Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«El País»: Putins Hang zur Apokalypse

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die Lage des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach dem Aufstand des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin:

«Nichts ist wie es scheint. Alles ist verschleiert und verlogen. Die Wahrheit bleibt verborgen. Nicht einmal die Zahl der Toten des Aufstands ist bekannt. Wladimir Putin würdigt sie mit einer Schweigeminute, begnadigt jedoch in der nächsten Minute die Verantwortlichen für deren Tod. Wo der Tod herrscht, zählen die Toten nicht. Der reklamierte Sieg ist ein abgewendeter Bürgerkrieg. Der hohe Preis, der dafür zu zahlen war, ist klar. Die Autorität des Präsidenten liegt am Boden. Der Sieger in Tschetschenien, Georgien, Syrien und vor allem auf der Krim schreitet nun von Niederlage zu Niederlage. Sogar der blutige Pyrrhussieg in Bachmut verblasst, da er vom nun verbannten Prigoschin und seinen Söldnern errungen wurde.

Es mag sein, dass niemand Putins nuklearen Drohgebärden glaubt, aber die Zerstörung des Kachowka-Staudamms und die Bedrohung des Kernkraftwerks Saporischschja lassen bei ihm einen besorgniserregenden Hang zur Apokalypse erkennen. Jetzt hat sich die nukleare Angst durch das Chaos und den Mangel an Kontrolle noch gesteigert, die ein Sturz Putins oder eine Implosion Russlands auslösen könnte.»