Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Trump darf nicht wieder ins Weiße Haus einziehen

MADRID: Zur neuen Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Diese dritte Anklage scheint schwerwiegender zu sein als die beiden vorherigen. (...) Die für die Vorwürfe im Gesetz vorgesehenen Strafen könnten ihn theoretisch für den Rest seines Lebens ins Gefängnis bringen. Aber es wäre verfrüht, zu behaupten, dass dies tatsächlich passieren wird. In den Umfragen für die republikanische Nominierung für die Wahlen 2024 liegt Trump weiterhin klar in Führung, mit einem großen Vorsprung vor Ron DeSantis, seinem bisherigen Hauptkonkurrenten.

Bei seinen Anhängern, die oft polarisiert sind und eine eher emotionale als rationale Vorstellung von Politik haben, macht eine solche Serie von Anklagen überhaupt keinen Unterschied. Trotz aller Nachforschungen der Staatsanwaltschaft neigen sie vielmehr dazu, alle Behauptungen von Trump als wahr anzusehen und jeden Vorwurf gegen ihn als Schwindel abzutun. (...) Eine Person mit seiner Vorgeschichte sollte nicht ins Weiße Haus einziehen.»

«New York Times»: Trump steht nicht über dem Gesetz

NEW YORK: Zu der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol im Januar 2021 schreibt die «New York Times»:

«Eine Anklage dieses Ausmaßes hat das Strafrechtssystem der USA noch nie gesehen. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident von der Bundesregierung ausdrücklich beschuldigt wird, das Land betrogen zu haben. (...)

Es ist die dritte strafrechtliche Anklage gegen Trump und sie zeigt einmal mehr, dass die Rechtsstaatlichkeit in den USA für jeden gilt, auch wenn der Angeklagte der höchste Beamte des Staates war. Die in dieser Anklageschrift zur Last gelegten Straftaten sind bei weitem die schwersten, weil sie die Grundprinzipien des Landes untergraben. (...)

Trump hat versucht, das Verfassungssystem und die Rechtsstaatlichkeit des Landes auszuhebeln. Dieses System hat seine Angriffe überlebt und wird ihn nun für diesen Schaden zur Rechenschaft ziehen.»

«de Volkskrant»: Republikaner unterstützen Trump vorbehaltlos

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag die neue Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump:

«In den Umfragen zu den republikanischen Vorwahlen liegt Trump 37 Prozentpunkte vor seinem schärfsten Konkurrenten Ron DeSantis. Und bei dem wahrscheinlichen Duell zwischen Trump und dem derzeitigen Präsidenten Joe Biden stehen die Chancen etwa 50 zu 50. Eine Verurteilung (sollte sie rechtzeitig erfolgen) könnte seine Chancen etwas schmälern, aber allzu viele Zweifler gibt es nicht. Ein Großteil der republikanischen Wählerschaft unterstützt Trump vorbehaltlos.

Ein Angeklagter gilt als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Aber umgekehrt haben Trump-Anhänger und andere Republikaner keinerlei Problem damit, Staatsanwälte im Voraus als «parteiisch» zu brandmarken. «Die Verfolgung von Präsident Trump erinnert an Nazi-Deutschland, die ehemalige Sowjetunion und andere diktatorische Regime», erklärt Trumps Wahlkampfteam. Auch Präsidentschaftskandidaten wie der frühere Vizepräsident Mike Pence und Ron DeSantis sprechen seit Wochen von einer «Politisierung» der Staatsanwaltschaft und deren «Einsatz als Waffe».»

«Pravo»: Russland gewinnt an Einfluss in Afrika

PRAG: Nach dem Militärputsch im Niger schreibt die Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Donnerstag:

«Die Situation ist kritisch. Der Umsturz im Niger könnte die russischen Wagner-Söldner auf den Plan rufen. In der Hauptstadt Niamey schwenkten Unterstützer des Putsches bereits russische Fahnen. Die USA und die EU halten Russland in Osteuropa zurück. Doch im Sahel gewinnt Moskau langsam die Oberhand. Es droht, dass die afrikanische Region zu einem Epizentrum des globalen Terrorismus und zu einem Ausgangspunkt für eine stärkere Migration nach Europa wird. Das sollte Brüssel aufhorchen lassen. Doch hat die Europäische Union noch die Kraft, einer weiteren Krise entgegenzutreten?»

«NZZ»: Anklage gegen Trump ist logisch und zugleich riskant

ZÜRICH: Zur neuen Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Die neueste Anklage wegen des Umsturzversuchs in den Monaten nach der Wahlniederlage im November 2020 betrifft den schwersten Vorwurf, den man einem Politiker machen kann: den Angriff auf die Demokratie und damit das amerikanische Staatswesen. Der Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus hat detailliert herausgearbeitet, dass Trump in seinem Willen, sich an der Macht zu halten, zu allem bereit war. Der Sturm auf das Capitol war keine aus dem Ruder gelaufene Protestkundgebung, sondern Teil des letzten Versuchs in diesem verzweifelten Plan. (...)

So logisch die Anklage ist, so riskant ist sie auch. Die Beweisführung ist schwieriger als im Fall der unterschlagenen Geheimdokumente. Das Justizministerium muss alle Geschworenen davon überzeugen, dass dem ehemaligen Präsidenten seine Wahlniederlage klar war und er dennoch den Umsturz bis hin zur Gewalt wollte. (...) Die nächsten Monate werden für die USA zweifellos zu einem Stresstest werden. Eine zweite Amtszeit Trumps wäre der ungleich größere. Wegen seines Verhaltens nach der Wahlniederlage sollte sich der ehemalige Präsident für jedes weitere politische Amt disqualifiziert haben. Dieses Urteil obliegt jedoch den Wählerinnen und Wählern - nicht der Justiz.»