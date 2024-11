Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Gazeta Wyborcza»: Russlands neue Atomwaffendoktrin ändert nichts

WARSCHAU: Die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert die geänderte Atomwaffendoktrin des Kremls:

«Eine Salve ukrainischer ATACMS-Raketen, die von den USA geliefert wurden, flog am Dienstag auf ein Munitionsdepot in der russischen Region Brjansk. Gestern wurde bekannt, dass von Großbritannien gelieferte Storm Shadow-Raketen auf Ziele tief in Russland gefallen sind. Putin hat gewarnt, dass die Erlaubnis der Nato-Länder an die Ukraine, solche Angriffe zu starten, als Kriegseintritt gewertet wird. Um die Bedeutung dieser Worte zu unterstreichen, hat der Kreml gerade Änderungen an seiner Nukleardoktrin angekündigt. Nun hat sich Russland das Recht gegeben, Sprengköpfe auf ein Nicht-Atomwaffenland abzufeuern, das seine Souveränität bedroht.

Was ändert sich dadurch? Nichts. Putin hat dem Westen seit den ersten Minuten des Angriffs auf die Ukraine mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Und den Ukrainern wurde nach massiven russischen Angriffen auf ihre Städte ohnehin das Recht eingeräumt, mit Nato-Waffen auf Russland zu schießen. Die einzige Antwort des Kremls auf den ukrainischen Beschuss Russlands wird darin bestehen, die Ukraine noch heftiger zu bombardieren. Einige westliche Länder, die einen massiven Angriff auf Kiew erwarten, haben ihre Botschaften geschlossen. Es wird darüber spekuliert, dass Russland eine ballistische Interkontinentalrakete mit einem konventionellen Sprengkopf einsetzt.»

«Le Monde»: Gerät Frankreich in wirtschaftliche Abwärtsspirale?

PARIS: Zu den schwierigen Haushaltsberatungen und der sich eintrübenden Wirtschaftslage in Frankreich schreibt die französische Zeitung «Le Monde»:

«Die Haushaltsschwierigkeiten, mit denen Frankreich zu kämpfen hat und deren Lösung dem Parlament so schwerfällt, werden von einer weiteren Bedrohung begleitet: Seit dem Herbst erlebt die französische Wirtschaft einen deutlichen Konjunkturabschwung. Die Investitionen verlangsamen sich, die Kurve der Arbeitslosigkeit kehrt sich um, Sozialpläne und Konkurse häufen sich, die Attraktivität des Landes verschlechtert sich, das soziale Klima spannt sich an.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Vier Jahre nach der Coronakrise laufen die Maßnahmen, die zum Schutz des Wirtschaftsgefüges ergriffen worden waren, aus (...). Deutschland, unser wichtigster Handelspartner, befindet sich in einer Rezession, die sich allmählich auf die Geschäftstätigkeit in Frankreich auswirkt. (...)

Diese Schwierigkeiten kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da sich der globale Wettbewerb verschärft. China, das versucht, seine Wirtschaft durch Exporte anzukurbeln, wird im Handel immer aggressiver. In den USA droht mit der Wahl von Donald Trump eine neue Ära des Protektionismus, von der Europa neben China am meisten betroffen sein wird.

Die Europäische Union ist alarmiert. (...) Im Gegensatz dazu fällt in Frankreich das Fehlen jeglicher rationaler Überlegungen in der Wirtschaftspolitik ins Auge. Die parlamentarischen Debatten (...) beschränken sich auf Posen und Wahlkampfreden. (...) Der Haushaltsentwurf wird zerpflückt und die einzige Botschaft ist, dass jeder weiterhin mehr ausgeben möchte. Der Reflex ist zweifellos legitim in einem Land, das nach Schutz strebt, wie das ein Teil der Bevölkerung zum Ausdruck bringt, aber er ist in der Welt, wie sie sich darstellt, unrealistisch.»

«De Standaard»: Minen-Einsatz erinnert an Ersten Weltkrieg

BRÜSSEL: US-Präsident Joe Biden hat die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine angeordnet. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard»:

«Antipersonenminen sind billig und tödlich effizient. Durch die Anlage von Minenfeldern machten die Russen jeden ukrainischen Gegenangriff zu einem äußerst riskanten Unterfangen. Im Gegenzug will die Ukraine nun solche Sprengkörper nutzen, um den russischen Vormarsch im Osten des Landes zu erschweren. (...)

In politischen und militärischen Kreisen hat die US-Minenlieferung kaum Aufsehen erregt. Sie wurde als geeignetes und notwendiges Mittel im gnadenlosen Kampf zwischen den beiden Ländern begrüßt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die USA erklärten, dass ihre Minen ausgeklügelter seien, sich mit der Zeit selbst deaktivieren und somit weniger unschuldige Opfer verursachen würden. Menschenrechtsorganisationen schaudern bei so viel Zynismus. (...)

