Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Financial Times»: Klimaschutz erfordert größere Anstrengungen

LONDON: Zu den Hitzewellen in weiten Teilen der Welt meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Politiker mögen vor allem an kurzfristige Ziele denken. Aber die globale Erwärmung ist mittlerweile ein akuter Notfall. Regierungen haben große Anstrengungen unternommen, um Anreize für Unternehmen zu schaffen, in den ökologischen Wandel zu investieren. Es sind jedoch mehr koordinierte Bemühungen erforderlich, um benzin- und dieselbetriebene Autos, Lastwagen und öffentliche Verkehrsmittel durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, da dies der schnellste Weg ist, den Erdölbedarf zu senken.

Ebenso muss die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen schneller durch Wind- und Solarenergie ersetzt werden, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Das erfordert beschleunigte Planungsprozesse und enorme Investitionen in den Ausbau der Stromnetze.

Es hat ermutigende Fortschritte gegeben, einschließlich des sehr ehrgeizigen 370-Milliarden Dollar umfassenden «Inflation Reduction Act» der Biden-Administration. Leider haben sich in der EU in letzter Zeit Rechtsaußen-Parteien und sogar einige Mitte-Rechts-Parteien von grünen Agenden distanziert. Während ein Großteil Südeuropas unter der stechenden Sonne verdorrt, ist dies sicherlich die falsche Richtung.»

«Dagens Nyheter»: Männer wollen einen Film über eine Puppe sehen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die bevorstehenden Premieren der Hollywood-Filme «Barbie» und «Oppenheimer»:

«Zwei Blockbuster feiern Premiere - «Barbie» und «Oppenheimer». Das weltbekannteste Mädchenspielzeug und das größte männliche Spielzeug der Welt, die Atombombe, treten gegeneinander an. Man kann sich wirklich vorstellen, wie Männer über einen Film die Nase rümpfen, der auf einer Puppe basiert, und höchstens Witze darüber machen, ihn nur wegen der vielen hübschen Frauen anzuschauen. Aber das ist nicht der Fall. In den sozialen Medien freuen sich junge Nutzer hingegen auf beide Filme, woraus sich der Begriff «Barbenheimer» entwickelt hat. Es ist eine wilde Debatte darüber entbrannt, welchen Film man am Premierentag zuerst sehen soll. Die freudige Haltung dazu, beide Filme gucken zu wollen, deutet auf eine entspannte - ja, gesunde - Einstellung zur Geschlechtsidentität unter jungen Menschen hin. Vielleicht besonders unter Männern.»

«de Volkskrant»: Trotz Kritik setzt Biden Hilfe für Israel fort

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag die Kritik von US-Präsident Joe Biden an der Politik der israelischen Regierung:

«Besonders kritisch wird in den USA der umstrittene Plan (der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu) gesehen, die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs zu beschneiden, wodurch die Macht des Parlaments unverhältnismäßig zunehmen würde. Joe Biden hat Recht, wenn er sagt, dass dadurch die für eine Demokratie unverzichtbaren Kontrollmechanismen zerstört werden würden. (...)

Die USA gehören zu den wenigen Ländern, die wirklich Druck auf Israel ausüben könnten. Jedes Jahr erhält Israel von den Amerikanern Milliarden an Hilfe. Biden könnte damit drohen, diese Unterstützung zu kürzen. Allerdings deutet nichts darauf hin, dass er dazu bereit ist, trotz all seiner Kritik an Benjamin Netanjahu. Und falls die Republikaner die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnen, ist Israel ein unkritischer Verbündeter sicher. So können Netanjahu und seine Gefolgsleute ihre Politik fortsetzen, die die Demokratie in Israel untergräbt und den Palästinensern ihre Rechte verweigert.»

«Tages-Anzeiger»: «Tabula rasa» ist kein konstruktiver Beitrag

ZÜRICH: Zum Vorschlag des Unionspolitikers Thorsten Frei für eine neue Systematik im Asylrecht heißt es am Donnerstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Frei schlägt eine radikale Lösung vor: Das individuelle Recht auf Asyl will er abschaffen, das heißt, niemand könnte in Europa mehr einen Asylantrag stellen. Wer trotzdem käme, verlöre nicht nur jede Aussicht auf Schutz, sondern auch jeden Anspruch auf Sozialhilfe. Im Gegenzug würde die EU jährlich Kontingente von 300.000 bis 400.000 Menschen direkt aus notleidenden Ländern aufnehmen und danach in Europa gerecht verteilen. (...)

Fachleute für Migration geben zu bedenken, dass Kontingente das Problem der irregulären Migration keineswegs lösen, sondern die humanitäre Lage noch verschärfen würden. Viele Menschen, die bei Kontingenten nicht zum Zug kämen, würden sich trotzdem auf die gefährliche Reise nach Europa begeben. Sie zurückzuschaffen, wäre unter dem neuen Regime nicht einfacher als unter dem heutigen. (...)

Angesichts der geballten Kritik wollten selbst manche in der CDU den Vorschlag aus den eigenen Reihen zuletzt nur noch als «Denkanstoß» verstehen. Das Lösungsprinzip «Tabula rasa» ist normalerweise das Privileg von Populisten. Eine konstruktive Debatte über die konkreten Herausforderungen entsteht so eher nicht.»

«Standard»: CDU bei Asyl auf dem falschen Weg

WIEN: Über den Vorschlag des CDU-Politikers Thorsten Frei, das individuelle Asylrecht aufzuheben, schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Es wäre ein radikaler Bruch mit dem System, das nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst als Pfeiler der neuen Demokratie in der jungen Bundesrepublik geschaffen wurde - als Abgrenzung zum NS-Staat.

Frei agiert nach dem Motto: Wenn die Zustände schlecht sind, ändern wir nicht diese, sondern die Regeln. Ähnlich klingt es, wenn der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann für Randalierer im Freibad Verurteilungen im Eilverfahren fordert. Auch das scheint einfach, wird jedoch dem Problem nicht gerecht. Aber das ist offenbar der neue Weg der CDU, die sich wieder als Partei der Ordnung profilieren will.»