Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«La Vanguardia»: Gewalt in Nahost schürt nur neue Rachegelüste

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag den Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas:

«Das Einfühlungsvermögen hat Grenzen. Vor allem vom heimischen Sofa aus. Das terroristische Massaker der Hamas an unschuldigen Opfern hat ein beschämendes Licht auf unsere kleinen Alltagsprobleme geworfen. Es ist heute schwierig, über etwas anderes zu schreiben als über die barbarische Grausamkeit der Hamas, auf die die Grausamkeit der israelischen Armee gegenüber der Mausefalle Gazastreifen folgt, in der es unmöglich ist, Terroristen und Zivilisten, Milizionäre und Unschuldige zu unterscheiden.

Unser Einfühlungsvermögen reicht nicht aus, um zu verstehen, was es bedeutet, ohne Hoffnung geboren zu werden, zu leben und zu sterben. In Gaza ist das die Realität. Wir sind auch nicht fähig, zu verstehen, wie diese mörderischen Milizionäre wie eine Plage über die Zivilbevölkerung hereinbrechen konnten. Aber vielleicht sind wir fähig, zu verstehen, was passiert, wenn Radikale, Wahnsinnige und Rassisten an die Macht kommen und versuchen, aus purer Freude am Zerstören alles kaputt zu machen. Als ob nach dem Feuer nur sie übrig blieben, die Reinen, während das Feuer tatsächlich nur immer neue Rachegelüste hervorbringt.»

«Corriere della Sera»: Kritik ist Stärke der Demokratien

ROM: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» beschäftigt sich am Freitag mit der Frage, wie weit nach dem Großangriff der Hamas Kritik an Israel gehen kann:

«Kritik ist die Stärke der Demokratien. Selbst wenn sie gespalten sind oder polarisiert wie heute die Vereinigten Staaten, sind Demokratien stärker. Nicht, weil sie mächtigere Waffen haben, sondern weil sie aufgeklärtere Bürger haben.

Ein wahlloses Massaker in Gaza wäre nicht nur ein Trauerspiel für die Menschheit, eine Waffe in den Händen der Feinde des Westens und ein weiterer Schub in den Strudel des Hasses. Es wäre auch eine Niederlage für uns. Die Beseitigung der Hamas, ohne weiteres unschuldiges Blut zu vergießen, ist sehr schwer, vielleicht unmöglich. Aber das muss der Kompass sein, der die kommenden, entscheidenden und äußerst sensiblen Tage leitet.»

«Dagens Nyheter»: Sowohl Juden als auch Muslime von Hass betroffen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Folgen des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel für jüdische und muslimische Bevölkerungsgruppen:

«Wieder hat eine antisemitische Terrororganisation Juden zum Ziel erklärt. Wieder werden Juden in aller Welt dazu gezwungen, Symbole ihres Glaubens zu verstecken und ihre Identität zu verbergen. Die Behörden müssen nun ihr Äußerstes tun, um die Sicherheit jüdischer Organisationen und Institutionen zu stärken.

Es sind aber nicht nur Juden, die im Zuge des Terroranschlags von Vorurteilen betroffen sind. Muslime, Araber und Palästinenser begegnen ebenfalls Hass und Drohungen, nicht zuletzt im Internet. Das Pendant zu den Gewaltanhängern, die jubelnd Hamas-Flaggen schwenken, sind die Islamophoben, die dazu aufhetzen, den Islam auszurotten und Gaza dem Erdboden gleichzumachen. Man kann nicht einem palästinensischen oder muslimischen Kollektiv die Schuld für das geben, was Extremisten tun oder predigen. Indem man voreingenommene Schlüsse über die gesamte Gruppe zieht, verringert man zudem die Verantwortung der tatsächlich Schuldigen. Das erleichtert ihre Schuldenlast - das Letzte, was wir jetzt tun sollten.»

«NZZ»: Regierungserklärung von Olaf Scholz lässt Fragen offen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» hinterfragt am Freitag die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Angriff der Hamas auf Israel:

««Es gibt nichts zu relativieren», sagte er: «Jedes »Ja, aber« ist fehl am Platze.» Das «Ja, aber» ist allerdings in der deutschen Gesellschaft durchaus verbreitet. Und damit kommen wir zu den Dingen, die Olaf Scholz interessanterweise nicht sagte. Warum hat die Bundesrepublik offenbar, da sie jetzt ja «prüfen» muss, keinen Überblick über die Verwendung steuerfinanzierter Entwicklungshilfe? Warum entdeckt man erst jetzt das «scharfe Schwert» des Vereinsrechts - und wird es auch auf das vom Verfassungsschutz beobachtete Islamische Zentrum Hamburg und das Israel-Boykott-Netzwerk BDS angewendet werden? Warum gab es bisher kein «Betätigungsverbot» für die Hamas? Warum gab es bisher «Toleranz», wenn auf Anti-Israel-Kundgebungen «Tod den Juden, Tod Israel!» oder «Hamas, Hamas, Juden ins Gas!» gerufen wurde?»

«Gazeta Wyborcza»: Letzte Chance für Polens Demokratie

WARSCHAU: Die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza» schreibt am Freitag zur bevorstehenden Parlamentswahl in Polen:

«Ein anderes Polen ist zum Greifen nah. Ein fröhliches, freundliches, offenes Polen, wo die Behörden die Bürger nicht kontrollieren und keinen Hass säen. Ein europäisches, tolerantes Polen, aus dem junge Menschen nicht weggehen wollen oder müssen, sondern in das sie zurückkehren und ihre Freunde einladen. Ein Polen, in dem Frauen keine Angst haben, ein Kind zu gebären.

Acht Jahre sind vergangen, in denen die (nationalkonservative Regierungspartei) PiS die Bürger missachtet hat, die Gerichte und den öfffentlichen Dienst übernommen sowie die Verfassung und den Parlamentarismus niedergetrampelt hat. Acht Jahre, in denen die öffentlich-rechtlichen Medien gleichgeschaltet und die privaten Medien zerstört wurden. Acht Jahre der Erniedrigung sexueller Minderheiten und der Vergiftung des sozialen Klimas. Es hat eine fundamentale Bedeutung für Polen, dass das demokratische Lager bei dieser Parlamentswahl die Mehrheit der Stimmen bekommt. Wir stehen vor der letzten Chance. Keine Wählerstimme darf vergeudet werden.»