Der Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, wo es fast unbewegliche Frontlinien gab, an der sich Soldaten in Schützengräben gegenseitig abschlachteten, drängt sich immer mehr auf. Ein Menschenleben, insbesondere auf russischer Seite, ist nichts mehr wert. Was ist der nächste Schritt? Bald werden wir wohl befürchten müssen, dass ein kriegführendes Land auf Nervengas zurückgreift. Das ist noch billiger.»

«El Mundo»: Biden erhöht den Druck auf Maduro

MADRID: Zur Anerkennung durch die USA von Edmundo González als designierten Präsidenten Venezuelas schreibt die spanische Zeitung «El Mundo»:

«Die Entscheidung von Joe Biden (...) erhöht den Druck auf das chavistische Regime erheblich und zwingt die internationale Gemeinschaft zum Handeln. Bislang hat diese durch ihre Untätigkeit nach den manipulierten Wahlen (vom 28. Juli) der chavistischen Revolution nur weiteren Auftrieb gegeben. Es ist daher dringend erforderlich, das Gefühl der Straflosigkeit eines repressiven Regimes zu bekämpfen, das im Begriff ist, die politischen Rechte seiner Bürger dauerhaft zu verletzen - jener Bürger, die in großer Zahl für die vereinte Opposition um María Corina Machado gestimmt hatten. Nach Machados illegaler Disqualifikation richtete sich die Unterstützung der Venezolaner auf González.

Zudem muss die körperliche Unversehrtheit Machados geschützt werden, die sich aufgrund der untragbaren Drohungen der Regierung in Caracas verstecken muss. Die Anerkennung von González, der (...) ins Exil nach Spanien gedrängt wurde, verstärkt den Druck auf (den venezolanischen Präsidenten Nicolás) Maduro. Dies geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Marco Rubio als erster Latino kurz davorsteht, unter (dem designierten Präsidenten Donald) Trump das US-Außenministerium zu übernehmen. Sein erklärtes Ziel ist es, die «Narkodiktatur» des Chavismus zu beenden.»

«The Guardian»: Kreml drohte schon früher mit Atomwaffen

LONDON: Zur Reaktion des Kremls auf den Einsatz weitreichender westlicher Waffen durch die Ukraine gegen Ziele in Russland heißt es in der britischen Zeitung «The Guardian»:

«Moskau hat mit Vergeltung für die Entscheidung der USA und Großbritanniens gedroht, die Verwendung ihrer Langstreckenraketen für Angriffe auf russisches Territorium zuzulassen, und zugleich gewarnt, dass dabei nichts ausgeschlossen werde. Anfang dieser Woche kündigte der Kreml eine formelle Änderung seiner Nukleardoktrin an, die ausdrücklich eine mögliche nukleare Antwort auf Nato-unterstützte Angriffe auf russischem Boden vorsieht. Es stellt sich also die Frage, wie weit Wladimir Putin zu gehen bereit ist.

Der Kreml hat im Verlauf des Ukraine-Konflikts bereits mehrfach mit seinem strategischen Arsenal gedroht, um den Westen abzuschrecken. Doch trotz aller Drohungen haben die USA nach eigenen Angaben keine Anzeichen für ungewöhnliche Bewegungen in den russischen Atomwaffenlagern festgestellt, was darauf hindeutet, dass sich die physische Positionierung der taktischen Sprengköpfe nicht geändert hat. Die meisten Experten halten den Einsatz von Atomwaffen durch Russland vorerst für unwahrscheinlich, doch zugleich warnen sie vor Nachlässigkeit.»

«Kommersant»: Atomare Eindämmung ist in Amerika angekommen

MOSKAU: Die russische Tageszeitung «Kommersant» kommentiert die US-Erlaubnis für die Ukraine, weitreichende Waffen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet einzusetzen:

«Der Schlag mit amerikanischen Raketen gegen russisches Territorium und die Unterzeichnung des Dekrets über die Politik der atomaren Eindämmung durch Russlands Präsident Wladimir Putin haben in Washington scharfe Diskussionen hervorgerufen. Während Pentagon und Außenministerium erklärten, sie sähen die Gefahr eines neuen Weltkriegs nicht, beschuldigt das Team von Donald Trump die scheidende US-Administration der unkontrollierten Eskalation, und im Kongress werden Aufrufe für ein Amtsenthebungsverfahren von Joe Biden noch vor seinem Amtsende am 20. Januar laut.

Die Opponenten der derzeitigen Regierung haben den Verdacht, dass alle neuen Schritte des amtierenden Präsidenten, der die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine genehmigt hat, darauf abzielen, der künftigen US-Administration die Möglichkeit zu nehmen, ihr Szenario zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine zu realisieren.»