Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Tages-Anzeiger»: Politischer Spielraum der Ampel ist geschrumpft

ZÜRICH: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wonach die Ampel-Regierung zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Milliarden nicht für den Klimaschutz ausgeben darf, heißt es am Donnerstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Die absehbare Finanznot wird vor allem den Streit zwischen Grünen und Liberalen in der Regierung noch einmal drastisch verschärfen. Die Ökopartei ist gewählt worden, um Deutschland beim Klimaschutz und beim nötigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. FDP-Chef Lindner wiederum hat seinen Wählerinnen und Wählern versprochen, an der Schuldenbremse festzuhalten und keinerlei Steuererhöhungen zuzulassen.

Die politischen Spielräume der Ampel, die schon zuvor nicht mehr groß waren, sind mit dem Urteil des Verfassungsgerichts schlagartig weiter geschrumpft. Lindner weigert sich bis anhin, die Schuldenbremse zu reformieren oder - wie Scholz in der Pandemie - nochmals eine Notlage auszurufen, mit der sich die Schuldenbremse rechtskonform für ein Jahr aussetzen ließe. Spart die Ampel die weggefallenen Milliarden aber anderswo ein, dürfte dies die Rezession im Land weiter verschärfen.»

«Financial Times»: London braucht Kooperation mit EU-Nachbarn

LONDON: Großbritanniens Regierung ist vor dem Obersten Gericht mit dem Plan gescheitert, Asylverfahren nach Ruanda auszulagern. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Legale Möglichkeiten, ein anderes Drittland (als Ruanda) zu finden, bleiben offen. Italien, eine der wichtigsten Anlaufstellen für Migranten in der EU, hat kürzlich die Errichtung von zwei Zentren in Albanien vereinbart. Dort sollen Flüchtlinge aufgenommen werden, die versuchen, Italiens Küste zu erreichen. Zudem würde die Verständigung auf ein anderes Zielland jedoch Zeit brauchen und könnte auf ähnliche rechtliche Hürden stoßen. (...)

Für das Problem mit der Flucht nach Großbritannien in Booten gibt es keine einfache Lösung. Aber die Regierung sollte sich wieder auf das konzentrieren, was sie schon immer hätte tun sollen: auf die Zusammenarbeit mit ihren europäischen Nachbarn. Sie sollte mit Frankreich kooperieren, um auf der anderen Seite des Ärmelkanals geeignete Bearbeitungszentren einzurichten.

Mit Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland müssen gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, um die Schlepperbanden zu zerschlagen. Im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit könnte sich London um die Wiedererlangung des Rechts bemühen, Asylbewerber, die einen EU-Staat durchquert haben, dorthin zurückzuschicken. Ein Recht, das es nach dem Brexit verloren hat.»

«NZZ»: Auslagerung von Asylverfahren kein Allheilmittel

ZÜRICH: Großbritanniens Asyl-Pakt mit Ruanda ist gescheitert. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«In letzter Instanz hat das Oberste Gericht entschieden, dass das afrikanische Land nicht geeignet ist, irregulär in das Königreich eingewanderte Migranten aufzunehmen und die Verfahren nach eigenem Recht durchzuführen. (...)

Ist damit die Auslagerung von Verfahren grundsätzlich gescheitert? Verschiedene europäische Länder möchten auf diesem Weg die Asylbewerberzahlen senken. Nicht-Schutzbedürftige, so das Kalkül, werden es sich zweimal überlegen, die teure und gefährliche Reise zu machen, wenn sie an deren Ende zwar in einem sicheren Land sind - aber nicht in Europa, sondern in Afrika.

Das Modell sei legal, halten die Richter mit Blick auf internationales Recht fest, wenn in dem Drittland der notwendige Schutz für Migranten vorhanden sei. Es ist den Europäern also freigestellt, damit zu experimentieren. Allerdings handelt es sich dabei nicht um das Allzweckmittel, als das es konservative Regierungen seit der Ära Johnson angepriesen haben. Die Auslagerung von Verfahren in wenig attraktive, aber sichere Drittländer ist bestenfalls eines der Instrumente, mit denen die Migration nach Europa gesteuert werden kann.»