von Hamas-Terroristen im Iran ausgebildet. Dschihadistische Milizen, die von Teheran unterstützt werden, haben den Abschuss von Raketen und Drohnen nicht nur auf israelisches Gebiet, sondern auch gegen das US-Militär im Nahen Osten verstärkt. Es ist unklar, ob das Regime der iranischen Ayatollahs den «großen amerikanischen Satan» in diesen Krieg hineinziehen will, oder ob es seine Grenzen austesten und Verwundbarkeit aufdecken will.

Besorgniserregend ist die anhaltende Unfähigkeit der amerikanischen Führung, den Iran zu verstehen, seine Schritte vorherzusehen und seine Gefahr zu mindern. Washington schwankt zwischen der Peitsche und dem Zuckerbrot - ohne Erfolg. (...)

Die einzigen, die eine «Gebrauchsanweisung» für den Iran gefunden zu haben scheinen, sind Russland und China. Diese Regime haben keine Werte mit dem schiitischen Fundamentalismus gemein. Putin hat die Dschihadisten in Tschetschenien ausgerottet. Xi Jinping hält eine Million uigurische Muslime in «Umerziehungslagern» in Xinjiang fest, um ihnen die Religion auszutreiben. Aber Putin und Xi freuen sich, dass der Iran die amerikanischen Pläne durchkreuzt.»

«De Telegraaf»: Beim Thema Nahost spielt die EU die zweite Geige

AMSTERDAM: Zur Forderung der EU nach humanitären Feuerpausen im Gazastreifen heißt es am Freitag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Ein Waffenstillstand würde über kurze Unterbrechungen der Kampfhandlungen hinausgehen und es Israel unmöglich machen, Raketenstellungen der Hamas zu zerstören. Das war auch für die Niederlande nicht darstellbar. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, erklärte der scheidende Premierminister Mark Rutte. Aber er verband das mit der Forderung nach «massiver Hilfe» für die einfachen Palästinenser.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben also einen Kompromiss gefunden. Die wichtigste Frage ist natürlich: Was ändert das eigentlich? Normalerweise bildet das Ergebnis eines solchen EU-Gipfels die Linie, mit der die EU-Chefs nach außen hin auftreten. Doch in den letzten Wochen haben die führenden Brüsseler Persönlichkeiten Ursula von der Leyen, Charles Michel und Josep Borrell so viele widersprüchliche Botschaften in die Welt gesetzt, dass sie in diesem Konflikt ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Abgesehen davon weiß jeder, dass Washington bei diesem Thema das Orchester dirigiert. Die EU spielt nur die zweite Geige, und obendrein hatte sie in den zurückliegenden Wochen einen falschen Ton angeschlagen.»

«The Times»: Mike Johnson bleibt wenig Zeit zum Eingewöhnen

LONDON: Zur Wahl des Republikaners Mike Johnson zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Mike Johnson hat zweifellos den Segen von Donald Trump und teilt viele seiner ideologischen Überzeugungen: Er ist ein christlicher Konservativer, der Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehen ablehnt und im Kongress eine gescheiterte Anfechtungsklage anführte, um das Ergebnis der Wahl von 2020 zu kippen. Er wurde schließlich gewählt, nachdem ranghöhere Abgeordnete gescheitert waren.(...)

Johnson wird schnell lernen müssen, wie man in diesen gefährlichen Gewässern schwimmt. Und er muss die volle Verantwortung des Repräsentantenhauses verstehen. Parteistreitigkeiten helfen niemandem außer Donald Trump und könnten Gesetze zunichte machen, die wichtig sind, um die Wirtschaft auf Kurs zu halten und Amerikas globale Rolle intakt zu halten. Jung, unerfahren und in ein Amt katapultiert, das er nicht ins Auge gefasst hatte, bleibt Mike Johnson nur wenig Zeit, sich an eine Position zu gewöhnen, die die Richtung der amerikanischen Wirtschaft und die Stärke des amerikanischen Einflusses im Ausland mitbestimmen kann.»

