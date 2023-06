Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«De Telegraaf»: Kalte Dusche für Beziehungen zwischen USA und China

AMSTERDAM: US-Präsident Joe Biden hat den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping mit einem «Diktator» verglichen. Dazu heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Der Zeitpunkt dieser Äußerung ist bemerkenswert. Bidens Außenminister Antony Blinken ist gerade erst von einem Treffen in China zurückgekehrt, bei dem er unter anderem von Xi Jinping empfangen wurde. Blinkens Aufgabe war es, die frostigen Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten aufzuwärmen. So gesehen sind Bidens Worte eine eiskalte Dusche.

Natürlich könnte es auch sein, dass Biden sich nur verplappert hat. Der Präsident ist für seine Versprecher bekannt. (...) Biden weiß allerdings auch, dass eine solche Aussage von Vorteil für die Präsidentschaftswahlen ist. Denn was die von China ausgehende Gefahr betrifft, sind sich Demokraten und Republikaner völlig einig. Die Botschaft richtete sich also in erster Linie an die amerikanischen Wähler. Wie der US-Politiker Tip O'Neill einst zu sagen pflegte: «All politics is local». Das gilt auch für Joe Biden und China.»

«NZZ»: Verfahren gegen Hunter Biden schaden dem US-Präsidenten

ZÜRICH: Zu den Ermittlungen der US-Justiz gegen Hunter Biden, den Sohn von Präsident Joe Biden, meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Hunter Biden hat 2017 und 2018 rund 200.000 Dollar an Steuern unterschlagen. Zudem hat er als Kokain- und Crack-Konsument beim Kauf einer Waffe seine Sucht verheimlicht und Formulare falsch ausgefüllt. Hunter Biden hat sich für beide Delikte schuldig bekannt. So entgeht er voraussichtlich einem Prozess. (...)

Was bleibt nach fünf Jahren Untersuchungen? Erstens die Erkenntnis, dass auch die Bidens von der politischen Karriere ihres Familienoberhaupts profitierten: Zwischen 2015 und 2017 hat Hunter Biden rund 10 Millionen Dollar mit Beratungsmandaten im Ausland verdient. Das ist allenfalls moralisch verwerflich, aber nicht strafbar. Von der Tatsache, einen Verwandten zu haben oder gehabt zu haben, der im Oval Office verkehrt, haben auch schon andere profitiert - insbesondere Trumps Kinder. Zweitens: Auch wenn die Untersuchung juristisch nun vermutlich abgeschlossen ist, wird sie politisch rege weiterbewirtschaftet werden. Das wird Präsident Biden schaden.»