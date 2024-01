Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«ABC»: Raketenangriffe Machtdemonstration der Ajatollahs

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Donnerstag die iranischen Raketenangriffe in Nachbarstaaten:

«Pakistan gab an, dass es vom Iran mit Raketen angegriffen wurde, die der Miliz Dschaisch al-Adl galten, die hinter einem Angriff im Dezember in der iranischen Stadt Rask stecken sollen. Damit waren es schon drei Länder - Irak, Syrien und Pakistan - die von Raketen aus Teheran getroffen wurden. Analysten führen diese Machtdemonstration auf das Bedürfnis der Ajatollahs zurück, ihrer Bevölkerung zu zeigen, dass sie in der Lage sind, auf den Doppelangriff in Kerman zu Beginn des Jahres zu reagieren. Allerdings ist die Region zu angespannt und instabil, und diese Reaktion eines Landes, das nach Atomwaffen strebt, in drei verschiedene Richtungen, könnte zu einer gefährlichen Eskalation führen.

Der Iran ist ein Land, das zur Abwehr von Bedrohungen seines Territoriums normalerweise an verschiedenen Punkten der Region mit Hilfe von Verbündeten (Hisbollah, Huthis usw.) aus der Ferne kämpft, aber in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass diese Strategie ihren Preis hat, wie in Kerman zu sehen war.»