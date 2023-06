Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Dagens Nyheter»: Jetzt steht bei US-Wahl 2024 alles auf dem Spiel

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten:

«Zum ersten Mal in der Geschichte der USA hat das Justizministerium einen früheren Präsidenten angeklagt, der noch dazu der vorderste Herausforderer des amtierenden Präsidenten ist. Dass Trump im nächsten Jahr zum Präsidenten gewählt werden kann, obwohl er verurteilt oder, was wahrscheinlicher ist, weiterhin wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit angeklagt sein könnte, spitzt die Situation weiter zu. Gewinnt er oder ein anderer Republikaner die Wahl im nächsten November, ist es außerdem wahrscheinlich, dass die Anklage eingestellt wird - in der Praxis ist es der Präsident, der das dem Justizministerium nur anordnen muss. Die Anklage vom Dienstag setzt das amerikanische juristische und politische System somit unter beispiellosen Druck - aber anzuklagen, ist das Richtige.»

«La Vanguardia»: Das Ende des Pazifismus

MADRID: Zu der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgestellten Nationalen Sicherheitsstrategie und der massiven militärischen Aufrüstung auch in Japan schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Deutschland und Japan haben eines gemeinsam. Als ehemalige Achsenmächte, die 1945 besiegt wurden, haben sie seitdem eine pazifistische Strategie verfolgt. Diese geht nun zu Ende (...) Scholz stellte gestern «zum ersten Mal in unserer Geschichte» eine Nationale Sicherheitsstrategie vor, die Moskau als größte Bedrohung für den Frieden und Peking als systemischen Rivalen einstuft. Der Niedergang des politischen Pazifismus in Deutschland fällt auch mit dem in Japan zusammen, das sich vor den wachsenden Spannungen mit Russland, Nordkorea und China fürchtet. (...)

Zur selben Zeit wird eine weltweite Stärkung der Atomwaffenarsenale registriert (...) «Wir befinden uns in einer der gefährlichsten Zeiten der Menschheitsgeschichte», warnte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri (...) Seit Jahrzehnten heißt es, dass Atomwaffen den Frieden sichern helfen - die berühmte nukleare Abschreckung. Hoffen wir, dass angesichts der neuen Militär- und Verteidigungsstrategie Deutschlands und Japans, die das Wettrüsten nur verschärft, sich wirklich der Frieden der Abschreckung durchsetzt.»

«NZZ»: Indizien gegen Trump wiegen schwer

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag das Verfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in der Dokumentenaffäre:

«Ein Blick in die 49 Seiten lange Anklageschrift zeigt, dass der Sonderermittler Smith seinen Entscheid nicht leichtfertig getroffen hat. Die darin aufgeführten Indizien wiegen schwer. Trump hat demnach nicht bloß Geheimdokumente in großer Zahl aus dem Weißen Haus mitgenommen und unsachgemäß aufbewahrt. Das könnte man noch als Missgeschick betrachten, das auch anderen Präsidenten und Vizepräsidenten schon passiert ist. Das allein hätte eine Anklage nicht gerechtfertigt.

Gravierend sind allerdings die in der Anklage minuziös nachgezeichneten Bemühungen Trumps, die Dokumente vor den Behörden aktiv zu verstecken und wissentlich Falschangaben zu machen. Das ist Justizbehinderung, eine schwere Straftat, die langjährige Gefängnisstrafen nach sich ziehen kann, sollte sie vom Gericht bestätigt werden. Aus juristischer Sicht ist an dem Vorgehen kaum etwas zu bemängeln.»

«De Telegraaf»: Trump sorgt für erhitzte Gemüter

AMSTERDAM: Zum Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Ein erheblicher Teil seiner Anhänger glaubt an Trumps Behauptungen, wonach ein riesiges Komplott gegen ihn geschmiedet worden sei. Wer ihn nicht nachdrücklich unterstützte, sei automatisch Teil dieser Verschwörung und müsse verschwinden, rief einer seiner Unterstützer, «denn dies ist MAGA-Land» (MAGA steht für Trumps Slogan «Make America Great Again»).

Dieser harte Kern von Trump-Anhängern ist extremer als die meisten Republikaner. Aber auch in der Abendsendung auf Fox News wurde US-Präsident Joe Biden als «Möchtegern-Diktator» bezeichnet, weil er angeblich persönlich hinter Trumps Verfolgung stehe. Auch die Republikaner im Kongress sagen ähnliche Dinge. Über die Kisten mit Staatsgeheimnissen, die in den Toiletten von Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago lagerten, reden sie deutlich weniger. Trump ist ein Meister des Spiels mit der öffentlichen Meinung. Wie schon zuvor sorgt er auch jetzt wieder für erhitzte Gemüter. Aber im Gerichtssaal geht das nicht. Dort sagte Trump einfach nur, dass er unschuldig sei.»

«NRC»: Republikaner sollten Trump nach seinen Taten beurteilen

AMSTERDAM: Zum Verfahren in der Dokumentenaffäre gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die niederländische Zeitung «NRC» am Donnerstag:

«Die strafrechtliche Verfolgung von Donald Trump ist ein Sieg für die amerikanische Rechtsstaatlichkeit. Aber nicht unbedingt für die politische Gesundheit des Landes. Das Verfahren fällt zeitlich mit dem Anlauf zu den Präsidentschaftswahlen 2024 zusammen. Und es ist ein Geschenk für Trump, dass er eine Story präsentieren kann, der zufolge sein politischer Rivale Joe Biden einen politischen Prozess gegen ihn angestrengt hat. Der Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 ist noch frisch in Erinnerung, und neue politische Gewalt ist nicht auszuschließen. Führende Politiker der Republikaner sollten den Mut aufbringen, die Dinge nicht nur durch eine parteipolitische Brille zu betrachten, sondern Trump nach seinen Taten beurteilen. Dies ist noch nicht ausreichend geschehen.»