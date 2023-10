Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Nepszava»: Polen verschärft EU-Kritik auf Druck Ultrarechter

BUDAPEST: Zur ultrarechten polnischen Partei Konfederacja und der Rolle der Spannungen zwischen Warschau und Kiew für den Wahlkampf in Polen schreibt die linksliberale ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Eigentlich will die Regierung in Warschau der rechtsextremen Konfederacja im Vorfeld der Parlamentswahlen am Sonntag nächster Woche Stimmen abnehmen - und Umfragen zufolge nicht ohne Erfolg. Die extreme Partei steht der Unterstützung der Ukraine kritisch gegenüber und ist stark euroskeptisch. Doch die Regierung von Mateusz Morawiecki unter geistiger Führung von Jaroslaw Kaczynski greift in der Hoffnung auf einen Wahlsieg genau jene Werte an, die Polen zu einer Art Musterstaat für die Hilfe für Kiew gemacht haben. Warschau könnte damit die diplomatischen Vorteile verlieren, die es in den letzten anderthalb Jahren gewonnen hat.

Natürlich ist sich auch die polnische Regierung darüber im Klaren, dass sie das Ukraine-Thema nicht zu sehr strapazieren darf, denn die polnische Öffentlichkeit ist nach wie vor anti-russisch (...). Deswegen eröffnete die polnische Regierungspartei eine weitere Wahlkampffront: Sie verschärfte die Gegnerschaft zur EU und plagiierte dabei das Thema der Konfederacija. Zwar kritisieren Kaczynski, Morawiecki und Präsident Andrzej Duda die EU immer wieder, merken aber auch an, dass Warschau Mitglied der Gemeinschaft bleiben will.»

«Hospodarske noviny»: Migration braucht gemeinsame Lösung

PRAG: Zu den vorübergehenden Kontrollen im Kampf gegen irreguläre Migration an verschiedenen europäischen Binnengrenzen schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Wie eine Welle breiten sich in Mitteleuropa die Nachrichten über neue und vorerst noch vorübergehende Grenzkontrollen aus. Tschechien und Polen haben sie an der Grenze zur Slowakei eingeführt, Deutschland wiederum an seinen Grenzen zu Polen und Tschechien. (...) Doch kein europäischer Staat ist in der Lage, alleine mit dem Ausmaß der Migration, das wir heute sehen und für die Zukunft auch aufgrund der Klimakrise erwarten, klarzukommen.

Selbstverständlich wird es schwer sein, eine Balance zu finden zwischen den Befürchtungen um die eigene Sicherheit und Identität auf der einen und den Bedürfnissen der Firmen, des Rentensystems und der Wirtschaft auf der anderen Seite. Doch es bleibt uns nichts anderes übrig, als von den Politikern in ganz Europa zu verlangen, dass sie sich um eine gemeinsame Lösung bemühen - statt nur billig auf der Welle der Emotionen kurzfristig politische Punkte zu sammeln.»

«The Times»: Republikaner riskieren Stillstand der US-Regierung

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy:

«Weil die Republikaner hinsichtlich der Nachfolge für Kevin McCarthy gespalten sind, wird ein tagelanger, wenn nicht wochenlanger Stillstand die unvermeidliche Folge sein. In einer funktionierenden Demokratie wäre die damit verbundene Aussicht einer Beeinträchtigung der Staatsgeschäfte Anreiz für einen Kompromiss im nationalen Interesse. Doch Kräfte am radikalen Rand der Republikanischen Partei sind nur daran interessiert, es ihrer Anhängerschaft recht zu machen. Parteilichkeit ist ihnen wichtiger als eine funktionierende Regierung. (...)

Das ist nicht nur ein Problem für die Regierung Biden. Die Folgen der Polarisierung in Washington werden weltweit zu spüren sein. Denn einige von McCarthys potenziellen Nachfolgern sind nicht überzeugt von den Argumenten für die Fortsetzung der US-Hilfe für die Ukraine oder generell für eine westliche Intervention in diesem Konflikt.»

«La Vanguardia»: Der Trump-Flügel zeigt Stärke

MADRID: Zur Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, durch den radikalen Flügel der Republikaner schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Eine Rebellion innerhalb der Republikanischen Partei hat zum Sturz von Kevin McCarthy geführt. Dieser wurde in einer Abstimmung gedemütigt, bei der neben allen anwesenden demokratischen Kongressabgeordneten auch acht Parteikollegen ihm den Rücken kehrten. Das dritthöchste Amt in den Vereinigten Staaten ist nun vakant, das Kapitol steckt in einer noch nie dagewesenen Krise und der Trump-freundliche Flügel der Republikaner zeigt Stärke und Einfluss. (...)

