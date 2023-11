Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Corriere della Sera»: Schlimmste Alpträume kehren zurück

ROM: Zum Gaza-Krieg und den propalästinensischen Demonstrationen auf den Straßen Europas schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Donnerstag:

«Es heißt, das Thema sei komplex: dramatische Geschichte, palästinensische und israelische Fehler, verpasste Gelegenheiten, verletzte Rechte, Gewalt und Hass. Das stimmt, aber es gibt einige Punkte, die gar nicht kompliziert sind, aber für die Bestimmung eines politischen Ziels unerlässlich sind. Einer ist die Klarheit, die notwendig ist, wenn man sich dem Krieg stellt und zum Frieden aufruft: Es gibt einen Angreifer und einen Angegriffenen. (...)

Es ist bitter zu sehen, dass die Tausenden Demonstranten, vor allem die jüngeren, solche einfachen, aber entscheidenden Punkte nicht berücksichtigen, bevor sie sich verwirrend auf die «Komplexität der israelisch-palästinensischen Frage» berufen. Und dass sie sich unter anderem nicht die Frage stellen, was die Barbarei der Terroristen mit der Frauenfeindlichkeit, dem Obskurantismus, der Grausamkeit, der Behandlung von Frauen und dem Mittelalter verbindet, das die DNA der Regime der Hamas und der Ajatollahs in Teheran ist.

Irgendwann wird es einen Vorschlag für eine politische Lösung des Dramas dieser Tage geben müssen. Wenn, soweit möglich, Israels Sicherheit wiederhergestellt ist und Netanjahu vielleicht weg ist. Aber dieser Zeitpunkt wird in weiter Ferne liegen, wenn die Demonstranten - wenn vielleicht auch unbewusst - die schlimmsten Antisemiten decken, die nach achtzig Jahren wieder voll aktiv sind.»

«MK»: Putins Plan von Kriegsmüdigkeit des Westens ist aufgegangen

MOSKAU: Bei der russischen Invasion in der Ukraine sieht die Moskauer Boulevardzeitung «Moskowski Komsomolez» («MK») am Donnerstag eine zunehmende Kriegsmüdigkeit des Westens:

«Die Wende in der ukrainischen Krise ist schon eingetreten - nicht, weil wir Awdijiwka angreifen und die Stadt einnehmen werden, was den Kampfgeist der ukrainischen Streitkräfte endgültig schlagen wird. Der Wendepunkt ist deshalb eingetreten, weil der vom Westen sogenannte «Plan Putins» (des Wartens auf Kriegsmüdigkeit) aufgegangen ist. Davon zeugen nicht nur die Aussagen des US-Verteidigungsministers, sondern die «westlichen Stimmen» insgesamt. (...)

Die Arsenale des Westens sind ausgeschöpft, was in der Nato auf höchstem Niveau zugegeben wird. Die Produktion neuer Waffen braucht viel Zeit. Und dann ist da auch noch Israel, was - das ist klar - Priorität hat.

Zwar ist der Wendepunkt nun da: der Westen glaubt schon nicht mehr an einen Sieg der Ukraine, aber er glaubt auch noch nicht an einen Sieg Russlands. Man darf deshalb jetzt der Ukraine und ihren westlichen Herren nicht noch eine Chance geben, wieder Kräfte zu sammeln und aufzurüsten. Man muss ihnen die Überzeugung einbläuen, dass Russland siegt.»

«La Vanguardia»: Hoffnungsschimmer im Gazastreifen

MADRID: Zur Öffnung des Grenzübergangs Rafah, damit erste Menschen aus dem von Israel abgeriegelten Gazastreifen nach Ägypten ausreisen können, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Während die israelischen Streitkräfte erneut das Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Gazastreifens bombardierten, gab es im Süden einen Hoffnungsschimmer. Eine nur vorübergehende und minimale, aber gleichzeitig auch bedeutende Erleichterung in der dramatischen Situation im Konfliktgebiet. Die Tatsache, dass die Hamas diese Evakuierungen genehmigt hat, kann als Propagandatrick gedeutet werden, um guten Willen zu zeigen. Es besteht eindeutig kein Zusammenhang zwischen der Zustimmung der Islamisten zur Öffnung der Grenze und anderen Verhandlungspunkten wie der Freilassung von Geiseln, humanitären Pausen oder der Lieferung von grundlegender Hilfe, die weiterhin nur tröpfchenweise eintrifft und völlig unzureichend ist, um die minimalen Bedürfnisse der 2,3 Millionen Palästinenser zu befriedigen, die in Gaza zusammengepfercht sind.

