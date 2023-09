Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«The Guardian»: Armenier in Berg-Karabach müssen geschützt werden

LONDON: Zum Konflikt um die Region Berg-Karabach meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«Im Jahr 2020 vermittelte Russland ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe und seit den 1990er Jahren hatte es eine Schlüsselrolle gespielt, indem es gemeinsam mit Frankreich und den USA den Vorsitz der Minsk-Gruppe innehatte. Diese Zusammenarbeit ist vorbei, und dieses Mal war Moskau in der Krise auffallend abwesend, obwohl Armenien, ein langjähriger Verbündeter, um Hilfe gebeten hatte. (...) Die Kriegsführung in der Ukraine hat für Moskau Priorität und schränkt seine Kapazitäten und Aufmerksamkeit für andere Angelegenheiten ein. Viele vermuten jedoch, dass die Untätigkeit Moskaus auch Rache dafür ist, dass Armenien mit der Nato «flirtet», so durch gemeinsame Militärübungen mit den USA. (...)

Ein eingefrorener regionaler Konflikt hat sich durch veränderte internationale Beziehungen wieder aufgeheizt. Mehrere ausländische Akteure haben ein Interesse an der Region, und der Einmarsch Russlands in der Ukraine hallt noch immer nach und verändert die Welt. Die Suche der Europäischen Union nach alternativen Energielieferungen hat dazu geführt, dass sie Aserbaidschans Präsidenten Ilham Alijew umwirbt, was ihr aber auch ein potenzielles Druckmittel in die Hand gibt. Dies wird auch nötig sein. Die Armenier in Berg-Karabach müssen jetzt geschützt werden.»

«NZZ»: Indien gleitet in Autoritarismus ab

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Vorwurf, der indische Geheimdienst habe in Kanada einen kanadischen Staatsbürger ermorden lassen:

«Sollte sich bestätigen, dass Indien im Westen indischstämmige Staatsbürger ermordet, greift es zu den gleichen Mitteln, die Paria-Regime wie Iran oder Russland einsetzen. (...) Der Ermordete war ein kanadischer Sikh, ein Separatist, der für einen unabhängigen Staat seiner Volksgruppe innerhalb Indiens kämpfte. In Indiens Augen: ein Terrorist. (...) Modi nannte Indien im Rahmen des G-20-Gipfels die «Mutter der Demokratie», die Worte prangten im ganzen Land von Plakaten. Dabei gleitet das Land unter dem Hindu-Nationalisten Modi immer mehr in den Autoritarismus ab: Demokratische Pfeiler werden ausgehöhlt, die Pressefreiheit wird beschnitten, Oppositionelle werden in fadenscheinigen Gerichtsverfahren verurteilt, die Spannungen zwischen den Religionsgruppen nehmen zu. All dies wird von westlichen Diplomaten gerne ignoriert. Sie sehen Indien lieber als Versprechen. Tatsächlich: Zumindest oberflächlich scheint Indien zu boomen. Unter Modi wächst die Wirtschaft und verbessert sich die Infrastruktur. Außerdem sucht der Westen Verbündete gegen China in Asien. Da scheint Indien, Nachbar und ewiger Rivale Chinas, der natürliche Partner zu sein»