Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.02.24 | Überblick

«NZZ»: Dieser Staat misstraut seinen Bürgern

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag das von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgelegte Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus:

«So mancher, der in dieser Woche die Pressekonferenz der deutschen Innenministerin Nancy Faeser und der beiden Chefs ihrer wichtigsten Sicherheitsbehörden Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt verfolgt hat, dürfte zeitweise seinen Ohren nicht getraut haben. Die Demokratie sei infolge der Machenschaften rechter Kreise in Gefahr, und deshalb müssten die Maßnahmen gegen Rechtsextremismus verstärkt werden, hob Faeser an.

So weit, so erwartbar. Doch was dann folgte, war nichts anderes als die Vorstellung einer neuen Herrschaft des Verdachts - und ein Angriff auf den liberalen Rechtsstaat. Je länger man der sozialdemokratischen Ministerin und ihren Behördenleitern zuhörte, desto mehr gewann man den Eindruck: Dieser Staat misstraut seinen Bürgern zutiefst. Die freie, wilde, unkontrollierte Demokratie ist ihm offenkundig ein Graus.»