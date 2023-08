Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Pravda»: Prigoschin-Tod entlarvt Russland als Mafia-Staat

BRATISLAVA: Zum mutmaßlichen Tod des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin schreibt die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» am Freitag:

«Der russische Diktator hat seinem Chefkoch das letzte Abendmahl serviert. Kaum jemand bezweifelt, dass jemand anderer hinter dem Attentat stand. Ein Putschversuch zahlt sich nicht aus. Eher ist es ein Rätsel, warum sich Prigoschin dessen nicht bewusst war. (...) Seine Beseitigung ist zwar ein starkes Signal, aber zugleich ein zweischneidiges. Denn einerseits warnt es alle, die (Präsident Wladimir) Putins Regime beenden wollen, dass sie der Rache nicht entkommen.

Andererseits macht es aber auch klar: Wenn sich schon einmal jemand für einen Putsch entschieden hat, dann soll er nicht mehr mit Putin verhandeln. Denn ein Zurück gibt es nicht mehr, das ist eine Einbahnstraße. (...) Das erfolgreiche Attentat auf Prigoschin bestätigt uns aber auch, dass Russland ein Mafia-Staat ist. Wir haben es mit einem giftigen System zu tun, das darauf beruht, Stärke zu zeigen. Wenn dem nicht so wäre, gäbe es einfach ein Gerichtsverfahren gegen Prigoschin. Ungeachtet dessen, was für ein Tier Prigoschin war, zeigt seine Ermordung, dass etwas faul ist im Staate Russland.»

«DNA»: Russische Anwärter auf eine Rebellion werden entmutigt

STRAßBURG: Zum mutmaßlichen Tod des Wagner-Anführers Jewgeni Prigoschin heißt es in den französischen «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«Träumen wir nicht: Wir werden nie die genaue Wahrheit über das Ende von Jewgeni Prigoschin erfahren. (...) Einzige Gewissheit: Prigoschin gibt es nicht mehr. Verschwunden, verstreut, für immer zum Schweigen gebracht, endgültig unschädlich gemacht.

Zwei Feststellungen drängen sich auf. Erstens bleibt das Putin-Regime, auch wenn es seit 18 Monaten in einen katastrophalen Krieg verstrickt ist, seiner Methode treu: Lügen, die größer als ein sibirisches Mammut sind, krumme Dinger und gnadenlose Gewalt. Zweitens stärkt die Beseitigung von Prigoschin die Autorität des Kremlherrn erheblich. Sie sendet eine klare und eisige Botschaft: Die nächste Person, die versucht, den Zaren zu destabilisieren, wird letztendlich das gleiche Schicksal erleiden wie der verstorbene Boss der Miliz Wagner.

Das wird die russischen Anwärter auf eine Rebellion nachhaltig entmutigen. Und die Hoffnungen der Ukrainer und der westlichen Strategen, die davon überzeugt sind, dass nur der Sturz von Wladimir Putin den Krieg beenden kann, werden gedämpft.»

«Lidove noviny»: Prigoschin machte aus seiner Brutalität kein Hehl

PRAG: Zum mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Prigoschin versuchte nie, sich zu verstellen. Er machte aus seiner Brutalität und seinem russischen imperialistischen Chauvinismus kein Hehl. Zumindest manchmal bemühte er sich, gewisse Regeln des Fair Play einzuhalten. Doch das ändert nichts daran, dass er auf der imaginären Anklagebank wegen der russischen Verbrechen gegen den Frieden, die Weltordnung und die Menschlichkeit einen Platz sicher gehabt hätte. (...)

Erwartungen, dass Prigoschins Ende eine Reihe von Unruhen oder einen erneuten Umsturzversuch hervorrufen könnte, haben sich nicht bestätigt. Die in Belarus versprengten oder in die russische Armee integrierten Wagner-Söldner sind keine Kraft, die das Regime in Moskau gefährden könnte. Prigoschins Tod wird wohl niemandem in Russland die Augen öffnen. Eher wird dies die extremen Befürworter des Krieges gegen die Ukraine in ihrer Forderung bestärken, der Kampf müsse noch entschiedener geführt werden.»

