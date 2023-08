Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.08.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«Jyllands-Posten»: Eine unbequeme Frage in der neuen Koran-Debatte

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert die Debatte um ein mögliches Verbot von Koranverbrennungen in Dänemark und in Schweden:

«Die neue Korankrise kann nicht deutlich genug davon handeln, dass grundlegende westliche Werte von einer muslimischen Welt mit einem fundamental anderen Sinn für Meinungsfreiheit, Religionskritik, Rechte von Frauen und Minderheiten, Freiheit des Einzelnen usw. herausgefordert werden. In vielen Bereichen stehen sich zwei Wertesysteme wie Feuer und Wasser gegenüber. Gleichzeitig versuchen viele, sich in der aktuellen Debatte streng an die Frage zu halten, inwieweit es in Ordnung ist, dass einige wenige den Koran verbrennen.

Wir wiederholen: So etwas ist unsympathisch, unnötig und völlig daneben. Aber die gewalttätigen muslimischen Reaktionen auf die Verbrennungen müssen einen breiteren Fokus auf die abgrundtiefen Werteunterschiede richten. Wir kommen nicht an der Schlussfolgerung vorbei, dass sich Dänemark Forderungen aus einigen der totalitärsten und unangenehmsten Regime der Welt beugt, wenn es jetzt zu Eingriffen gegen Koranverbrennungen kommt, die die Meinungsfreiheit beschränken.»

«El Periódico»: Die US-Demokratie wird auf die Probe gestellt

MADRID: Zur neuen Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Freitag:

«Trumps Verhalten wird einmal mehr die Robustheit des US-Systems auf die Probe stellen. Wie wird sich diese alte Demokratie gegen diejenigen verteidigen, die ihre Funktionsweise verfälschen wollen? Das ist die entscheidende Frage. Bei der Verteidigung der Demokratie wird man leider nicht auf die Republikanische Partei zählen können, die sich zur Unterstützung Trumps mobilisiert hat. (...)

Angesichts der jüngsten Umfragen, die vor den Wahlen von 2024 ein technisches Unentschieden zwischen Trump und (Präsident Joe) Biden zeigen, stellt sich die große Frage, inwieweit die Anklageerhebung und der Prozess ein mobilisierender Faktor für die republikanische Wählerschaft sein werden. (...) Am beunruhigendsten ist die Möglichkeit, dass eine Mehrheit der Bürger bereit sein könnte, für die Straffreiheit von jemandem zu stimmen, der sich mit seinem Verhalten als echte Bedrohung für die Demokratie erwiesen hat.»

«de Volkskrant»: Deal mit Tunesien ist unmoralisch

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kritisiert am Freitag das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und Tunesien:

«Nach den umstrittenen Migrationsabkommen mit der Türkei und Libyen kann die Vereinbarung mit Tunesien getrost als Tiefpunkt bezeichnet werden. Angst - vor ungeregelten Migrationsströmen - ist ein schlechter Ratgeber, wie sich wieder einmal zeigt, denn mit dem Abkommen legitimiert die EU die repressive und autokratische Herrschaft des tunesischen Präsidenten Saied. Und das, obwohl es keine Garantien gibt, dass er die illegale Migration tatsächlich stoppen wird. Sicher ist nur, dass er die EU damit erpressen wird, so wie es der türkische Präsident Erdogan tut, wenn er etwas durchsetzen will.

Die EU hat kaum Garantien für die Achtung der Menschenrechte verlangt. Nicht für die Zehntausenden afrikanischen Migranten, die in Tunesien um ihr Leben fürchten. Und auch nicht für die Migranten, die demnächst von der tunesischen Küstenwache auf See abgefangen werden - mit 100 Millionen Euro europäischer Hilfe. Die tunesische Opposition, Menschenrechtsorganisationen und auch die Migranten selbst fragen sich zu Recht, wie um alles in der Welt Europa als Hüterin demokratischer und menschlicher Werte einen derart unmoralischen Deal abschließen konnte.»

«NZZ»: Putin-Regime begeht Kriegsverbrechen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die russischen Angriffe auf ukrainische Häfen und Getreidespeicher:

«Mit den Drohnenangriffen begeht das Putin-Regime klare Kriegsverbrechen. Es handelt sich um zivile Anlagen, keine militärischen Stützpunkte. Putin glaubt offensichtlich weiterhin, dass er jede Norm der zivilisierten Welt ungestraft verletzen kann. Er kalkuliert, dass die Zeit für ihn läuft und eine wirtschaftlich geschwächte Ukraine den Krieg nicht durchhalten kann. Umso wichtiger ist es, ihm das Gegenteil zu beweisen.

Dazu gehört stärkerer Druck auf Russland, Nahrungsmittel nicht länger zum Instrument im Krieg zu machen. Die Neuauflage des Getreideabkommens ist unumgänglich, im Interesse der weltweiten Ernährungssicherheit wie auch der Ukraine selber. Noch hängt dieses Land am Tropf der westlichen Geldgeber. Aber auf lange Sicht ist das Überleben des ukrainischen Agrarsektors, der gegenwärtig zwei Drittel der Exporterlöse erbringt, eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass die Ukraine wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen kann.»

«Financial Times»: Bank of England muss umsichtig vorgehen

LONDON: Im Kampf gegen die Inflation hat die britische Notenbank ihren Leitzins auf 5,25 Prozent angehoben. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Freitag:

«Das Vorgehen der Bank of England ist von großer Bedeutung. Hauskäufer und diejenigen, die eine Hypothek aufnehmen wollen, müssen bereits jetzt Tausende von Pfund mehr pro Jahr zahlen, was die Nachfrage zunehmend bremsen wird. Auch die Wirtschaftstätigkeit ist stark rückläufig. Wenn die Bank zu vorsichtig vorgeht, besteht die Gefahr, dass das Anhalten der Inflation auf die Lohnentwicklung durchschlägt. Wenn sie jedoch die Zinsen zu stark und zu lange anhebt, läuft sie Gefahr, die Wirtschaft zu erdrücken. (...)

Die Bank of England muss also umsichtig vorgehen und die Wirtschaftsdaten genau im Auge behalten. Zuvor hatte sie eine Aufholjagd hingelegt, doch jetzt sieht die Wirtschaft anfälliger aus und der Preisdruck lässt nach. Von nun an wäre also ein langsames und stetiges Vorgehen klug, um ein klareres Bild von der Lage der Wirtschaft zu erhalten.

Großbritannien war die erste der großen fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die die Zinsen anhob, aber die letzte, die aus einer zweistelligen Inflation herauskam. Die Bank of England würde bestimmt nicht wollen, dass Großbritannien auch das letzte Land ist, das sich von einer durch die Zinspolitik verursachten Rezession erholt.»