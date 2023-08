Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«Wall Street Journal»: Ecuador ist zum Drogen-Schlachtfeld geworden

NEW YORK: Zur Tötung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio kurz vor den Wahlen in Ecuador schreibt das «Wall Street Journal» am Freitag:

«Politische Unruhen in Lateinamerika mögen von den US-Küsten weit entfernt erscheinen, aber die Ermordung des ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio am Mittwoch ist ein Zeichen für den wachsenden Aufruhr in der Welt und könnte eine Konsequenz der Nachfrage nach Drogen in den USA sein. (...)

Ecuador wird von transnationalen Banden überrannt, die um die Drogenhandelsrouten in die USA kämpfen. Die schwachen Institutionen des Landes sind den reichen mexikanischen und albanischen Mafias nicht gewachsen. Wenn Richter, Staatsanwälte und Polizisten nicht gekauft werden können, funktioniert auch Mord.

Wieso die Sicherheit für Villavicencio zusammenbrach, muss untersucht werden. Aber Ecuador ist zu einem Schlachtfeld geworden, die Mordrate hat sich von 2021 auf 2022 fast verdoppelt.»

«Lidove noviny»: Lage erinnert an Vorabend des Ersten Weltkriegs

PRAG: Zu den Spannungen an der polnisch-belarussischen Grenze schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Geschichtsfans werden sich in Gedanken ins Jahr 1914 zurückversetzt fühlen. Aus den Medien erfahren wir derzeit, dass die Wagner-Söldnergruppe in Belarus trainiert und Polen zehntausend Soldaten an die belarussische Grenze beordert. Zudem kündigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu eine Truppenverstärkung an den «Westgrenzen» an. Doch wo liegt die Westgrenze Russlands? Noch bei Smolensk oder schon beim belarussischen Brest? Erinnert diese Situation nicht etwa an den Vorabend des Ersten Weltkriegs? (...) Es ist inspirierend, wie Polen die Lage ernst nimmt. Wir sollten uns Klarheit darüber verschaffen, ob auch die tschechische Armee im Falle einer Bedrohung zehntausend Soldaten bereitstellen könnte - oder zumindest 2500 Männer und Frauen. Eine Antwort darauf sind uns die verantwortlichen Stellen schuldig.»

«Aftenposten»: Keine guten Nachrichten für Demokratie in Pakistan

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Freitag die Verurteilung und Verhaftung des pakistanischen Oppositionsführers Imran Khan:

«Am Montag feiert Pakistan seinen Unabhängigkeitstag. Die politische Landschaft ist seit der Gründung des Landes 1947 im Zusammenhang mit der Teilung Indiens immer wieder von Unruhen geprägt gewesen. Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass es zeitnah friedlich werden wird. Jüngst wurde der frühere Premierminister Imran Khan wegen Korruption zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der 70-Jährige, einst ein Kricketstar, sitzt nun in einem Hochsicherheitsgefängnis. Es ist eine Stärke einer Demokratie, dass Anführer des Landes auch rechtlich anständig belangt werden. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Rechtsstaat und einem korruptionsgeplagten Land wie Pakistan. Imran Khans Verurteilung ist daher weder ein Sieg für die Demokratie noch für den Rechtsstaat in Pakistan. Es gibt zu viel, das darauf hindeutet, dass hier destruktive Kräfte im Spiel gewesen sind.»

«El País»: Drogenhandel bedroht die Demokratie nicht nur in Ecuador

MADRID: Zum Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Die Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio macht das Ausmaß der Drogenkriminalität in Ecuador deutlich. Präsident Guillermo Lasso bezeichnete das Attentat als einen Versuch des organisierten Verbrechens, «den Staat einzuschüchtern» und die für den 20. August angesetzten Wahlen zu «sabotieren». (...) Es ist das dritte Attentat auf einen Politiker seit Beginn des Wahlkampfs, jedoch das erste auf einen Präsidentschaftskandidaten. (...)

Dieses Attentat ist nur ein Beispiel dafür, wie der Drogenhandel die Qualität der Demokratien bedroht. Und zwar nicht nur in Ecuador, sondern in ganz Lateinamerika. Die Staaten verlieren die Kontrolle über ihre Territorien, und die Macht des illegalen Geldes fördert die Korruption.»

«NZZ»: Ecuador kämpft einen hoffnungslosen Kampf

ZÜRICH: Nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» zur Lage in Ecuador:

«Der politische Mord lenkt die Aufmerksamkeit einmal mehr auf die dramatische Situation, die Ecuador im Zusammenhang mit dem weltweiten Drogenhandel durchlebt. Der Ermordete hatte immer wieder auf Verbindungen zwischen Politikern, Staatsangestellten und der Drogenmafia hingewiesen. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass mit dem Mord ein Kenner dieser Zusammenarbeit zum Schweigen gebracht werden sollte. (...) Ecuador ist ein Paradebeispiel dafür, wie schwierig es für ein Land mit beschränkten Ressourcen ist, sich dem Teufelskreis des weltweiten Drogenhandels zu entziehen. (...) Ecuadors Wirtschaftsmetropole Guayaquil gehört inzwischen zu den am stärksten von der Drogengewalt heimgesuchten Regionen Lateinamerikas. Sie ist zu einem der wichtigsten Ausfuhrhäfen für Kokain nach Europa geworden.»