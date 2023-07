Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«The Guardian»: Profiteure fossiler Energie geben nicht auf

LONDON: Zum Kampf gegen den Klimawandel meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«Trotz jahrzehntelanger Zusagen im Rahmen des UN-Klimaprozesses sind die weltweiten Emissionen so hoch wie nie zuvor. Es ist schwer vorstellbar, welche weiteren Beweise erforderlich sind, um die Regierungen davon zu überzeugen, dass ein drastischer Kurswechsel die sicherste Option ist.

Aber es ist klar, dass die Länder und Unternehmen, die am stärksten von den Gewinnen aus fossilen Brennstoffen abhängig sind, diese nicht freiwillig aufgeben werden. Ob und wie sie davon überzeugt oder dazu gezwungen werden können, ist die existenzielle Frage unserer Zeit. (...)

Die Verhandlungen im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP28 finden im November in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt und werden von Sultan Ahmed al-Dschaber geleitet, der auch Chef des nationalen Ölkonzerns seines Landes ist. Während die Wälder brennen und das Meer sich grün färbt, wird es von Tag zu Tag dringlicher, sich mit dem Beharren auf Eigeninteressen auseinanderzusetzen - einschließlich des energieintensiven westlichen Lebensstils und der Unternehmen, deren Gewinne von fossilen Brennstoffen abhängen.»

«NRC»: Justizreform in Israel ist Eigentor

AMSTERDAM: Zu den Auseinandersetzungen um die Justizreform in Israel meint die niederländische Zeitung «NRC» am Donnerstag:

«Ein gesunder demokratischer Rechtsstaat nimmt Rücksicht auf die Interessen von Minderheiten. Indem Premierminister Benjamin Netanjahu sich jedoch auf eine nur knappe parlamentarische Mehrheit verlässt, den immensen gesellschaftlichen Protest ignoriert und jeden möglichen Kompromissvorschlag der Opposition ablehnt, erweist er sich nicht gerade als vorbildlicher Demokrat.

Aufgrund der Besetzung der palästinensischen Gebiete war es schon immer eine etwas zweifelhafte Behauptung, «die einzige Demokratie im Nahen Osten» zu sein, da nicht alle Staatsangehörigen der von Israel kontrollierten Gebiete in den Genuss dieser Demokratie auf demselben Niveau kommen. Dieser jüngste Gesetzentwurf untergräbt diesen Anspruch noch weiter. Er ist ein Eigentor.»

«Magyar Nemzet»: Keine menschgemachten Ursachen für Waldbrände

BUDAPEST: Die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» bemüht sich in einem Kommentar am Donnerstag, die menschgemachten Ursachen für die Waldbrände in der Mittelmeerregion herunterzuspielen:

«Die Klimaaktivisten (...) haben schnell ihre Erklärungen parat: (...) die Buschbrände sind von Menschen verursacht, ohne uns würden sie nicht passieren. Nachdem diese Annahme völlig hypothetisch ist, lässt sie sich weder beweisen noch widerlegen. (...) Bei einem Teil der Experten, die sich in Zeitungen und Fernsehsendungen äußern, handelt es sich konkret um politische Aktivisten. Sie behaupten, dass der Mensch an der entstandenen Situation schuld sei, ihre Genossen wiederum kleben sich umgehend auf den Asphalt der Autobahnen, unter Berufung auf die Unvermeidlichkeit einer grünen Wende. Natürlich ist das ein- und dieselbe Mannschaft, doch sie greifen an zwei unterschiedlichen Fronten an, verstärken einander mit ihren Aktionen.»

«NZZ»: Mit Willkür sichert Xi Jinping seine Macht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag das Verschwinden und die Absetzung des chinesischen Außenministers Qin Gang aus dem Amt:

«Immer wieder verschwinden in China Menschen, und weder Geld, noch Macht, noch Prominenz schützt sie davor. Die Angst, die diese Willkür auslöst, ist jedoch genau das Mittel, mit dem Xi Jinping an der Macht bleibt. Nach dem 20. Parteitag im letzten Jahr hat Xi sich mit Loyalisten umgeben. Das war ihm so wichtig, dass er dafür Protokolle und ungeschriebene Regeln der Partei aushebelte. (...)

Die Botschaft, die Qin Gangs Verschwinden und Absetzung aussenden, lautet also: Es könnte jeden treffen. Niemand ist sicher. Xis Loyalisten sollen sich untereinander als um seine Gunst Konkurrierende sehen und nicht als Verbündete. Sie können sich weder auf das Gesetz noch auf Parteitradition oder Ideologie stützen. So bleibt Xis Machtposition gesichert. Er erreicht dadurch auch, dass die Funktionäre auf seiner Linie bleiben. Möglichst keine Fehler machen und möglichst treffsicher die Gedanken Xi Jinpings in der Politik umsetzen, das bleibt die einzige Sicherheit, die sie haben.»