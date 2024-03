Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Wall Street Journal»: Putin hat es auf Nawalny-Verbündete abgesehen

NEW YORK: Zu dem Angriff auf den russischen Oppositionellen und Vertrauten von Alexej Nawalny, Leonid Wolkow , in dessen Exil in Litauen schreibt das «Wall Street Journal» am Donnerstag:

«Offenbar verfolgt Alexej Nawalny (Russlands Präsidenten) Wladimir Putin weiterhin vom Grab aus, denn jetzt hat es dieser auf die Verbündeten des verstorbenen Oppositionsführers im Ausland abgesehen. Am Dienstag wurde Nawalny-Mitarbeiter Leonid Wolkow vor seinem Haus in Vilnius (Litauen) angegriffen. (...) An diesem Wochenende finden in Russland Wahlen statt, und warten Sie nicht auf das Ergebnis. Es ist kein Zufall, Genosse, dass Nawalny vor der Wahl in einem russischen Gefangenenlager getötet wurde. Nawalny wollte die Wahl nutzen, um die Russen über Putin aufzuklären. Und Wolkow und andere Nawalny-Mitarbeiter haben versucht, diese Arbeit fortzusetzen.

Bei einer kürzlichen Kampagne wurden in mehreren russischen Städten Plakate mit einer Neujahrsbotschaft angebracht - und ein QR-Code, der zu einer Anti-Putin-Website führte. Wolkow hat diese Bemühungen angeführt. Im Dezember forderte er die Unterstützer der Anti-Putin-Kampagne auf, «zehn Menschen aufzurütteln». (...) Der Kreml hat wiederholt Feinde Putins im Ausland ins Visier genommen, auch auf Nato-Gebiet. Der Angriff auf Wolkow ist eine weitere Eskalation und zeigt, wie wenig er nationale Grenzen oder die Reaktion des Westens respektiert.»