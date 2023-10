Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«The Irish Times»: Europa schaut auf Polen

DUBLIN: Zu den Parlamentswahlen in Polen meint die «Irish Times» am Donnerstag:

«Wenn die polnischen Wähler am Sonntag zu den Urnen gehen, um ein neues Parlament zu wählen, wird auch das übrige Europa gespannt zusehen. Der heiß umkämpfte und erbitterte Wahlkampf zwischen Jaroslaw Kaczynski - Polens eigentlicher Machthaber, der als stellvertretender Ministerpräsident fungiert, aber der führende Kopf seiner Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ist - und dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, der teils persönlich, teils ideologisch geprägt ist, könnte ein wichtiger Wendepunkt werden. (...)

Die Wahlen werden Auswirkungen auf ganz Europa haben. Ein Sieg der PiS wäre ein wichtiger Impuls für den Populismus und die Euroskeptiker im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr. Eine Niederlage der PiS könnte positiv zu einer Neugewichtung innerhalb der EU beitragen und die destabilisierende Rolle des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban abschwächen, die kürzlich durch den Sieg von Robert Fico in der Slowakei und zuvor von Giorgia Meloni in Italien gestärkt wurde.»

«El País»: Israel muss Menschenrechte der Palästinenser achten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen:

«Während sich Israel im Schockzustand befindet, werden die Stimmen immer lauter, die eine umfassende Vergeltung gegen die Hamas fordern, der indes auch weitere palästinensische Zivilisten zum Opfer fallen werden. Die Luftangriffe begannen sofort und die Hamas droht mit der Ermordung von Entführten, wenn die Angriffe nicht aufhören. In diesem Zusammenhang muss jedes Angebot einer Vermittlung zur Rettung der Geiseln geprüft werden. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen, aber selbst unter diesen Umständen ist es verpflichtet, die Menschenrechtsnormen zu respektieren. Der Tod von Zivilisten im Gazastreifen durch israelische Bombenangriffe lässt sich in keiner Weise rechtfertigen. Sie dienen nur dazu, weiteren irreparablen Schaden anzurichten, was wiederum die Rhetorik der Hamas befeuert und als angebliche Rechtfertigung künftiger Gräueltaten dient. Dasselbe gilt für die kollektive Bestrafung in Form einer Abriegelung des Gazastreifens. Die dortigen Menschen haben die gleichen Rechte und Würde wie alle anderen Bewohner der Welt, und ihr Leben muss geschützt werden. Deshalb ist es dringend notwendig, einen humanitären Korridor nach Ägypten mit allen Garantien zu eröffnen.»

«WaPo»: Keine Zugeständnisse an Radikale im US-Kongress

WASHINGTON: Die Republikaner haben mit Steve Scalise einen Kandidaten für den wichtigen Chefposten im US-Kongress bestimmt. Noch ist unklar, wann über den Vorsitz des Repräsentantenhauses abgestimmt wird. Die «Washington Post» hat am Donnerstag eine klare Aufforderung an Scalise:

«Die Gefahr für Scalise - tatsächlich für das ganze Land - besteht darin, dass er zu viele Zugeständnisse an die Ultrarechten machen könnte, um sich das Amt des Vorsitzenden zu sichern. (...)

Er wird derselben grundlegenden Situation gegenüberstehen wie sein Vorgänger: Er muss an der Seite eines demokratischen Senats und eines demokratischen Präsidenten regieren. Das Land würde davon profitieren, wenn der nächste Vorsitzende enger mit dem Fraktionschef der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, zusammenarbeitete als (sein Vorgänger Kevin) McCarthy. Jeffries sollte seinerseits bereit sein, das Amt des Vorsitzenden vor Angriffen durch radikale Rechtsaußen im Repräsentantenhaus zu schützen.»