Dreizehn Monate vor den Wahlen zum Weißen Haus sorgt Donald Trump weiterhin für Schlagzeilen und Aufmerksamkeit - sei es wegen seiner wiederholten Auftritte vor Gericht oder wegen der extremistischen Tendenzen seiner Anhänger. Dieses ganze Aufsehen macht ihn zum Favoriten für die republikanische Nominierung für das Amt des Präsidenten im nächsten Jahr. Gleichzeitig spaltet er aber die Anhänger der Konservativen und verscheucht gemäßigte Wähler.»

«Tages-Anzeiger»: Boris Rhein profitiert vom Ampel-Gezänk

ZÜRICH: Zum Wahlkampf des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) heißt es am Donnerstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Gemäß den letzten Umfragen dürfte Rhein die Landtagswahl am Sonntag mit großem Abstand gewinnen: 15 Prozentpunkte liegt seine CDU vor den Grünen seines Stellvertreters Tarek Al-Wazir, den Sozialdemokraten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Alternative für Deutschland. (...)

Rhein konzentrierte seinen Wahlkampf ganz auf Hessen, vermied laute Töne und Fehler - und vertraute ansonsten ganz darauf, dass der große Ärger über die Regierung von SPD, Grünen und FDP in Berlin seine Konkurrenz vor Ort kleinhält. Sein Kalkül ging auf. Der Hesse brauchte nur zu betonen, wie gut er in seinem Land mit den Grünen regiert, um sicher zu sein, dass er vom unaufhörlichen Ampel-Gezänk in Berlin profitiert.

Rhein legte im Wahlkampf bewusst auch ein wenig Distanz zwischen sich, Friedrich Merz und Markus Söder. (...) Gleichzeitig vermied es Rhein geschickt, den empfindlichen Merz mit Kritik vor den Kopf zu stoßen. Wurde er auf die neuste Polemik des Parteichefs angesprochen, antwortete er meist nur, das seien Merz' Worte, nicht seine. Auch persönlicher Angriffe auf Al-Wazir und Faeser enthielt er sich konsequent: Mit einer der beiden Parteien wird er ja am Ende weiterregieren müssen.»

«NZZ»: Hass-Fraktionen schaden der politischen Kultur

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» warnt am Donnerstag vor einer Verrohung des politischen Diskurses in Deutschland:

«Von der Behauptung, die AfD sei eine NSDAP mit anderem Logo und Höcke ein Wiedergänger Hitlers, ist es nur ein kleiner Schritt dahin, das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen und die Shoah für gar nicht mehr so einzigartig zu halten. Was ein Angriff auf die AfD sein soll, wird zum Angriff auf die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis. (...)

Die AfD ist natürlich nicht nur Opfer, sondern Antreiber der politischen Verrohung. So wie ihre Vertreter als «Nazis» markiert und damit mindestens zum rhetorischen Abschuss freigegeben werden, so brachial gehen sie selbst vor, wenn sie über «Volksverderber» oder «Linksgrünversiffte» herziehen. Am liebsten attackiert die AfD die Grünen, die ihrerseits über einen massiven Anstieg an Übergriffen klagen. (...)

Beide Hass-Fraktionen schaden der politischen Kultur des Landes, die vermeintlich aufrechten Demokraten genauso wie die rechten Grünen-Fresser. Beide sehen im Anderen keinen Gegner mehr, mit dem man sich noch auseinandersetzen müsste, sondern einen Feind. Diese Entwicklung führt nicht direkt nach Weimar, aber besorgniserregend ist sie schon.»

«Die Presse»: Staatskrise wäre unter Trump Dauerzustand

WIEN: Über den einstigen US-Präsidenten Donald Trump schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse» :

«Seine Wähler halten an dem Entertainer-in-Chief fest, einem Lügner und Betrüger und zynischen Populisten mit autokratischen Zügen. Wie eine Naturgewalt hat sich Donald Trump erst der Republikaner und dann der US-Politik bemächtigt, und es steht zu befürchten, dass Joe Biden ihm nicht ein zweites Mal Paroli bieten kann. Erst recht, sollte sich Robert Kennedy, der JFK-Neffe aus der Politdynastie, dazu entschließen, als Unabhängiger zu kandidieren, was Biden die entscheidenden Stimmen kosten könnte. Dass sich ein Republikaner Trump in den Weg stellen könnte, hat sich de facto bereits als illusorisch erwiesen.

Die Perspektiven für die USA sind - Stand: heute - nicht eben gut. Den Republikanern und ihren Kongressführern Mitch McConnell und Kevin McCarthy fehlte es an Zivilcourage, Trump nach der verlorenen Wahl 2020 ins Ausgedinge (Anmerk.: aufs Altenteil) zu schicken. Stattdessen hat sich die Partei radikalisiert, und es wurden darin Trumpisten wie Gaetz groß. Die Staatskrise, ein Staatsnotstand, droht unter Trump II zum Dauerzustand zu werden.»