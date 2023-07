Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Le Monde»: Europäer müssen Elektroautos erschwinglicher machen

PARIS: Zum Verkaufsverbot für Verbrennerfahrzeuge ab 2035 schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Donnerstag:

« (...) Die Hersteller entwickeln ihre Modellreihen im Eiltempo weiter und riesige Fabriken für die Montage von Elektrobatterien werden allmählich aus dem Boden gestampft. Aber die schwierigste Aufgabe steht noch bevor: genügend zahlungskräftige Kunden zu finden, um den Fahrzeugbestand mit unseren Klimazielen vereinbar machen zu können. (...)

Während die Europäer auf dem chinesischen Markt den Boden unter den Füßen verlieren, wo neue Elektroautos weniger als 20.000 Euro kosten, sind die Marken aus dem Reich der Mitte nun bereit, den alten Kontinent zu überrollen. Wenn die europäische Industrie einen zu konservativen Ansatz wählt, der darin besteht, einfach nur die Motorisierung zu ändern, ohne ein anderes Verhältnis zum Auto zu schaffen und neue Nutzungsmöglichkeiten zu bevorzugen, läuft sie Gefahr, unwiderruflich ins Hintertreffen zu geraten. Die Arbeit an einem erschwinglicheren Angebot ist dringend nötig.»

«Nepszava»: Nato-Gipfel von Vilnius offenbarte Putins Scheitern

BUDAPEST: Zu den Ergebnissen des Nato-Gipfels in Vilnius schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Donnerstag:

«Dieser Gipfel war ein neuerlicher Beweis dafür, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin eine brutale strategische Niederlage erlitten hat. (...) Er erreichte nämlich das, was er stets am meisten befürchtet hatte: dass die nordatlantische Allianz (...) in einem Ausmaß erstarkte, wie dies noch nie zuvor der Fall war. (...) Doch sein größtes Scheitern - nach den vollzogenen beziehungsweise bevorstehenden Nato-Beitritten Finnlands und Schwedens - besteht darin, dass die Nato der Ukraine eine Beitrittsperspektive angeboten hat. (...) Mit Fug und Recht lässt sich der Nato-Gipfel von Vilnius als historisch bezeichnen, denn er gab Europa eine neue geopolitische Zukunft. Putin hingegen ist auf der internationalen Bühne endgültig gescheitert und bleibt der ewige Verlierer.»

«Pravo»: Kundera war ein verletzlicher Gigant der Literatur

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zum Leben und Werk des Schriftstellers und Essayisten Milan Kundera, der am Dienstag im Alter von 94 Jahren in Paris gestorben ist:

«Wie das bei Giganten so ist, war sein Leben von Kleinkriegen und Kontroversen durchzogen. Seine Beziehungen zu Vaclav Havel und dem gesamten tschechischen Dissidententum waren angespannt, er mied die Öffentlichkeit und zu den Medien hatte er immer ein negatives Verhältnis. Dennoch gehörten seine Bücher zu den prägenden Werken einer ganzen Generation von Lesern. Kundera brachte viele Menschen zum Nachdenken über die Welt, ihre Gesetze und ihre Paradoxe. Alle diese Impulse gingen von einem Schriftsteller aus, der über einen großen Geist verfügte, zugleich aber bescheiden und verletzlich war - von einem Menschen, der so weit hinter seine Werke zurücktrat, dass er sie am liebsten nicht einmal signierte.»

«The Guardian»: Nato wirkt stark und geeint

LONDON: Zum Nato-Gipfel in Vilnius meint die britische Zeitung «The Guardian» am Donnerstag:

«Es bestehen erhebliche Meinungsverschiedenheiten darüber, wie die Sicherheit der Ukraine in Zukunft am besten gewährleistet und zugleich jetzt das Risiko einer Eskalation durch Russland verringert werden kann. Nichtsdestotrotz wirkt die Nato so stark und geeint wie seit Jahren nicht mehr - während sich Russland nach der Meuterei von Jewgeni Prigoschin immer noch neu formiert. Vor vier Jahren sagte Emmanuel Macron, die Allianz sei «hirntot». Kürzlich räumte er ein, dass der Einmarsch Russlands in der Ukraine das Bündnis wiederbelebt habe.

