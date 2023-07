Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«The Irish Times»: Militäreinsatz in Dschenin war Strafaktion

LONDON: Zur israelischen Militäroperation in Dschenin meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag:

«Eine der größten Operationen der israelischen Armee in den besetzten Gebieten mag zu Ende sein, doch Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat geschworen, dass die Armee zurückkehren werde: «Ich kann sagen, dass unsere umfangreichen Aktivitäten in Dschenin keine einmalige Aktion sind».

Aber mit welchem Ziel? Obwohl laut israelischen Behörden in diesem Jahr mehr als 50 Schusswaffenangriffe auf Israelis von Dschenin aus verübt wurden, fällt es schwer, diese Operation nicht als reine Strafmaßnahme zu betrachten. Es handelt sich nicht um eine wirksame Gegenmaßnahme. Und Israel hat es nicht nötig, seine überwältigende waffentechnische Überlegenheit zu demonstrieren.

Die Schwächung der Kampfkraft der Palästinenser ist bestenfalls marginal und vorübergehend - 30 Kämpfer wurden verhaftet, Sprengstoff und Waffen gefunden, «terroristische Zentren» in die Luft gesprengt. Doch jeder dieser blutigen Angriffe facht die Flammen nur weiter an und treibt noch mehr hoffnungslose junge Männer in die Milizen, wo sie den Platz der Gefallenen einnehmen. Eine weitere Generation wird im nationalen Narrativ des permanenten Krieges, der Intifada, ausbluten.»

«de Volkskrant»: Frankreich wird seinen Idealen nicht gerecht

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Donnerstag mit den Ursachen der Unruhen in^Frankreich:

«Die extreme Konzentration von Armut und ethnischen Minderheiten in einer begrenzten Anzahl von Vorstädten lässt sich nicht ohne weiteres korrigieren. Allerdings kann man Präsident Macron vorwerfen, dass er das Interesse an den Banlieues schnell verloren hat. Bereits 2018 hat er einen Bericht mit ehrgeizigen Vorschlägen achtlos zur Seite geschoben. Aber die Vorstädte werden nicht in Vergessenheit geraten, wie die letzten Wochen erneut gezeigt haben.

Frankreich beruft sich gerne auf sein republikanisches Modell: Jeder Franzose ist gleich, unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Herkunft. Doch gerade die Kluft zwischen diesem Ideal und der Praxis der Benachteiligung, der Diskriminierung und des Rassismus macht die soziale Spaltung Frankreichs umso bitterer. Die Jugend in den Banlieues fühlt sich von einer Republik abgelehnt und verachtet, die ihren Idealen nicht gerecht werden kann. (...) Emmanuel Macron hat noch bis 2027 Zeit, den Vorstädten mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zumindest die Kluft zwischen dem republikanischen Ideal und der täglichen Praxis zu verkleinern.»

«NZZ»: EU-Kommission bei Gentechnik mutiger als gedacht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» begrüßt am Donnerstag den Vorschlag der EU-Kommission zur Lockerung der Gentechnik-Regeln:

«Damit zeigt sich die EU-Kommission viel mutiger, als erwartet worden war. Sie ist nicht eingeknickt unter dem Druck der Gentech-Gegner, sondern hat den Argumenten einer breiten Wissenschaftlergemeinde zugehört: Künftig ist es nicht mehr entscheidend, wie eine Pflanze hergestellt wurde. Beurteilt werden stattdessen die Eigenschaften des Produkts. (...)

Der Entwurf könnte, sollte er sich weitgehend unverändert durchsetzen, zum großen Wurf werden. Aber dafür müssen die Wissenschaftler und Forscher auch liefern. Sie müssen nun jene GV-Pflanzen herstellen, die nicht ausschließlich den Interessen von Firmen, sondern jenen des Naturschutzes und der Landwirte nützen.

Die echte Herkulesaufgabe für alle Befürworter der modernen Zuchtverfahren wird sein, die Konsumenten von den Vorteilen moderner GV-Pflanzen zu überzeugen. Natürlich werden auch diese Gewächse nicht alle Probleme in der Landwirtschaft wie Artenschwund oder Klimawandel lösen. Und schon gar nicht übermorgen. Aber die Aufgaben sind zu groß, als dass man von vorneherein Optionen gar nicht erst ausprobierte.»