Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«The Times»: Chinas Probleme kein Grund für Triumphalismus

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Freitag die derzeitigen wirtschaftlichen Probleme Chinas:

«Chinas Wirtschaft ist innerhalb von drei Monaten bis Juni nur um 0,8 Prozent gewachsen. Und in dieser Woche veröffentlichte Zahlen zeigen, dass im Juli in Dollar gerechnet die Exporte um 14,5 Prozent und die Importe um 12,4 Prozent zurückgingen - und damit noch weit stärker als von Ökonomen erwartet. Derweil liegt die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten bei über 20 Prozent. Diese Schwierigkeiten sollten kein Grund für Triumphalismus unter westlichen Politikern sein. Auch nicht, wenn das erklärte Ziel von Präsident Xi Jinping, das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2020 und 2035 zu verdoppeln, nun als hohle Prahlerei erscheint. (...)

Chinas Konjunkturschwäche ist auch eine Gefahr für die Erholung in den USA und Europa. Westliche Regierungen sollten deutlich machen, dass China von einer weiteren Öffnung seiner Wirtschaft für den Wettbewerb und ausländische Direktinvestitionen profitieren könnte, anstatt sich auf staatliche Planung zurückzuziehen. Pekings militärische Bedrohungen einzudämmen und seine Wirtschaftsspionage zu bekämpfen, ist eine wichtige Aufgabe, aber eine Isolierung Chinas in der Wirtschaft und im Handel ist in niemandes Interesse.»

«El País»: Regierungsbildung bleibt in Spanien schwierig

MADRID: Zu den schwierigen Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung in Spanien nach der Parlamentsneuwahl Ende Juli und dem gestrigen Etappenerfolg des geschäftsführenden linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez bei der Wahl der neuen Unterhaus- Präsidentin schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Die Wahl der balearischen Sozialistin Francina Armengol zur Präsidentin des Unterhauses (...) erfolgte dank der Zusammenarbeit von sieben Parteien und einer Last-Minute-Vereinbarung zwischen der (sozialistischen Partei) PSOE und Junts, der (separatistischen katalanischen) Gruppierung, die vom Exil im belgischen Waterloo aus vom Justizflüchtling Carles Puigdemont angeführt wird. Dieses erste Abkommen beinhaltet im Prinzip keine Anerkennung der Grundforderungen der Unabhängigkeitsbefürworter: ein Amnestiegesetz und ein Referendum über die Selbstbestimmung (Kataloniens) (...)

Dies ist ein erster Schritt, um Pedro Sánchez wieder zum Ministerpräsidenten zu machen - auch wenn die Unabhängigkeitsbefürworter darauf hinweisen, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Die bevorstehenden Verhandlungen werden sehr kompliziert sein.»

«NZZ»: Chinas Führung steckt in der Zwickmühle

ZÜRICH: Zur schwächelnden Konjunktur in China meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Die Ausfuhren schrumpfen Monat für Monat; auch die Investitionen, die Industrieproduktion und der private Konsum bleiben weit hinter den Erwartungen zurück - das Vertrauen bei Unternehmen und privaten Haushalten ist dahin. Analytiker korrigieren ihre Prognosen im Wochentakt nach unten.

Größte Sorgen bereitet der in schwere Turbulenzen geratene Immobiliensektor, der Hauptgrund für die derzeitige Konjunkturschwäche. (...) Bislang haben es Regierung und Zentralbank bei Signalen, den Sektor stützen zu wollen, belassen. Konkrete Maßnahmen blieb die chinesische Führung schuldig, denn sie steckt in der Zwickmühle.

Einerseits wollen die Behörden schuldenfinanzierten Blasen wie in der Vergangenheit die Grundlage entziehen und sehen darum von weitreichenden Rettungsaktionen für angeschlagene Konzerne ab. Andererseits aber müssen sie einen Sektor stützen, dessen Absturz die gesamte chinesische Wirtschaft in Turbulenzen bringen könnte. Die Folge: Es geschieht erst einmal nichts.»

«La Repubblica»: Sánchez hat Grund zum Jubeln

ROM: Die italienische Zeitung «La Repubblica» kommentiert am Freitag den Etappenerfolg des geschäftsführenden spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in der konstituierenden Sitzung des Unterhauses in Madrid und die möglichen Auswirkungen auf die Bildung einer Regierung:

«Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez jubelt, das fragile Rechtsbündnis der (konservativen Volkspartei) PP und (der rechtspopulistischen) Vox bröckelt. Die Legislaturperiode hätte für den Chef der spanischen Sozialisten nicht besser beginnen können. Mit einer Einigung in letzter Minute hat die separatistische katalanische Junts, die Partei von Carles Puigdemont, den Weg für die Wahl der sozialistischen Kandidatin Francina Armengol zur Präsidentin des Abgeordnetenhauses geebnet: Eine erste, wichtige Geste der Öffnung vor den Verhandlungen, von denen sich Sánchez eine erneute Berufung zum Ministerpräsidenten erhofft.

(...)

Die Unterstützung der Junts für Armengols Kandidatur garantiert zwar noch nicht die Unterstützung für Sánchez, könnte in den Augen des Königs aber ein Beweis dafür sein, dass der Sozialistenchef der einzige Kandidat ist, der eine echte Chance hat, zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden.»