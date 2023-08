Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Público»: Den Separatisten Kataloniens nicht zu sehr nachgeben

LISSABON: Zur schwierigen Regierungsbildung in Spanien knapp vier Wochen nach der vorgezogenen Parlamentswahl und der Tatsache, dass der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf ein Abkommen mit der Partei Junts des in Brüssel im Exil lebenden katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont angewiesen ist, schreibt die portugiesische Zeitung «Público» am Donnerstag:

«Es regiert nicht die Partei, die die meisten Stimmen erhält, sondern, wie es die Verfassung vorsieht, diejenige, die die meiste Unterstützung im Parlament erhält. Die (sozialistische) PSOE hat bessere Chancen, um dies zu erreichen. Die Chancen des Wahlsiegers, der (konservativen Volkspartei) PP, eine Mehrheit zu erlangen, gelten als praktisch nicht existent.

Und es gilt auch als ausgeschlossen, dass die Sozialisten eine Regierung des großen Rivalen ermöglichen. Unter anderem auch deshalb, weil dies gegen das Mandat verstoßen würde, das die Wähler der PSOE erteilt haben. Man kann nur hoffen, dass die Sozialisten dieses Mandat respektieren und auch nicht zu sehr jenen Kräften nachgeben, die auf den Zerfall des spanischen Staates setzen.»

«NZZ»: Cannabis-Legalisierung ist richtig

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Gesetzentwurf der Ampel-Koalition für eine teilweise Legalisierung von Cannabis:

«So gefährlich Cannabis sein mag, gefährlicher als Alkohol ist es nicht. Man kann sich dumm und doof kiffen, aber totkiffen kann man sich nicht, von Gefahren wie jener, zugedröhnt auf die Straße zu rennen, mal abgesehen. Totsaufen kann man sich durchaus. Die Weltgesundheitsorganisation geht von drei Millionen alkoholbedingten Fällen pro Jahr aus. Und damit zur Ampelregierung in Berlin. Es ist gut und richtig, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP nun einen Gesetzentwurf verabschiedet hat, der Cannabis zumindest im Ansatz legalisiert. (...)

Natürlich: Deutschland wäre nicht Deutschland, käme die dortige «Liberalisierung» ohne ein besonders eindrucksvolles Heer von Paragrafen aus, vom Verbot der gewinnorientierten Produktion bis zur Mitgliedschaft in mehreren Klubs. Die Richtung stimmt trotzdem. Ein Verbot bringt ein Rauschmittel nicht zum Verschwinden. Es sorgt lediglich für einen Schwarzmarkt mit allen negativen Begleiterscheinungen, allen voran Drogenkriminalität und ein stark erhöhtes Risiko für Konsumenten durch unbekannte Mengen psychoaktiver Inhaltsstoffe und möglicherweise giftige Verunreinigungen und Streckmittel.»

«Financial Times»: Biden könnte Spannungen mit dem Iran abbauen

LONDON: Zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über einen Gefangenenaustausch meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Nach mehr als zwei Jahren quälender, stagnierender Gespräche könnte die Biden-Regierung endlich Fortschritte in ihren Bemühungen um eine Deeskalation der Spannungen mit dem Iran, die Freilassung von in der Islamischen Republik inhaftierten US-Bürgern und eine mögliche Beilegung der seit langem schwelenden Nuklearkrise erzielen. (...)

Ein erfolgreicher Gefangenenaustausch könnte dazu beitragen, ein gewisses Maß an Vertrauen aufzubauen, wo bislang keines besteht. Zudem könnte er die Bemühungen zur Eindämmung der Nuklearkrise unterstützen, die gefährlich schwelt, seit der ehemalige US-Präsident Donald Trump das 2015 von Teheran mit den Weltmächten unterzeichnete Atomabkommen einseitig aufgekündigt hat.

Regierungsvertreter der USA und des Irans haben weitere deeskalierende Maßnahmen erörtert, die unter anderem vorsehen, dass Teheran seine Urananreicherung begrenzt und stärker mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenarbeitet. Washington drängt den Iran auch, den Verkauf militärischer Drohnen an Moskau einzustellen, die von den russischen Streitkräften im Krieg in der Ukraine mit brutaler Gewalt eingesetzt werden. Im Gegenzug könnten die USA bei den iranischen Ölexporten, die durch Sanktionen behindert werden, ein Auge zudrücken.»