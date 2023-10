Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«De Standaard»: Weltlage ist komplizierter geworden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Freitag die aktuelle geopolitische Lage:

«Für geopolitische Analysten sind dies spannende Zeiten. (...) Die beiden Konflikte, die die Welt derzeit beherrschen, sind in geopolitischer Hinsicht nicht losgelöst voneinander zu betrachten. Die nicht-westlichen Länder stören sich daran, dass der Westen gegen die Besetzung der Ukraine durch Russland vorgeht, aber zugleich gegenüber der jahrzehntelangen Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel die Augen verschließt. Sie sehen darin eine Doppelmoral.

Dass der Kontext der beiden Konflikte sehr unterschiedlich ist, wird bei weitem nicht von allen akzeptiert. Gleichzeitig hat der Konflikt im Nahen Osten den Kampf in der Ukraine in den Hintergrund gedrängt. Inwieweit das Russland zugute kommt, bleibt abzuwarten. Aber die Tatsache, dass der Westen nun in zwei statt nur einem Konflikt verwickelt ist, hat unweigerlich Auswirkungen auf unsere Position auf der Weltbühne.»

«Hospodarske noviny»: Wirtschaft reagiert positiv auf Polen-Wahl

PRAG: Nach der Parlamentswahl in Polen, bei der drei Oppositionsparteien gemeinsam eine Mehrheit errungen haben, schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Eine solch eindeutige Begeisterung für ein Wahlergebnis haben die Märkte seit langem nicht mehr gezeigt. Bereits die ersten Prognosen reichten dafür aus, dass der Zloty deutlich zulegen konnte und die Aktienkurse an der Warschauer Börse nach oben gingen. Obwohl die polnische Wirtschaft nicht in optimaler Verfassung ist, überwiegt die Erwartung, dass die neue Regierungsgarnitur sich mit Brüssel verständigen wird. Dem Zufluss europäischer Gelder werden dann keine politischen Barrieren mehr im Wege stehen. Die Wirtschaft weiß, dass Präsident Andrzej Duda zwar die Bildung einer neuen Regierung mit Donald Tusk an der Spitze behindern und hinauszögern kann, aber das Wahlergebnis letztlich eindeutig ist.»

«Tages-Anzeiger»: Erfolg der Wagenknecht-Partei ist ungewiss

ZÜRICH: Zur erwarteten Gründung einer Partei durch die Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht heißt es am Freitag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Wagenknecht wird den Wählerinnen und Wählern eine Art linksnationalistisches Novum anbieten: linke Sozial- und Wirtschafts- kombiniert mit konservativer Asyl- und Gesellschaftspolitik, abgerundet durch laute Kritik an Amerika, Nato und EU. Gegen Grüne, Woke und Flüchtlingsfreunde also, für höhere Mindestlöhne, billiges sibirisches Gas und Frieden mit Russland.

Gemäß einer Umfrage von Ende September könnten sich im Westen 19 Prozent, im Osten sogar 29 Prozent «grundsätzlich vorstellen» eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Das Potenzial sagt freilich wenig darüber aus, wie viele es bei einer konkreten Wahl tatsächlich tun. Erheblich schaden könnte die neue Partei der rechtsradikalen Alternative für Deutschland, die in mehreren östlichen Bundesländern derzeit stärkste Kraft ist - weil Wagenknecht für viele Positionen steht, die ansonsten nur die AfD vertritt. Spannend wird Wagenknechts politisches Experiment mit Sicherheit werden. Ob auch zum Erfolg, steht aber längst nicht fest.»

«Público»: Journalismus und die Nebelwand der Propaganda

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Freitag die Rolle des Journalismus im Gaza-Krieg:

«Die Intensität der Kriegspropaganda ist beeindruckend. Die Tragödie am Al-Ahli-Krankenhaus ist ein drastisches Beispiel. Israel beschuldigt den Islamischen Dschihad. Die Belege sind zahlreich und widersprüchlich. Israel beeilte sich, Beweise dafür vorzulegen, nicht für die Explosion verantwortlich zu sein. Was Israel tut, hat einen Namen und palästinensische Organisationen tun dasselbe: Propaganda. Und es funktioniert.

Die Menschen oder die Medien müssen nicht einmal davon überzeugt werden, dass das Behauptete wahr sei. Denn wenn zum Beispiel Israel sagt, dass es nicht für die Explosion an der Klinik verantwortlich sei, sind die Medien schon verpflichtet, dies zu berichten. Und diejenigen, die gerne möchten, dass es nicht Israel war, verbreiten diese Meldungen, als wären es Berichte unabhängiger Experten. Journalismus ist nicht mit der unehrlichen Arbeit derer zu verwechseln, die die eine Seite verteidigen und die Augen vor dem verschließen, was auf der anderen Seite geschieht. Wenn der Journalismus nicht bereit ist, uns vor dieser Nebelwand zu bewahren, sind wir verloren.»