«NZZ»: In Russland hat eine Zeit interner Abrechnungen begonnen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin:

«Der Kreml wird jede Verantwortung für den Tod der Wagner-Führungsriege routiniert von sich weisen, aber wenig unternehmen, das Gegenteil zu beweisen. Die erwünschte Botschaft lautet, dass jede Auflehnung gegen das Regime zwecklos ist. Insofern hat das Geschehen vom Mittwoch den Charakter einer öffentlichen Hinrichtung. Wer die Bilder der vom Himmel taumelnden Maschine gesehen hat, ist gewarnt.

Prigoschins Ende ist allerdings mehr als nur das letzte Beispiel einer langen Reihe von gewaltsamen Todesfällen unter Gegnern Putins. (...) Prigoschin war ein Geschöpf des Regimes selber.

Angebrochen ist daher eine Zeit der internen Abrechnungen. Praktisch zeitgleich kommt die Nachricht, dass der als Prigoschin-Sympathisant geltende Chef der Luftstreitkräfte, General Sergej Surowikin, offenbar seines Postens enthoben wurde. Zu rechnen ist mit einer weiteren Verhärtung des Regimes und dem gezielten Einsatz von Gewalt zur Einschüchterung der Elite.»

«NRC»: Brics-Gruppe bleibt vor allem ein Wirtschaftsbündnis

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» kommentiert am Freitag den Brics-Gipfel in Südafrika:

«Konkret hat die Zusammenarbeit, abgesehen von einer relativ kleinen Entwicklungsbank, noch nicht viel gebracht. Eine gemeinsame Währung, um unabhängiger vom Dollar zu werden, wie es Brasilien wünscht, ist kaum realistisch, solange die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern so groß bleiben.

Auch strategisch hat nicht jedes Brics-Land die gleiche Vorstellung. Das wurde bei der Diskussion über die Erweiterung deutlich. (...) Dass am Ende nur Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zur Mitgliedschaft eingeladen wurden, ist ein Rückschlag für China. Obendrein betonte Südafrika auch noch, dass es «völlig falsch» sei, Brics als antiwestliche Plattform zu betrachten. Eine Alternative zur G7, wie China sie sich wünscht, ist die Gruppe noch nicht.

In einer multipolaren Welt sind viele Länder des globalen Südens verständlicherweise vorsichtig, alles auf ein Pferd zu setzen. Die Symbolik des kooperierenden globalen Südens darf zwar nicht unterschätzt werden. Doch die Brics-Gruppe ist und bleibt in erster Linie ein Wirtschaftsbündnis.»

«Tages-Anzeiger»: Rest der Wagner-Truppe ist gewarnt

ZÜRICH: Zum mutmaßlichen Tod des Wagner-Anführers Jewgeni Prigoschin heißt es am Freitag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Auf den einschlägigen Telegram-Kanälen, die dem Wagner-Chef nahestehen, sprachen wütende russische Kriegskorrespondenten schon am Mittwochabend von Mord. Der Kreml habe keine Ahnung, was er mit dem Tod Prigoschins auslöse, die Wut innerhalb der Armee sei immens und werde sich nun gegen Putin richten. Wie ein solcher Aufruhr ohne Prigoschins Führung und vor allem ohne seine Prominenz und seine Verbindungen ins Zentrum der Macht aussehen sollte, ist jedoch völlig unklar.

Der Wagner-Truppe, die letztendlich direkt vom Kreml finanziert wurde, dürfte es an Geld und einer Integrationsfigur fehlen. Zudem ist gerade klar geworden, was mit jenen passiert, die es wagen, sich offen und sogar mit der Waffe in der Hand gegen Wladimir Putin zu stellen: Ganz egal, wer letztlich hinter dem Flugzeugabsturz und dem Tod der Wagner-Führung steckt - die verbleibenden Wagner-Soldaten dürften die Warnung verstanden haben.»

