Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«The Telegraph»: Biden warnt Israel vor Fehlern

LONDON: Zum Besuch des US-Präsidenten in Israel meint der Londoner «Telegraph» am Donnerstag:

«Joe Bidens Besuch in Israel war ein willkommenes Zeichen der Solidarität der USA mit einer Nation, die durch die mörderischen Anschläge der Hamas-Terroristen vom 7. Oktober traumatisiert ist. Er vermittelte auch eine wichtige Lektion, die Amerika nach den Anschlägen vom 11. September 2001 durch islamistische Terroristen gelernt hat: Macht nicht die gleichen Fehler wie wir.

Wutentbrannt nach dem ersten Schock hatten die Amerikaner die Stützpunkte der Al-Kaida in Afghanistan ausgelöscht - aber kaum einen Plan, wie es weitergehen sollte. Das Ergebnis war der längste Krieg in der Geschichte des Landes. Biden sagte, Israel habe zwar jedes Recht, die terroristische Bedrohung durch die Hamas mit Gewalt zu beseitigen, müsse aber bedenken, dass die Art und Weise, wie dies geschehe, Auswirkungen auf Jahre hinaus haben werde.

Dies sind weise Worte von einem überzeugten Freund Israels. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass die Amerikaner selbst einen neuen Plan für die Verwaltung des Gazastreifens haben, obwohl US-Außenminister Antony Blinken in der vergangenen Woche arabische Hauptstädte besucht hat, um Ideen für eine Lösung nach der Hamas zu erörtern.»

«Tages-Anzeiger»: Hamas schlägt Kapital aus Krankenhaus-Beschuss

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» geht am Donnerstag der Frage nach, wer für den folgenschweren Raketenbeschuss eines Krankenhauses im Gazastreifen verantwortlich ist:

«Allerdings sei die Frage erlaubt, ob die israelische Führung just einen Tag vor dem Besuch des US-Präsidenten einen Angriff mit potenziell vielen zivilen Opfern durchführen würde. Es wäre ein taktischer Fehler, den man den israelischen Streitkräften eigentlich nicht zutraut. (...)

Wie auch immer: Die Hamas hat sofort Kapital geschlagen aus der Katastrophe. Die Wut der Palästinenser ist explodiert. Die Eskalation, die die Hamas vom Gazastreifen aus gestartet hat, griff auf das Westjordanland über, den Israelis droht die Kontrolle zu entgleiten. Für die Hamas ist das ein ideales Szenario. (...)

Es ist sogar denkbar, dass die Hamas oder der Islamische Dschihad das Spital absichtlich beschossen haben, um sogenannte Märtyrer zu produzieren. Das wäre eine menschenverachtende Strategie, um den Zorn noch mehr zu steigern. Falls das der Plan war, ist er aufgegangen. Die meisten arabischen Staaten haben gegen die angebliche Schandtat der Israelis protestiert, die Leute gehen auf die Straße.»

«NZZ»: Israels Armee steht immer unter Verdacht

ZÜRICH: Zu dem verheerenden Raketeneinschlag bei einem Krankenhaus im Gazastreifen heißt es am Donnerstag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Videoaufnahmen, die Auswertung von Radardaten und abgefangene Funksprüche weisen darauf hin, dass die Rakete, die eine hohe Anzahl ziviler Opfer gefordert hat, mutmaßlich vom Islamischen Dschihad abgefeuert wurde, einer weiteren Terrorgruppe in Gaza. Daten des amerikanischen Verteidigungsdepartements stützen diese Darstellung. (...)

Unter Verdacht steht immer auch die israelische Armee, die mit präzisen Angriffen aus der Luft die Verantwortlichen für das schlimmste Pogrom gegen Juden seit dem Holocaust bekämpft. Israel kann sich in diesem asymmetrischen Krieg keinen Fehler erlauben.

Deshalb steht dem taktischen Kommandanten, der die Luftangriffe auslöst, ein Team von Juristen und Kommunikationsspezialisten zur Verfügung. In einer westlichen Armee wird bei der Entschlussfassung neben der unmittelbaren Wirkung im Ziel auch die völkerrechtliche und die politische Dimension einer militärischen Aktion beurteilt. Zum Standard gehört auch eine Kultur, Fehler sofort zu benennen. Ohne ethische Glaubwürdigkeit kann eine Demokratie keinen Krieg gewinnen.»

«El Mundo»: Die arabischen Länder und Feuerlöscher Biden

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Donnerstag den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Israel:

«Joe Biden war gestern auf der schwierigsten Mission seiner Amtszeit in Tel Aviv, um die Krise zu entschärfen, die durch den blutigen Angriff der Hamas auf Israel ausgelöst wurde. Aber die Explosion an der Al-Ahli-Klinik in Gaza führte zu Demonstrationen in der ganzen arabischen Welt und zwang die Regierungen zur Reaktion. Ein Treffen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und des jordanischen Königs Abdullah II. mit Biden fiel deshalb aus.

In Israel sicherte Biden die Hilfe der USA zu, mahnte aber auch zur Mäßigung. Er verwies dabei auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA. Israel solle nicht die Fehler der USA wiederholen und sich von «Wut» mitreißen zu lassen. Auch Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan forderte, Israels Reaktion müsse mit dem Völkerrecht vereinbar sein. Bidens Besuch brachte zumindest ein ermutigendes Ergebnis: Israel gab grünes Licht für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Die arabischen Länder müssen nun ihre Anstrengungen verdoppeln, um einen regionalen Konflikt zu vermeiden, der den Palästinensern nur noch mehr Leid zufügen würde.»