(...) Ägypten wirft Israel vor, die humanitäre Hilfe und die Ausreise von Ausländern zu behindern. Die gestrigen Bilder von ägyptischen Krankenwagen, die Schlange standen, um Schwerverletzte zu transportieren, sind ein Lichtblick - aber auch das Mindeste, was von den Kriegsgegnern im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht verlangt werden sollte.»

«Libération»: Netanjahu muss endlich zur Rechenschaft gezogen werden

PARIS: Zum Krieg im Gazastreifen und dessen Auswirkungen im Westjordanland schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Donnerstag:

« (...) Von Dschenin über Nablus und Ostjerusalem bis nach Bethlehem lebt die palästinensische Bevölkerung mit der Angst, ins Visier genommen zu werden. Da (der israelische Premierminister) Benjamin Netanjahu weiterhin unbeeindruckt die Augen vor den Ausschreitungen im Westjordanland (...) verschließt, hat Washington am Mittwoch endlich eingegriffen und die Gewalt der Siedler als «unglaublich destabilisierend und kontraproduktiv für die langfristige Sicherheit Israels» bezeichnet. Es war höchste Zeit, aber wird das ausreichen? Es ist dringend notwendig, dass die westlichen Führer den auf Bewährung lebenden israelischen Premierminister zur Rechenschaft ziehen, bevor die Todesspirale auch im Westjordanland in Gang gesetzt wird.»

«Lidove noviny»: Ägypten will Palästinenser nicht aufnehmen

PRAG: Zum Gaza-Krieg schreibt die Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Was geschieht mit dem Gazastreifen und seiner Bevölkerung, wenn der israelische Militäreinsatz, der eine Antwort auf den Terrorangriff der Hamas ist, beendet sein wird? Wer kümmert sich um die dortigen Zivilisten? Das wissen wir nicht. Denn mit den Palästinensern aus dem Gazastreifen, unter denen sich Terroristen und Unruhestifter verbergen, will niemand etwas zu tun haben. (...) Die Bevölkerung umzusiedeln, würde die Sicherheit Israels verbessern, aber Ägypten, das an den Gazastreifen grenzt, will die Palästinenser nicht einmal vorübergehend aufnehmen. Die Ägypter sind bereit zu schießen. (...) Am besten wäre es daher, wenn eine internationale Verwaltung die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen würde - unter Führung der arabischen Länder, die dafür auch bezahlen sollten. Schließlich sind die reichen Ölstaaten des Persischen Golfs offiziell auf der Seite der Palästinenser.»

«The Guardian»: Netanjahu hat keine dauerhafte Lösung für Nahost

LONDON: Zum Gaza-Krieg meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«Israel muss vorausschauen und sich mit der Frage befassen, was nach dem Krieg gegen die Hamas in Gaza geschehen soll. Die Verwüstungen und die Not werden fast unvorstellbar sein. Obwohl die Bodenoffensive im Gange ist, hat Benjamin Netanjahu keine dauerhafte Lösung für diesen Konflikt anzubieten, durch den sich seine eigene Amtszeit als Ministerpräsident verlängern könnte. Wenn Israel aber keinen solchen Plan vorlegen kann, wird die Geduld der USA wahrscheinlich zur Neige gehen.»

«Tages-Anzeiger»: Der Zeitenwende wird man nicht einfach gerecht

ZÜRICH: Deutschland stellt sich im Nahostkonflikt auf die Gefahr einer weiteren Eskalation ein. Dazu heißt es am Donnerstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Von Zeitenwende zu sprechen, ist leicht, ihr in der Wirklichkeit gerecht zu werden, ziemlich aufwendig. Die deutsche Regierung hat seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober Israel nicht nur ihre Solidarität versichert, sondern viel Präsenz vor Ort gezeigt. (...) In den vergangenen zwei Wochen hat die Bundeswehr zudem mehr als 1000 Soldaten und Soldatinnen nach Zypern und nach Jordanien verlegt. Es handelt sich vor allem um Kräfte, die Evakuierungen von Landsleuten vornehmen oder bei der Befreiung von Geiseln der palästinensischen Terrorgruppe Hamas mithelfen könnten. (...)

Spezialeinheiten der Marine (KSM) und die Elitetruppe GSG9 der Bundespolizei sind ebenfalls bereits in Zypern stationiert, entsprechende Kommandos des Heeres (KSK) wurden auf den jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al-Azraq verlegt. Sie alle sind auf die Befreiung von Geiseln oder deren Übernahme in feindlichem Gebiet trainiert. Dass sie, wie manche konservative Politiker in Deutschland nun fordern, tatsächlich in Gaza eingesetzt werden, ist derzeit dennoch ziemlich unwahrscheinlich.»