Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.24 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«Les Échos»: Wahl von Rechtspopulisten ist gefährlich

PARIS: Das nach Umfragen starke Abschneiden des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) in Frankreich bei den bevorstehenden Europawahlen analysiert die französische Wirtschaftszeitung «Les Échos» am Donnerstag:

«Das ist es, was wir uns dringend bewusst machen müssen: Europa hat sich in den letzten Jahren tatsächlich viel stärker verändert (in die richtige Richtung) als die von Marine Le Pen gegründete Partei. (...) Schon auf der ersten Seite seines Entwurfs für die Wahlen am Sonntag wird deutlich, wohin das RN in Bezug auf Europa will. Unter einer grünen Ampel werden die Politikbereiche aufgelistet, die ihm so gefallen, wie sie sind, und alles andere soll sich ändern oder verschwinden. In der Reihenfolge: wissenschaftliche Zusammenarbeit, das Studentenaustauschprogramm Erasmus und die zivile Sicherheit - im Klartext: gemeinsame Nutzung von Löschflugzeugen (...). Das ist also alles, was in der EU-Bilanz seit 1957 als positiv angesehen wird.

Ja, aber das RN ist bereit, den Euro zu behalten und in der Europäischen Union zu bleiben, hört man. Vorsicht vor dem Lesefehler, da steckt keine Überzeugung dahinter: Das liegt daran, dass die Franzosen an der Einheitswährung hängen und die Hoffnung nun auf eine Zerschlagung von innen heraus gerichtet ist. (...)

Will ein Drittel der Wähler das wirklich? Eine Partei, die die USA, Europa, Ausländer, auch wenn sie reguläre Einwanderer sind, und den Kampf gegen die globale Erwärmung hasst? (...) Die Franzosen haben Gründe, ihren Überdruss auszudrücken. (...) Aber eine Partei zu wählen, weil «man sie noch nicht ausprobiert hat», ist nicht nur kurzsichtig. Es ist gefährlich.»

«The Irish Times»: Die alte Ordnung in der EU ist in Gefahr

DUBLIN: Zur Europawahl meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag:

«Im Vorfeld der Abstimmung gibt es etliche Anzeichen dafür, dass sich die Dynamik zwischen den zentristischen und den rechtsextremen Fraktionen im EU-Parlament verändert. Die Übereinkunft zwischen den sozialdemokratischen, christdemokratischen und liberalen Fraktionen, nicht mit rechtsextremen Parteien zu verhandeln, ist unter Druck geraten, nachdem sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um eine künftige Unterstützung durch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bemüht hat.(...)

Unter diesem Gesichtspunkt stehen die Parteien der Mitte vor einer wichtigen strategischen Entscheidung. Es könnte sein, dass sie nicht in der Lage sein werden, an ihrer bisherigen Abmachung festzuhalten, die neuen weit rechtsstehenden Kräfte zu meiden. Die neue niederländische Koalition ist die siebte EU-Regierung, der solche Kräfte angehören. Und Umfragen zeigen, dass sie viele zusätzliche Mandate im Europäischen Parlament erringen könnten.

Für die absolute Mehrheit sind mindestens 361 Sitze erforderlich, und von der Leyen ist entschlossen, diese Zahl zu erreichen. (...) Die bislang üblichen Kompromisse hinsichtlich nationaler, geografischer, politischer und geschlechtsspezifischer Interessen stehen vor einer neuen Herausforderung durch die Rechte. Die alte Ordnung in der EU ist in Gefahr.»

«de Volkskrant»: Ein Angriff auf die Brüsseler Kompromissmaschine

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag Forderungen von weit rechtsstehenden Parteien zur Europawahl:

«Die radikale Rechte will ein «Europa der Vaterländer», in dem die einzelnen Mitgliedsstaaten mehr Macht erhalten. Sie sehen die EU als einen Superstaat, der den Mitgliedern Entscheidungen aufzwingen kann und daher undemokratisch ist. Dieses Bild ist falsch (...).

Die EU-Agenda wird von gewählten Regierungschefs in Absprache mit der Europäischen Kommission bestimmt, in der jedes Mitgliedsland einen Vertreter hat. Auf dieser Grundlage macht die Kommission Vorschläge, über die das Europäische Parlament und die Fachminister der Mitgliedsstaaten lange verhandeln. Letztendlich geben die Mitgliedstaaten freiwillig einen Teil ihrer Souveränität ab, um Probleme anzugehen, die sie allein nicht lösen können.

Es ist wichtig, dass sich die Mitgliedstaaten an getroffene Vereinbarungen halten. Die EU würde zahnlos werden, wenn jedes einzelne Mitgliedsland sich jederzeit aus Abmachungen herauswinden könnte, weil es glaubt, dass dies seinem nationalen Interesse dient. Doch genau das ist es, was die radikale Rechte will. Ein unverbindliches Europa, in dem Vereinbarungen nicht mehr durchgesetzt werden können. Das «Europa der Vaterländer» ist ein Angriff auf die Brüsseler Kompromissmaschine.»

«NZZ»: Staatshilfen nicht mit der Gießkanne verteilen

ZÜRICH: Zur Insolvenz des Reisekonzerns FTI meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Es ist inzwischen auch in Deutschland schlechte Tradition: Die Regierung neigt zur publikumswirksamen Rettung bekannter oder großer Unternehmen, wenn diese finanziell in Not geraten sind, wogegen täglich viele kleine Unternehmen unbeachtet untergehen. Das ist in vielerlei Hinsicht falsch. Deswegen ist es gut und richtig, dass Berlin dem Reisekonzern FTI nun nicht zu Hilfe eilt. Der Höhepunkt der staatlichen Rettungsmanie wurde in der Corona-Krise erreicht, als Berlin ein Füllhorn über 600 Milliarden Euro in Form des Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschaffen hat. Auch FTI bekam während der Pandemie insgesamt Mittel und Kreditgarantien über weit mehr als eine Dreiviertelmilliarde Euro. Gut 500 Millionen Euro davon müssen die Steuerzahler nun wohl endgültig abschreiben. (.)

Die Hilfen während der Pandemie mag man insofern toleriert haben, als auch gesunde Unternehmen unverschuldet in Not geraten sind und der Staat diese Not durch strenge Maßnahmen dann auch noch erheblich verschärft hat. Allerdings hätte Berlin das Geld nicht mit der Gießkanne verteilen dürfen, sondern die Beamten hätten bei der Vergabe der Mittel viel genauer hinschauen müssen. Manches Unternehmen hatte schon vor der Pandemie mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das galt laut Beobachtern auch für Galeria und FTI. Bei diesen war zu befürchten, dass die verloren gehen.»