Die neue Zielstrebigkeit wird vom Ergebnis dieses Gipfels bestätigt: ein erweitertes Bündnis, in dem Schweden auf dem Weg ist, Finnland als neues Mitglied zu folgen, nachdem die Türkei und Ungarn ihre Einwände aufgegeben haben; eine Einigung auf viel detailliertere militärische Pläne; und ein verstärktes Engagement für die Ukraine, auch wenn dies weit hinter deren Wünschen zurückbleibt.»

«Jyllands-Posten»: Starke Signale vom Nato-Gipfel

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Donnerstag den zu Ende gegangenen Nato-Gipfel im litauischen Vilnius:

«Der ukrainische Präsident Selenskyj bekam nicht, was er gehofft hatte. Trotzdem reist er alles andere als mit leeren Händen heim vom Nato-Gipfel in Vilnius. Die Nato gibt der Ukraine tatsächlich eine Perspektive, die stärker und verpflichtender ist denn je. Die Botschaft ist klar: Die Ukraine kann Mitglied werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Der ganz große Triumph des Gipfels ist derweil Schweden. Schweden - gemeinsam mit Finnland - in der Nato verschafft der Verteidigungsallianz unschätzbare zusätzliche Kapazitäten. Das ist und bleibt historisch. Was Präsident Putin gerade im Kreml denkt, weiß wohl nur er selbst. Er ist der große Verlierer, der sich durch die Geschichte korrigiert sieht.»

«Lidove noviny»: Kundera warnte vor gut gemeintem Fanatismus

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zum Tod des Schriftstellers und Essayisten Milan Kundera:

«Kundera war eine große - und solitäre - Persönlichkeit. Er war jemand, der es mit seinem Blick auf die Welt nicht jedem recht machte. Im Jahr 1968 initiierte Kundera eine Debatte über das «tschechische Los» und verteidigte den Prager Frühling als eine Verbindung von Sozialismus mit Freiheit. Vaclav Havel warf ihm daraufhin in einer Polemik «provinziellen Messianismus» vor. Wo lag also Kunderas Stärke? Vielleicht in dem, was er bereits in seinem Roman «Der Scherz» geschrieben hatte. Die Geschichte, die sich in den 1950er Jahren abspielt, zeigt auf, was auch heute leicht verständlich ist: Gut gemeinter Fanatismus führt oft in die Hölle.»

«de Volkskrant»: Beim Naturschutz verschärfen sich Gegensätze

AMSTERDAM: Das Europaparlament hat mit knapper Mehrheit für ein umstrittenes EU-Naturschutzgesetz gestimmt. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Volkskrant» am Donnerstag:

«Grundsätzlich ist fast jeder für die Renaturierung, die biologische Vielfalt und den Kampf gegen die globale Erwärmung. Sobald jedoch wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen oder der Geldbeutel der Bürger direkt betroffen ist, werden Einwände laut.

Die gesellschaftlichen Gegensätze bei diesem Thema verschärfen sich immer mehr. Auf der einen Seite des Spektrums kleben sich Aktivisten von Extinction Rebellion am Straßenpflaster fest, auf der anderen glauben viele Bürger, dass «die Elite» ihnen einen Lebensstil aufzwingen will, der grün, teuer und großstädtisch ist. (...)

Wenn sich dieser Gegensatz weiter verfestigt, wird die Klima- und Naturpolitik zunehmend auf Widerstand stoßen, vor allem wenn die guten Pläne des Green Deal in die schwierige Umsetzungsphase kommen. Diese Dynamik zu durchbrechen, ist nicht einfach.»