Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«de Volkskrant»: In Russlands Armee werden «Säuberungen» erwartet

AMSTERDAM: Zu den Berichten über den Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Ob Prigoschin wirklich Opfer eines Anschlags wurde, ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass der Chef der Söldnertruppe Wagner viele Feinde hat. Nicht allein in der Ukraine, auch in der russischen Führung. (...) Wenn Prigoschin tatsächlich umgekommen ist, dann ist das eine gute Nachricht für die Ukraine, aber auch für die russische Armeeführung, die zähneknirschend mit ansehen musste, wie der umstrittene Chef der Wagner-Truppe von russischen Militär-Bloggern bejubelt wurde.

Nun wird erwartet, dass (Verteidigungsminister) Sergej Schoigu und (Generalstabschef) Waleri Gerassimow diese Gelegenheit nutzen, um die Streitkräfte von Anhängern Prigoschins säubern. Es ist auffallend, dass der Chef der russischen Luft- und Raumfahrttruppen, General Sergej Surowikin, mit dem der Wagner-Chef enge Beziehungen unterhielt, am Dienstag entlassen wurde.»

«La Vanguardia»: Bestrafungen für das Retten von Menschenleben

MADRID: Zur Festsetzung von zwei Rettungsschiffen deutscher Hilfsorganisationen in Italien schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Sie werden dafür bestraft, dass sie Leben retten. Diese Schiffe treffen jeden Tag auf Dutzende von Schiffen in Seenot und sind gezwungen, mehrere Bergungsaktionen pro Tag durchzuführen. Das große Paradoxon besteht darin, dass viele dieser Hilfsaktionen auf Ersuchen und unter der Koordination der italienischen Küstenwache durchgeführt werden. Deren Patrouillenboote haben nämlich oft keinen Treibstoff, so dass diese Behörde die Nichtregierungsorganisationen bitten muss, die Rettungsaktionen zu übernehmen.

Nach dem Dekret von (Ministerpräsidentin Giorgia) Meloni sind die Rettungsschiffe aber gezwungen, nach einer einzigen Bergung in den Hafen zurückzukehren. Ein Hafen, der oft sehr weit entfernt ist, so dass dadurch mehrere zusätzliche Tage auf See erforderlich werden. (...) Die Situation in Italien, aber auch in Spanien, Griechenland und Malta macht es umso dringlicher, dass die EU ein für alle Mal eine Einigung über ihre Migrations- und Asylpolitik erzielt.»

«The Telegraph»: Streit in Russlands Militär wird weitergehen

LONDON: Zu Berichten über den Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Donnerstag:

«Meldungen über den Abschuss eines Flugzeugs, das angeblich den Wagner-Führer Jewgeni Prigoschin an Bord hatte, sind eine weitere außergewöhnliche Wendung in der neueren russischen Geschichte. Sie zeugen zudem von der totalen Dysfunktion des Staates nach Putins desaströsem Einmarsch in der Ukraine. In welchem anderen europäischen Land, das nicht im Einflussbereich des Kremls liegt, leben die wichtigsten politischen oder militärischen Führer in Angst vor solchen Ereignissen? Doch in Russland ist das Außergewöhnliche fast schon zur Normalität geworden. (...)

Auf jeden Fall wird dieser Absturz nicht das Ende der innerrussischen militärischen Auseinandersetzungen sein. Es gibt nach wie vor eine große Zahl ausgebildeter und aktiver Wagner-Kämpfer, die durch Gefechte in der Ukraine oder Plünderungen in Afrika kampferprobt und mit der Führung ihres Landes in hohem Maße unzufrieden sind. In der Tat fanden einige junge Russen Prigoschins Botschaft überzeugend, da sie der Meinung sind, dass Putin einen Krieg begonnen hat, der nicht ordentlich geführt wurde. Dies wird ein umso größeres Problem werden, je länger sich diese «militärische Spezialoperation» hinzieht.»

«Der Standard»: ««Liebe deutsche Ampel, es geht ja doch»

WIEN: Unter dem Titel «Liebe deutsche Ampel, es geht ja doch» schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard» über die Gesetzesvorlagen zur schnelleren Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft und zur einfacheren Änderung des Geschlechtseintrags beim Standesamt:

«Die zwei Gesetzesvorhaben der Ampel sind ein Beitrag, um Menschen weniger auszuschließen. Wer in Deutschland lebt und arbeitet, soll auch wählen, also mitbestimmen, können. Und wer sein Geschlecht ändern will, wird nicht mehr als «krank» angesehen. Beides ist wichtig für ein besseres Miteinander und auch für die Ampel selbst. Nach dem vielen Streit zeigt sie, dass doch etwas weitergeht.»