Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«The Irish Times»: China fürchtet eine Deflation

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Freitag Chinas wirtschaftliche Probleme:

«Chinas Wirtschaft befindet sich in einer Vertrauenskrise, die durch einen Immobiliencrash verursacht wurde, der einige der größten Bauunternehmen des Landes an den Rand des Bankrotts gebracht hat. Aus Angst vor der Zukunft sparen Verbraucher und Unternehmen eher, als dass sie Geld ausgeben. Während westliche Länder mit der Inflation kämpfen, fürchtet man in China eine Deflation.

Obwohl die Behörden einige Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage ergriffen haben, zeigten diese bisher nur wenig Wirkung. Und die Führung der Kommunistischen Partei zögert, die enorme finanzielle Feuerkraft des Staates einzusetzen, um die Wirtschaft in dem Umfang anzukurbeln, den viele internationale Experten für notwendig halten. (...)

Obwohl die meisten wirtschaftlichen Probleme Chinas inländischer Natur sind, haben auch geopolitische Spannungen eine Rolle gespielt, insbesondere beim Rückgang der ausländischen Investitionen. US-Handelsministerin Gina Raimondo sagte bei einem Besuch in China in dieser Woche, dass viele amerikanische Unternehmen das Land als zu riskant für Investitionen ansehen. Geldbußen, Sanktionen und Razzien in den Büros ausländischer Unternehmen in China haben eine abschreckende Wirkung gehabt, und viele ziehen einen Teil ihrer Aktivitäten aus dem Land ab.»

«NZZ»: Rücktritt McConnells wäre das Ende einer Ära

ZÜRICH: Zur Sorge um die Gesundheit des 81-jährigen Minderheitsführers der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Ein Rücktritt des einflussreichen Fraktionsführers würde im Senat das Ende einer Ära bedeuten und womöglich einen Generationenwechsel einläuten. McConnell zog 1984 für den konservativen Gliedstaat Kentucky erstmals in den Senat ein und führt die republikanische Fraktion dort seit 2006. Damit ist er der langlebigste Anführer in der kleinen Kammer in der Geschichte der USA. (...)

Im Unterschied zu Trump und vielen seiner Anhänger ist McConnell ein überzeugter Unterstützer der Ukraine. Im Februar bezeichnete er die Hilfe für Kiew als «direkte Investition» in die Sicherheit der USA und ihre Interessen. Der zunehmende außenpolitische Isolationismus in seiner Partei ist womöglich auch ein Grund, warum er sich an seine Macht klammert. So erklärte einer seiner Berater kürzlich gegenüber «Politico»: «Der finale Kampf seiner Karriere ist es, seine Partei von diesem neuen Flirt mit dem Isolationismus fernzuhalten.» Lange scheint seine Kraft dafür jedoch nicht mehr auszureichen.»

«Hospodarske noviny»: Nicht über Kinderstreiche streiten

PRAG: Zur Flugblatt-Affäre um den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger schreibt die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Aiwanger und seine konservativ-populistischen Freien Wähler müssen uns nicht sympathisch sein. Doch wir sollten mit ihren heutigen Ansichten polemisieren, statt über uralte Jungenstreiche zu streiten. Aus der Erwachsenenzeit Aiwangers oder seiner politischen Tätigkeit ist kein einziges Beispiel bekannt, das eine antisemitische Haltung oder Sympathien zum Nationalsozialismus nahelegen würde. Wohingegen die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni noch bis weit ins Erwachsenenalter gewisse Aspekte des Faschismus verteidigt hat, findet sich bei Aiwanger nichts dergleichen.»