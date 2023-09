Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.09.23 | Überblick

«Público»: Europa und die Gefahr des Protektionismus

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Donnerstag die Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Chinas Subventionen für E-Autos zu überprüfen:

«Elektroautos «überschwemmen» Europa, beklagt die EU. Der Bericht der Internationalen Energieagentur zeigt, dass «Europa Chinas wichtigster Handelspartner sowohl bei Elektrobatterien als auch bei Elektroautos ist». Die zunehmende Präsenz chinesischer Autos auf dem europäischen Markt ist Folge niedrigerer Preise. In Portugal sind chinesische Autos 10 bis 14 Prozent günstiger als in Europa produzierte Marken.

Chinas hat bereits vor etwa 15 Jahren in die Elektromobilität investiert, was bedeutet, dass Europa nun aufholen muss, während es die Elektroautoindustrie als «entscheidend für eine saubere Wirtschaft» ansieht. Unterdessen führten die frühen Investitionen Chinas dazu, dass dieses Land den Markt für Elektrobatterien dominiert. China war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Es ist nicht bekannt, welche Schlussfolgerungen die Kommission aus der Untersuchung ableiten wird. Aber Protektionismus ist nicht Teil der europäischen Matrix, und daher darf Europa bei der Entscheidung, wie die Elektroautoindustrie gefördert werden soll, nicht zu Praktiken der Vergangenheit zurückkehren.»

«Sydney Morning Herald»: Saudis und Russen spielen gefährliches Spiel

SYDNEY: Zur saudischen und russischen Entscheidung, ihre freiwilligen Ölförderkürzungen bis Ende 2023 zu verlängern, schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Donnerstag:

«Die saudische Ankündigung hat Beobachter und Akteure des Ölmarktes, überrascht, weil die saudisch-russische Allianz sie (die Ölförderkürzungen) bisher jeweils nur um einen Monat verlängert hatte. Indem sie jetzt für drei Monate festgelegt wurden, wurde dem Markt klar signalisiert, dass das Angebot selbst bei steigender saisonaler Nachfrage nicht steigen wird. (...)

Einige Analysten der Ölindustrie sagen vorher, dass der Ölpreis in diesem Jahr 100 US-Dollar pro Barrel erreichen könnte. Die Strategie der Saudis und Russen könnte aber - obwohl sie bisher erfolgreich war - letztendlich kontraproduktiv sein. (...) Denn wenn die Ölpreise auf dem aktuellen Niveau oder sogar höher liegen, wird dies in einer Zeit, in der die Weltwirtschaft fragil und anfällig ist, eine abschreckende Wirkung auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben. (...)

Eine globale Rezession, bei der die hohen Ölpreise das Fass zum Überlaufen bringen, würde die Nachfrage nach Öl und damit den Preis erheblich senken. Die Saudis und Russen müssen aufpassen, dass sie den Markt nicht so stark unter Druck setzen, dass sie am Ende ihren eigenen Markt untergraben (...).