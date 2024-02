Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Die Presse»: Denkverbote sind verboten

WIEN: Die österreichische Zeitung «Die Presse» schreibt über die Gedankenspiele des französischen Präsidenten Macron über die Entsendung von Nato-Truppen in die Ukraine:

«Gerade jetzt, da in den USA das Wahlkampfgetöse den Ton angibt und die Waffenhilfe blockiert ist, müssten Frankreich und Deutschland - gemeinsam mit der Militär-Großmacht Großbritannien - die Führungsrolle übernehmen. (...) Deutschland hätte alles recht, sich seiner Unterstützung für die Ukraine zu rühmen. Es gab bis dato 16-mal mehr an Militärhilfe als Frankreich. Paris steht im direkten Vergleich ziemlich klein da, ganz im Gegensatz zur grandiosen Rhetorik. Mit kleinlichen Debatten indes schmälert Deutschland seinen Beitrag. Nach und nach überschritt es jeweils die selbst gezogenen "roten Linien". Zudem sind längst Militärberater aus Nato-Staaten - amerikanische und britische Spezialkräfte oder CIA-Agenten - in der Ukraine im Einsatz, ohne dass sie dies an die große Glocke hängen würden.

Wenn der Krieg in der Ukraine eines gelehrt hat, dann dies: Man sollte nichts ausschließen. Denkverbote sind verboten. Dies wollte Macron in seinem Egotrip zum Ausdruck bringen, als er an ein Tabu rührte und im Konjunktiv und in einem vagen Zukunftsszenario von Bodentruppen sprach.»