Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Internationaler Hilfsplan zur Amazonas-Rettung nötig

MADRID: Zu den Ergebnissen des Amazonas-Gipfels in Brasilien schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Dass die acht Länder des Amazonasgebiets beschlossen haben, eine Allianz gegen die Abholzung der großen grünen Lunge des Planeten zu bilden, ist ein wichtiger Schritt (...) Aber er ist unzureichend, denn das auf dem Gipfel in der brasilianischen Stadt Belém an der Mündung des Amazonas unterzeichnete Dokument enthält keine Fristen, keine finanziellen Zuweisungen und auch keine konkreten und globalen Verpflichtungen (...) Zur Rettung des Amazonas wäre neben einem stärkeren internationalen und sozialen Druck auch ein internationaler Plan zur wirtschaftlichen Unterstützung nötig.

(...)

Die Abwesenheit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der zum Gipfel eingeladen war, wurde als Zeichen des europäischen Desinteresses am Schutz des Amazonasgebietes gedeutet - eine Botschaft, die umgehend korrigiert werden sollte (...) Man muss immer wieder unterstreichen, wie wichtig es ist, den (brasilianischen) Präsidenten Lula bei dessen Ziel, die Abholzung des Amazonasgebiets bis 2030 zu beenden, zu unterstützen.»

«Times»: Großbritannien ist nicht auf Cyber-Attacken vorbereitet

LONDON: Nach einer Cyber-Attacke auf die britische Wahlkommission kommentiert die Londoner Zeitung «The Times» am Donnerstag die Gefahren staatlich unterstützter Hacker-Angriffe:

«Die Geheimdienste hätten nicht überrumpelt werden dürfen. Das National Cyber Security Center des (Geheimdiensts) GCHQ wurde vor etwa sieben Jahren mit erheblichem Aufwand eingerichtet, um sich vor dem digitalen Abenteurertum feindseliger Akteure zu schützen. Ist es seines Namens würdig? Wie konnte der Hacker-Angriff auf die Wahlkommission so lange unentdeckt bleiben? Und sind ihre Systeme nun vor weiteren Angriffen gefeit? Dies sind Fragen, die die Geheimdienste unverzüglich beantworten müssen, wenn das Land darauf vertrauen soll, dass seine Wahlen vor einer Einmischung Moskaus oder Pekings sicher sind.

Das Risiko geht aber nicht allein von feindlichen Akteuren aus. Ebenso besorgniserregend wie der externe Angriff auf die Wahlkommission war das Datenleck, mit dem die nordirische Polizei die Namen und Aufgaben jedes einzelnen Mitglieds ihres uniformierten und zivilen Personals preisgab, ein Verstoß, der äußerst schwerwiegende Folgen haben könnte. Diese Vorfälle deuten darauf hin, dass sich der öffentliche Sektor Großbritanniens noch auf die Herausforderung des unsichtbaren Krieges einstellen muss, der täglich weltweit geführt wird. Die Regierung ermutigt, ja zwingt die Bevölkerung zur Herausgabe sensibler Daten. Entsprechend hat sie eine Verantwortung, sie zu schützen.»

«Tages-Anzeiger»: Lula Amazonas-Pläne zu Träumchen geschrumpft

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» erinnert an die Gefahr, dass das ökologische System des Amazonas zusammenbricht, und schreibt am Donnerstag über die mageren Ergebnisse des Amazonas-Gipfels:

«Umso enttäuschender ist, dass von Lulas Amazonas-Traum höchstens ein Träumchen übrig geblieben ist. Die Abschlusserklärung von Belém ist ein unkonkretes Dokument mit mehr als 100 Forderungen, Vorschlägen und Zielen. (...)

Zurzeit verhandeln die EU und die Efta-Staaten, darunter auch die Schweiz, über ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur. Auf Forderungen nach einer Nachhaltigkeitsklausel und strengerem Waldschutz reagierte Lula zuletzt erbost. Für die Schweiz und die anderen europäischen Regierungen heißt das, dass sie in den Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen weiter auf strenge Umweltschutzvorgaben pochen müssen. Denn in Belém sind die südamerikanischen Staatschefs höchstens einen kleinen Schritt weitergekommen.»

«NZZ»: Modis Leisetreten ist fatal

ZÜRICH: Das Auftreten des indischen Premierministers und Hindu-Nationalisten Narendra Modi bezeichnet die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag in einem Leitartikel als fatal:

«Beschämend mutet auch Modis Abwiegeln und Aussitzen an. Nicht zum ersten Mal sieht Indiens starker Mann davon ab, ethnisch und religiös motivierte Gewalt unmissverständlich zu verurteilen. Umso deutlicher verkündet Modi indes seit Jahren seine Botschaft, Indien sei ein Land der Hindus. Die rund 200 Millionen Muslime und andere Minderheiten werden durch diese Sichtweise zu Bürgern zweiter Klasse. Gewichtige Stimmen der BJP hetzen ungestraft gegen Nicht-Hindus und betätigen sich so als geistige Brandstifter. (...) Wenngleich Modi das Vertrauen des Parlaments genießt, ist sein Leisetreten fatal für Indien. Der Konflikt in Manipur könnte auf andere Gliedstaaten übergreifen. (...)

Modi versteht sich als Gestalter einer aufstrebenden Großmacht, die erfolgreich Hightech-Geräte auf den Mond befördert, die Welt mit Impfstoffen versorgt und Smart Citys aus dem Boden stampft. In wirtschaftlicher Hinsicht hat das Milliardenreich unter Modi viel erreicht. Doch seine polarisierende Ideologie schafft den Nährboden für Gewalt - und wirft so das von Zukunftsglauben geprägte Land immer wieder in die Vergangenheit zurück. Dafür trägt Narendra Modi die Verantwortung.»