«de Volkskrant»: Gewaltanwendung muss verhältnismäßig sein

AMSTERDAM: Zur erwarteten Militäroffensive Israels gegen die Hamas im Gazastreifen meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Das Völkerrecht schreibt vor, dass Gewalt verhältnismäßig sein muss. Bei manchen Militäraktionen ist der Tod von Zivilisten unvermeidlich, vor allem in einem dicht besiedelten Gebiet wie Gaza. Aber der Tod von Zivilisten muss in einem vertretbaren Verhältnis zu den militärischen Zielen stehen, die eine Armee erreichen will. (...) Eine gewisse Zurückhaltung liegt in Israels eigenem politischen und strategischen Interesse. Wenn es den Gazastreifen in Trümmer legt, könnten die Kämpfe auf andere Gebiete übergreifen. Schockierende Bilder aus Gaza könnten die Hisbollah im Libanon veranlassen, sich am Kampf zu beteiligen. Zudem ist die Lage im Westjordanland schon das ganze Jahr über angespannt. Eine weitere Intifada ist möglich, was die Position der Palästinensischen Autonomiebehörde weiter schwächen wird, zugunsten der Hamas und anderer radikaler Gruppen. Militärisch wird Israel immer gewinnen, aber die Ereignisse des letzten Wochenendes haben gezeigt, wie verwundbar es ist, solange die Palästinenserfrage nicht gelöst ist.»

«NZZ»: EU kann Missbrauch ihrer Zahlungen nicht verhindern

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kritisiert am Donnerstag die Zahlungen der EU an die Palästinensische Autonomiebehörde:

«Die EU kann nicht verhindern, dass mit ihren Steuergeldern, die sie nach Ramallah überweist, über Umwege sogenannte «Märtyrer-Renten» finanziert werden. Gemeint sind damit Zahlungen an die Hinterbliebenen von Palästinensern, die Israelis getötet haben, was an sich schon ein Anreiz für weiteren Terror sein kann.

Überhaupt werden durch die Gelder aus Brüssel Ressourcen frei - und zwar auch in Gaza, wo die EU nach eigenen Angaben nur humanitäre Projekte unterstützt. Aus Sicht der Hamas ist das bequem. Wo sie sich nicht darum scheren muss, ein Spital oder eine Schule zu finanzieren, kann sie mit Spenden aus Katar oder Iran gleich Raketen kaufen.

Die Europäer zahlen den Palästinensern deutlich mehr Hilfen als die Golfstaaten, und (der EU-Außenbeauftragte Josep) Borrell machte am Dienstag bei einem Treffen mit dem Golfkooperationsrat in Oman auch klar, dass das so bleiben soll. Die EU braucht gute Beziehungen zu den arabischen Ländern, will bei künftigen Friedensgesprächen mitreden und wird wohl schon deswegen keine echte Kurskorrektur vornehmen.»

«Die Presse»: Wie Putin von einem Krieg im Nahen Osten profitiert

WIEN: Nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Putin ist (...) ein skrupelloser, amoralischer Opportunist, der sich während des Corona-Lockdowns radikalisiert hat und nun davon träumt, die Welt neu zu ordnen. Die Tatsache, dass die russische Armee in der Ukraine feststeckt und Moskau die Kontrolle über die einstigen Hinterhöfe entgleitet, tut Putins Fiebertraum von Masse und Macht keinen Abbruch. Als Konstrukteur einer neuen Weltordnung ist er grandios gescheitert, als Abrissbirne hat er momentan einen guten Lauf.

(Putin profitiert von einem Krieg im Nahen Osten) in vielerlei Hinsicht. Erstens, indem der Krieg die Aufmerksamkeit des Westens im Allgemeinen und der Vereinigten Staaten im Speziellen weg von der Ukraine und hin zu Israel lenkt. Zweitens, indem er die Amerikaner dazu zwingt, ihre zweifellos reichhaltig gefüllten, aber nicht unerschöpflichen Waffenlager rascher zu leeren, als es den Planern im Pentagon lieb sein kann. Und drittens, indem er Erdöl teurer macht, von dessen Verkauf Russland abhängiger denn je ist.»