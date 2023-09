Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«The Guardian»: Sunak opfert Klimaschutz für Wahlkampf

LONDON: Die britischen Behörden haben die Ausbeutung des Rosebank-Ölfelds auf dem Grund der Nordsee nordwestlich der Shetland-Inseln genehmigt. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«Das Rosebank-Projekt in der Nordsee hat das Potenzial, 500 Millionen Barrel Öl zu fördern, die bei ihrer Verbrennung die gleiche Menge Kohlendioxid ausstoßen würden wie der Betrieb von 56 Kohlekraftwerken in einem Jahr. Durch die dem norwegischen Energieunternehmen Equinor angebotenen Steuervergünstigungen wird eine Entwicklung subventioniert, die die Glaubwürdigkeit des Landes bei künftigen Klimaverhandlungen untergraben wird.

Etwa 80 Prozent des Nordseeöls werden ins Ausland verkauft, was die Argumente der Regierung, es gehe um die Energiesicherheit der bedrängten Briten, Lügen straft. Warum also? Die Wahrheit ist, dass Premierminister Rishi Sunak, wie schon bei der Kehrtwende in der letzten Woche in Bezug auf die Netto-Null-Ziele, mit dem Klimanotstand Politik macht.

Der Premierminister kalkuliert, dass die Herausforderungen des grünen Wandels im Zusammenhang mit der Krise der Lebenshaltungskosten zu einem Streitthema mit Labour werden können. Für vermutete kurzfristige Vorteile im Wahlkampf zerschlägt er methodisch einen ehemals breiten Konsens über Klimaverpflichtungen.»

«Dagens Nyheter»: Trump-Rechte spielt russisches Roulette

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag den Haushaltsstreit in den USA:

«Die Republikaner, die eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, befinden sich im Krieg mit sich selbst. Eine kleine Gruppe ganz rechts stellt dem Vorsitzenden der Kammer, Kevin McCarthy, ein Bein - mit der lautstarken Unterstützung von Donald Trump. Er glaubt, dass der Haushalt als eine Art symbolischer Protest gegen das Gerichtsverfahren gestoppt werden muss, das das Justizministerium gegen ihn eingeleitet hat. Mindestens genauso beunruhigend ist, dass das politische Spiel um den Haushalt Gefahr läuft, das Vertrauen in die US-Institutionen im Ausland zu untergraben. Was passiert, wenn die Außenwelt ernsthaft beginnt, an der Funktionsfähigkeit des amerikanischen politischen Systems zu zweifeln? Niemand kann das mit Sicherheit sagen - aber die Welt wäre ein viel instabilerer Ort und niemand wäre glücklicher als die Despoten in Moskau und Peking.»

«La Vanguardia»: Die kurzsichtige Migrationspolitik der EU

MADRID: Zur Migrationsdebatte und der geplanten Asylreform in der Europäischen Union schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Die EU hat eine kurzsichtige Migrationspolitik (...) Sie muss ihre Einstellung zur Einwanderung drastisch revidieren. Und sie muss dies dringend tun, nicht zuletzt, weil die 27 bis 2050 etwa 44 Millionen ausländische Staatsangehörige benötigen werden, um dem gravierenden Trend einer alternden Bevölkerung und dem daraus resultierenden Mangel an Arbeitskräften für die Produktion von Waren und Dienstleistungen entgegenzuwirken. (...)

Angesichts des enormen Bedarfs, der fast der Einwohnerzahl Spaniens entspricht, stellen sich Fragen: Ist die aktuelle Migrationspolitik der EU logisch? Und beruht sie auf einer strategischen Vision für die Zukunft? (...) Anstelle von Mauern, Zäunen, Inhaftierungen, Internierungszentren und sofortiger Rückführung sollte die irreguläre Einwanderung durch die Errichtung von Bildungs-, Berufs- und Sprachausbildungszentren sowie mit Maßnahmen zur kulturellen und sozialen Integration geregelt werden.»

