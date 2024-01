Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.01.24 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

«Aftonbladet»: CDU wählt Weg von Europas zivilisiertem Bürgertum

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die politische Lage in Deutschland vor den Europawahlen im Juni:

«Am Wochenende haben eine Viertelmillion Menschen in ganz Deutschland gegen die AfD protestiert. Zu den Protesten kam es, nachdem Vertreter der Partei an Treffen zur großangelegten Abschiebung von Einwanderern teilgenommen haben. Die Deutschen sind aus nahe liegenden Gründen empfindlich für solche Ideen. Die Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten ist - anders als in Schweden - bisher tabu gewesen.

Vor der Wahl des Europaparlaments Anfang Juni wird den Rechtsextremen nun in einer Prognose vorhergesagt, die großen Gewinner zu werden. Wenn die Macher der Prognose Recht behalten, stehen die Konservativen in der EVP-Fraktion vor einer Wahl: Sie können für Mehrheiten weiterhin Bündnisse mit den Sozialdemokraten schließen, aber auch wie in Schweden vorgehen und sich der nationalistischen Rechten zuwenden. Die Zukunft von Europas zivilisiertem Bürgertum wird dabei wie so oft in der EU in Deutschland ausgemacht. Es wird die konservative CDU seien, die den Weg wählt. Deshalb haben alle, die Interesse an Europas Zukunft haben, guten Grund dafür, das Geschehen in Deutschland zu verfolgen.»

«Nepszava»: Ungarn hat alles verloren

BUDAPEST: Zu der noch ausstehenden Ratifizierung von Schwedens Nato-Beitritt durch Ungarn schreibt die links-liberale ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Donnnerstag:

«Die ungarische Regierung hält sich selbst bereits für einen europäischen und gar globalen Faktor. Wichtiger für (den türkischen Präsidenten Recep Tayyip) Erdogan war jedoch, dass (US-)Außenminister Antony Blinken ihm die begehrten amerikanischen F-16-Kampfflugzeuge versprochen hatte und dass die schwedische Regierung gegen die von den Türken als Terroristen gebrandmarkten Kurden Maßnahmen ergriffen hat. Mit anderen Worten: Die ungarische Regierung ist noch nicht einmal für ihre angeblichen Alliierten ein Faktor. Das hat man davon, wenn man sich mit illiberalen Politikern einlässt. Wir haben alles verloren. Unsere Vertrauenswürdigkeit, unsere Ehre, unsere westlichen Partner und natürlich jene Freunde, die wir eigentlich nie hatten.»

«Financial Times»: Europa muss Verteidigungsfähigkeit stärken

LONDON: Zur Aussicht auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Für Amerikas engste Verbündete, darunter Europa, Japan, Südkorea und Australien, ist die Aussicht auf eine zweite Amtszeit Trumps ein Grund für große Besorgnis. Sie sind skeptisch gegenüber Argumenten, wonach «Trump 2.0» nicht allzu disruptiv sein muss. Der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner hat davon gesprochen, das militärische Engagement der USA in Übersee zu reduzieren, die Unterstützung für die Ukraine zu beenden und die Verpflichtungen der USA gegenüber der Nato und der europäischen Verteidigung zu kürzen.

Unabhängig vom Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs die Erfüllung der militärischen Zusagen beschleunigen, die sie nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 gegeben und weitgehend nicht eingehalten haben. Alle Nato-Mitglieder sollten ihre Bemühungen verstärken, die Verteidigungsausgaben über das vereinbarte Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinaus zu erhöhen (ein Thema, bei dem Trump durchaus Recht hat). Sie müssen nicht nur über die kurzfristige Finanzierung der Ukraine nachdenken, sondern auch darüber, wie sie die europäischen Verteidigungs- und Beschaffungsausgaben möglicherweise ohne Unterstützung der USA bewältigen können.»

«de Volkskrant»: Biden braucht auch Stimmen unabhängiger Wähler

AMSTERDAM: Zum Wahlkampf in den USA meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«In Zeiten der Polarisierung wird die Demokratie schnell zu einem Zweikampf degradiert, bei dem es nur Schwarz oder Weiß gibt. Das gilt besonders für das Zweiparteiensystem der USA, wo der Kampf aller Wahrscheinlichkeit nach bald wieder zwischen Donald Trump und Joe Biden ausgetragen wird. Bis dahin hat Nikki Haley noch einige Wochen Zeit um zu zeigen, dass es auch Grautöne gibt, und zu erklären, warum Trump auch in ihren konservativen Augen nicht ideal für das Land und die Welt ist.