«The Times»: Prigoschin wurde öffentlich hingerichtet

LONDON: Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin sei auf Befehl von Präsident Wladimir Putin ermordet worden, meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Warum Prigoschin sich selbst in Gefahr brachte, indem er im russischen Luftraum unterwegs war, mag unbeantwortbar sein. Aber der Grund für den Absturz seines Privatflugzeugs ist kaum noch rätselhaft. Dies war kein Unfall: Prigoschin wurde zusammen mit neun weiteren Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf Befehl Putins öffentlich hingerichtet, ohne dass es auch nur den Anschein eines Gerichtsverfahrens gab.

Es ist davon auszugehen, dass Prigoschin ermordet wurde, denn das entspricht den Methoden des Putin-Regimes. Putin hat sich der unmittelbarsten Bedrohung seiner Herrschaft entledigt und damit wahrscheinlich kurzfristig seine Position gefestigt. Doch er hat auch ihre potenzielle Zerbrechlichkeit offenbart. Die westlichen Demokratien sollten sich zwar nicht der Hoffnung hingeben, dass Putins Herrschaft dem Untergang geweiht ist. Aber indem sie ihn mit Sanktionen belegen und den tapferen Widerstand der Ukraine unterstützen, gehen sie den einzig richtigen pragmatischen Weg.»

«Rzeczpospolita»: Werden die verwaisten Wagner-Kämpfer rebellieren?

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» befasst sich am Freitag mit den Folgen des mutmaßlichen Todes von Söldnerführer Jewgeni Prigoschin:

«Putins Machtdemonstration und die Rache an dem «Verräter» haben wohl einen Teil der russischen politischen Klasse eingeschüchtert. Wahrscheinlich haben sie auch das Wohlbefinden des russischen Präsidenten wiederhergestellt, der während des Söldneraufstandes gedemütigt wurde. Aber sie haben mehrere tausend Wagner-Kämpfer verwaist zurückgelassen. Sie sind bewaffnet und wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Werden sie wieder rebellieren?

Anscheinend beginnt der Kreml, dies zu begreifen. Zwar hat bisher niemand offiziell bestritten, dass Prigoschins Flugzeug von einer Flugabwehrrakete abgeschossen wurde - schließlich schmeichelt eine solche Version Putins Stolz. Zunehmend zeichnet sich jedoch eine andere Version ab: eine Bombe an Bord. Noch ein oder zwei Tage, und der Kreml wird verkünden, dass der Bombenanschlag von Ukrainern verübt wurde. Damit soll der Verdacht vom Präsidenten abgelenkt werden, der wahrscheinlich vom Ausmaß der internationalen Empörung über den Absturz des Flugzeugs und die öffentliche Ermordung von zehn Menschen überrascht wurde. Vor allem aber würde eine solche Version die Wagner-Kämpfer auf einen gemeinsamen Feind verweisen: auf Kiew.»

«Nepszava»: Söldnerführer Prigoschin hat sich selbst überschätzt

BUDAPEST: Zum mutmaßlichen Tod des russischen Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Der ehemalige Hotdog-Verkäufer Prigoschin wurde in den letzten Jahren zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten seines Heimatlandes. Und dank des Ukraine-Krieges zu einer der beliebtesten. Während die russische Armee in der Ukraine zum Synonym für Unfähigkeit wurde, erwies sich seine Gruppe Wagner (...) bei der Einnahme von Bachmut als schlagfähig. (...) Er geriet mit der russischen Militärführung in Konflikt, der er vorwarf, seine Frontkämpfer nicht ausreichend zu unterstützen. Aus Rache zog Prigoschin mit seinen Söldnern gegen Moskau, als ob er damals geglaubt hätte, dass nicht Putin, sondern er im Land das Sagen habe. Er hat sich selbst überschätzt und sich zu seinem eigenen Verderben geirrt. Das System Putin vermochte er zwar zu erschüttern, doch am Ende besiegelte er mit seiner Aktion sein eigenes Schicksal.»