«de Volkskrant»: Aufweichung des Klimaschutzes verschärft Probleme

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kritisiert am Donnerstag die Aufweichung von Klimaschutzmaßnahmen in mehreren europäischen Ländern:

«Viele Länder befinden sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das gilt sicherlich auch für Deutschland und seine mächtige, aber inzwischen schwächelnde Autoindustrie. Zudem befürchten Politiker, dass Bürger revoltieren, wenn sie mit teuren Klimamaßnahmen konfrontiert werden, während die Lebenshaltungskosten ohnehin schon so stark gestiegen sind. Insbesondere Mitte-Rechts-Parteien, die in den meisten Ländern an der Regierung beteiligt sind, fürchten (rechtsextreme) Konkurrenten, die bereit sind, die Unzufriedenheit für ihren Kulturkampf gegen «die Elite» zu nutzen, die die Bedürfnisse «des Volkes» nicht versteht. Das Aufschieben von Umweltmaßnahmen ist jedoch nicht die richtige Antwort. Es wird die Klimaprobleme nur verschlimmern und später noch härtere Eingriffe erforderlich machen. Obendrein muss Europa in Klimafragen eine Führungsrolle übernehmen. Wenn Europa seine Ambitionen aufgibt, wird es noch schwieriger sein, den Rest der Welt mit ins Boot zu holen.»

«NZZ»: EU und USA haben einen schweren Fehler gemacht

ZÜRICH: Zur Eroberung der von Armeniern bewohnten Region Berg Karabach durch Aserbaidschan meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Vor den Augen einer desinteressierten Weltöffentlichkeit spielt sich das Drama einer erbarmungslosen «ethnischen Säuberung» ab. Einmal mehr ist es nicht gelungen, einen Gewaltherrscher rechtzeitig zu stoppen, einmal mehr ging der Vorsatz «Nie wieder!» vergessen. (...)

Zu kommunistischen Zeiten war Nagorni Karabach ein autonomes Gebiet innerhalb der sowjetischen Teilrepublik Aserbaidschan. Daraus leiten sich die Ansprüche Bakus ab - und dies, obwohl zum Zeitpunkt der Sezession Karabachs noch gar kein unabhängiger Staat Aserbaidschan existierte. Die EU und die USA haben einen schweren Fehler begangen, indem sie diese Sichtweise übernahmen. Völkerrecht wurde auf diese Weise zum Völker-Unrecht. Die Großmächte hätten ihr politisches Gewicht vielmehr dafür einsetzen sollen, eine Volksabstimmung über die Zukunft des Gebiets durchzuführen oder zumindest auf eine Autonomielösung für die Karabach-Armenier zu dringen. Stattdessen haben sie zugeschaut, wie die Katastrophe ihren Lauf nahm. Nun ist die Territorialfrage zu Karabach wohl endgültig entschieden - aber nicht auf der Basis des Rechts, sondern mit roher Gewalt und einer faktischen Komplizenschaft des Auslands.»

«Nepszava»: Bye, bye Schengen!

BUDAPEST: Zur deutschen Debatte über die Einführung von stationären Grenzkontrollen meint die Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Donnerstag:

«2015, als Angela Merkels geflügeltes Wort «Wir schaffen das!» die Runde machte, (...) gelang es Deutschland, den Großteil der Zuwanderer zu integrieren. (...) Heute jedoch ist die Situation eine andere. Die Parteien der Regierungskoalition, darunter selbst die Grünen, glauben nicht mehr daran, dass Deutschland in der Lage ist, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. (...) Die Lösung wäre eine gemeinsame Regelung auf EU-Ebene. Doch einer solchen widersetzen sich Ungarn und andere mitteleuropäische Länder auf starrsinnige Weise. Damit wird aber nur erreicht, dass immer mehr westliche Länder mit den Errungenschaften des (grenzkontrollfreien) Schengen-Systems brechen und erneut Grenzkontrollen (an den Schengen-Binnengrenzen) einführen.»