«Gazeta Wyborcza»: Polens Präsident will seine Macht beweisen

WARSCHAU: Nach dem Sieg eines Dreier-Oppositionsbündnisses bei der Parlamentswahl in Polen zögert Präsident Andrzej Duda den Machtwechsel hinaus. Dazu schreibt die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza» am Freitag:

«Nach Gesprächen mit Vertretern der Parlamentsfraktionen hat Präsident Andrzej Duda erklärt, es gebe zwei ernsthafte Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten: (den bisherigen Regierungschef) Mateusz Morawiecki und (Oppositionsführer) Donald Tusk. Nur hat einer der «ernsthaften» Kandidaten keine parlamentarische Mehrheit, ist also nicht ernsthaft. Einige Teilnehmer haben die Konsultationen des Präsidenten über die Bildung einer neuen Regierung als Theater bezeichnet.

Doch dieses Theater dient einem Zweck. Es dient vor allem Andrzej Duda selbst. Ein Politiker, der selbst im Kreis der polnischen Rechten gedemütigt und lächerlich gemacht wurde. Der Präsident hat sich bei den Wahlen mit ganzem Herzen auf die Seite der (nationalkonservativen Regierungspartei) PiS gestellt. Er duldete die Politisierung der polnischen Armee und beleidigte Teile der Gesellschaft. Jetzt will er der polnischen Öffentlichkeit zeigen, dass er in dieser Situation der große Gewinner ist. Zum ersten Mal seit Jahren kann Duda den Polen zeigen, dass er Macht hat.»

«New York Times»: Trumpismus mit Johnson im US-Repräsentantenhaus

NEW YORK: Zur Wahl des Republikaners Mike Johnson, einem Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump, zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses schreibt die «New York Times»:

«Die dreiwöchige Schlacht um die Wahl des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses mag vorbei sein, doch die Folgen für die USA und ihren Ruf als solide Regierung und Leuchtturm der Demokratie werden lang anhaltend und tiefgreifend sein. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben einstimmig für einen Mann gestimmt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen, und der die politischen Launen und Bedürfnisse des ehemaligen Präsidenten Donald Trump über die Interessen und den Willen des amerikanischen Volkes stellt.

Eine Partei, die sich einst sehr um ein Amerika als Führer der freien Welt kümmerte und die an die Stärke, die Verlässlichkeit und den überparteilichen Konsens glaubte (...), ist weitgehend einer Partei gewichen, die sich nun einem Extremismus verschrieben hat. Dies ist eine aktive Bedrohung für liberale Werte und die amerikanische Stabilität. Die Amerikaner und die Welt fangen an, Mike Johnson kennenzulernen, der jetzt der zweite in der Reihe der Präsidentschaftskandidaten ist, und es ist eine beunruhigende Vorstellung. Donald Trump mag zwar nicht im Weißen Haus sitzen, aber der Trumpismus als Institution ist über den Mann hinausgewachsen und bildet die Arbeitsprinzipien für das Repräsentantenhaus und einen Großteil der Republikanischen Partei.»

«NZZ»: Im Nahostkonflikt ist gemeinsame EU-Außenpolitik schwierig

ZÜRICH: Zur Haltung der EU im Nahostkonflikt meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Letztes Jahr die Ukraine, heute Nahost: Ob die EU zum geopolitischen Akteur wird oder nicht, hängt von den Umständen ab. Eine gemeinsame Position muss immer erst ausgehandelt werden. Das zeigt die Grenzen der «vergemeinschafteten» Außenpolitik. Die EU ist kein Block und wird es wohl nie werden.

Doch das muss nicht immer ein Nachteil sein. Denn der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist viel komplexer als der Überfall Russlands auf die Ukraine. Da gibt es wenig zu deuteln. Eine Großmacht überfällt das Nachbarland. Täter und Opfer sind klar benennbar.

Die lange und leidvolle Beziehung zwischen Israeli und Palästinensern lässt sich nicht in ein solches Schema pressen. Von Anfang an gab und gibt es Täter und Opfer auf beiden Seiten. Und mehr noch: Täter, die auch Opfer und Opfer, die auch Täter sind. Das ist bei Territorialkonflikten die Regel, nicht die Ausnahme. Und es entschuldigt keinen Terrorismus.

Die Kriegsverbrechen der Hamas müssen bestraft und der Gazastreifen muss demilitarisiert werden. Doch danach müssen Lösungen gesucht werden, die sowohl die Rechte Israels als auch jene der Palästinenser berücksichtigen.»