Das heißt übrigens nicht, dass Haley eine «altmodische» Republikanerin ist. (...) Doch anders als Trump sieht sie Amerika nach wie vor in einer wichtigen Rolle auf der Weltbühne und hält die Unterstützung für die Ukraine für unerlässlich. Ungeachtet ihrer lediglich etwas aufgeklärteren Version des Trumpismus brachte ihr die simple Tatsache, dass sie nicht Trump ist, 60 Prozent der Stimmen von unabhängigen Wählern in New Hampshire ein. Wenn es Biden im November gelingt, ebenfalls einen Teil dieser Wählergruppe für sich zu gewinnen, hat er eine Chance gegen Trump.»

«El Mundo»: Die Demokraten müssen Trump stoppen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Donnerstag die Möglichkeit eines Wahlsiegs von Donald Trump:

«Nach dem Sieg Donald Trumps bei der Vorwahl in New Hampshire ist es wahrscheinlich, dass er erneut Kandidat der Republikaner für die US-Präsidentschaft wird. Seine Stärke trotz seiner vielen Skandale ist Folge einer eindeutig systemfeindlichen Strömung. Der Magnat ist nicht mehr der Überraschungskandidat, der 2016 Hillary Clinton besiegte. Jetzt will er als Ex-Präsident und Wortführer der populistischen Welle zur Wahl antreten, die die Grundlagen der liberalen Demokratie auf beiden Seiten des Atlantiks untergräbt.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wäre ein Schlag für den Multilateralismus zu einer Zeit, in der die Nato nach dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive dem Risiko eines möglichen russischen Angriffs in Mitteleuropa ausgesetzt ist. Trumps mögliche Wiederwahl könnte mit dem Ende der Militärhilfe zusammenfallen, was Alarm in Polen und dem Baltikum auslösen würde und Auswirkungen auf den gesamten Kontinent hätte. Angesichts der Bedrohung, die Trump für die Demokratie darstellt, müssen die Demokraten eine Kandidatur auf die Beine stellen, die eine Wende hin zu illiberalen Zuständen in der führenden Weltmacht verhindert.»

«NZZ»: Trump wird sich nicht ändern

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Erfolge von Donald Trump bei den Vorwahlen der Republikaner in Iowa und New Hampshire:

«Laut dem politischen Lehrbuch würde sich ein Kandidat nach gesicherter Unterstützung der Partei gegen die Mitte des politischen Spektrums öffnen, um auch unabhängige Wähler für sich zu gewinnen. Das ist für Trump kaum vorstellbar. Sein größter Trumpf ist seine Persönlichkeit, die entweder Wähler abschreckt oder begeistert. Seinen Charakter wird er im weiteren Wahlkampf weder ändern noch in den Hintergrund rücken. Was er sagt, spielt ohnehin eine Nebenrolle bei einem Mann, der Lügen und Täuschung zu seinem Markenzeichen gemacht hat.

Das ist Trumps größtes Risiko, wenn es im Herbst um die Wahl zwischen ihm und Präsident Biden gehen wird. Während in New Hampshire laut Nachwahlbefragungen die republikanischen Anhänger zu 74 Prozent Trump folgten, scheiterte er bei den ungebundenen Wählern, von denen er nur 33 Prozent Zustimmung erhielt. 19 Prozent der Republikaner sagten, sie würden Trump nie ihre Stimme geben. Die Bedeutung des kleinen Staates ist nicht überzubewerten. Aber wenn das landesweit so bleibt, wird es für Trump schwierig, einen für die Präsidentschaft genügend breiten Rückhalt zu gewinnen.»

«Stuttgarter Zeitung» zu Türkei/Schweden/Nato-Beitritt

Indem er den schwedischen Nato-Beitritt aufhielt, wollte Präsident Recep Tayyip Erdogan die USA zwingen, der Türkei moderne Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zu liefern.

Doch nun nickte das türkische Parlament das Nato-Beitrittsersuchen ab, obwohl sich die USA in der Frage der Jets nicht bewegt haben. Entscheidend war wohl, dass der US-Präsident sich dem türkischen Druck nicht beugte. Joe Biden hält Erdogan auf Distanz und hat ihn noch kein einziges Mal ins Weiße Haus eingeladen; Erdogan empfindet das als Demütigung. Vielleicht haben ihm die Amerikaner eine Einladung als Belohnung für die Zustimmung zum schwedischen Antrag in Aussicht gestellt.