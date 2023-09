Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.23 | Überblick

«El Mundo»: EZB kämpft trotz Wirtschaftsflaute weiter gegen Inflation

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Freitag die erneute Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank:

«Die EZB hält erneut die Inflation für gefährlicher als eine weitere Abschwächung der Konjunktur. Gestern erhöhte die europäische Regulierungsbehörde den Zinssatz zum zehnten Mal in Folge auf nun 4,5 Prozent (nahe dem historischen Höchstwert der vergangenen zwei Jahrzehnte). Die Fortsetzung der Frankfurter Offensive zur Abkühlung der Wirtschaft erfolgt in einem Umfeld der Stagnation, die in einigen EU-Ländern in eine Rezession zu münden droht, und die die Mittelschicht in Spanien zu ersticken droht, die ohnehin schon unter der Inflation leidet und jetzt mit der x-ten Erhöhung der Kosten ihrer Hypotheken mit variablem Zinssatz zu kämpfen hat.

EZB-Chefin Christine Lagarde begründete die erneute Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit der Notwendigkeit, das «Fieber» zu senken. Sie räumte zwar «Fortschritte» in einem Kampf ein, der seit Oktober die Inflation um die Hälfte reduziert habe, warnte jedoch, dass dies nicht ausreiche. In einigen östlichen Ländern ist die Situation ernster, da die Inflationsraten dort im zweistelligen Bereich bleiben. Und in Deutschland, einem der europäischen Wachstumsmotoren, liegt der Preisauftrieb weiterhin bei sechs Prozent.»