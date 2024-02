Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Lidove noviny»: Preis für Zugeständnisse an Bauern zahlen alle

PRAG: Zu den Bauernprotesten in Europa schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Die Europäische Union und die Regierungen der Mitgliedstaaten reagieren auf die Proteste mit Zugeständnissen an die Landwirte. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat jüngst angekündigt, dass sie ihren Vorschlag zur Reduzierung der Pestizidnutzung zurückzieht. (...) Dahinter stehen Ängste der Politiker, dass sich die Bauern Extremisten zuwenden könnten. Vor allem die Parteien der rechten Mitten versuchen daher, sich bei ihnen beliebt zu machen. (...) Die Kosten tragen alle anderen. Die Lebensmittel werden immer teurer, obwohl bereits mehr als ein Drittel des EU-Haushalts für Agrarsubventionen ausgegeben wird. Die Aufweichung des Schutzes der Natur führt zur schnelleren Erschöpfung der Böden. (...) Eine Lösung wäre die massive Nutzung gentechnisch modifizierter Pflanzen, denn dann würde weniger Chemie gebraucht. Doch der Widerstand dagegen kommt von allen Seiten des politischen Spektrums - von Konservativen bis hin zu Linken und Grünen.»

«El Mundo»: Bauernproteste gefährden das europäische Projekt

MADRID: Zu den Bauernprotesten in Europa schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Donnerstag:

«Die Bauernproteste bringen die europäischen Regierungen in Bedrängnis. Die Kundgebungen in Deutschland, Frankreich und Spanien finden kurz vor den Europawahlen im Juni statt, bei denen darüber entschieden werden wird, ob Europa mit einer ehrgeizigen Osterweiterung eine stärkere politische Integration einleitet - oder ob es zu einem nationalen Rückzug kommt, der von den europafeindlichen Parteien gefördert wird, die die zweite Kraft im Europaparlament werden wollen. Die Traktordemos stellen daher nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Risiko dar.

Dem müssen sich sowohl die einzelnen Mitgliedstaaten der EU als auch Brüssel stellen, um zu verhindern, dass die Rechtsextremen daraus Kapital schlagen, wie es derzeit in mehreren Ländern bereits geschieht (...) In Spanien verwenden die Demonstranten ähnliche Slogans wie die (rechtspopulistische Partei) Vox, zum Beispiel gegen die Agenda 2030. Sie sprechen von «Verrat». Dialog ist notwendig, um zu verhindern, dass Populisten die Frustration der Landwirte ausnutzen.»

«Financial Times»: Über Schicksal der USA entscheiden die Wähler

LONDON: Zum Streit um die Teilnahme Donald Trumps an den Präsidentschaftswahlen vor dem Obersten Gericht der USA meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Es gibt wohl keine schicksalsträchtigere Entscheidung für Amerikas höchstes Gericht als ein Urteil darüber, ob ein Präsidentschaftskandidat für das Amt geeignet ist. Daher gehen die meisten Rechtsexperten davon aus, dass der Supreme Court einen Weg finden wird, einer eindeutigen Entscheidung auszuweichen, ob Donald Trump im November auf dem Wahlzettel stehen darf oder nicht. (...)

Unabhängig davon, wie der Gerichtshof entscheidet, sollten vor allem zwei Aspekte beachtet werden. Erstens geht es darum, dass das Gesetz zu Recht als blanker Hohn angesehen wird, wenn es nicht auch für die mächtigsten Menschen im Land gilt. Trumps Team hat argumentiert, dass er Immunität gegen strafrechtliche Anklagen für alles hat, was er als Präsident getan hat. Diese Woche hat ein US-Bundesberufungsgericht dieses Argument einstimmig zurückgewiesen. Der Oberste Gerichtshof sollte ausdrücklich klarstellen, dass für Trump dieselben Gesetze gelten wie für jedermann. Alles andere könnte sich als fatal für das Ansehen des Gerichtshofs erweisen. Und zweitens sind es letztlich die Wähler, die über das politische Schicksal Amerikas entscheiden. Kein Gericht kann eine dauerhafte Lösung für eine im Kern politische Krise bieten.»

«De Telegraaf»: Niederlande brauchen rasche Regierungsbildung

AMSTERDAM: Zum Scheitern der Koalitionsverhandlungen von vier rechten Parteien in den Niederlanden meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Donnerstag:

«Pieter Omzigt, der Vorsitzende der Partei Neuer Sozialvertrag (NSC), hat unverantwortlich gehandelt, als er die Verhandlungen mit dem vorgeschobenen Argument einer schlechten Lage der Staatsfinanzen verließ.

Was den NSC tatsächlich bewogen hat, die Koalitionsverhandlungen abzubrechen, ist unklar. Sind es, zum Beispiel, Einwände gegen extreme Positionen der Partei für die Freiheit (PVV) von Geert Wilders? Oder sind es eher Omzigts anhaltende Zweifel? Dass der NSC-Vorsitzende nach monatelangen Verhandlungen plötzlich mit einem vagen Argument aussteigt, grenzt jedenfalls an politischen Vandalismus.

Die drei verbleibenden Parteien (PVV, VVD und BBB) stehen vor dem von Omzigt angerichteten Scherbenhaufen. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Und das, obwohl eine rasche Regierungsbildung genau das ist, was jetzt gebraucht wird. Es gibt viele große Themen, die Entscheidungen erfordern. Zudem darf nicht vergessen werden, dass auf europäischem Boden (in der Ukraine) Krieg herrscht und die russische Aggression stärker wird. In Zeiten wie diesen können sich die Niederlande endlose Versuche, eine Regierung zu bilden, nicht leisten.»

«NZZ»: Minderheitsregierung unter Wilders vorerst beste Option

ZÜRICH: In den Niederlanden hat die Mitte-Rechts-Partei NSC von Pieter Omtzigt Koalitionsverhandlungen mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders platzen lassen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Damit ist das Experiment mit Geert Wilders aber noch lange nicht zu Ende. Denn Omtzigt hat angeboten, eine Minderheitsregierung unter dessen Führung zu tolerieren. Wilders könnte sich darauf einlassen, allein mit der kleinen Bauer-Bürger-Bewegung ein stramm rechtes Kabinett zu bilden, um endlich ins «Torentje» einzuziehen, den Sitz des Ministerpräsidenten in Den Haag. Das ist vielleicht auch für den Rest des Landes die vorerst beste Option.

Neuwahlen als Alternative wären für alle Beteiligten außer Wilders, dem laut Umfragen dann noch deutlich mehr Sitze im Parlament winkten, keine gute Option. Die Mitte-Rechts-Parteien müssten sich in diesem Szenario den Vorwurf gefallen lassen, einem Problem, das sie nicht lösen konnten, aus dem Weg zu gehen.

Eine rechte Regierung, das zeigen Umfragen, ist das, was die Niederländer derzeit mehrheitlich wünschen. Vielleicht könnte sich Wilders dabei sogar schneller entzaubern, als dem Mann der schlichten Parolen lieb ist.»