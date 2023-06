Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.06.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«NZZ»: EU braucht geregelte Beziehung zur Türkei

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Donnerstag das Verhältnis der EU zur Türkei:

«Es gibt jetzt wieder Stimmen im Europäischen Parlament, die den Beitrittsprozess der Türkei aktiv beenden wollen. Den Türken sei reiner Wein einzuschenken. Es sei schließlich klar, dass aus beider Perspektive eine Mitgliedschaft unerwünscht sei. Doch das wäre töricht. Es besteht kein Grund, auf einer «Stunde der Wahrheit» zu beharren und die Türken vor den Kopf zu stoßen. Das würde bloß das Feindbild Europa verstärken, von dem der türkische Nationalismus profitiert.

Vielmehr ist es Zeit, dass sich die EU ernsthaft Gedanken macht, wie eine geregelte und stabile Beziehung mit der Türkei aussehen könnte. Denn es ist klar, dass die Union mindestens so stark auf die Türkei angewiesen ist wie umgekehrt. Das zeigt nur schon der Blick auf die Karte. Das Land zwischen Südosteuropa, dem Kaukasus und dem Nahen Osten ist als geopolitisches Scharnier für die EU von größter Bedeutung. Der Krieg in der Ukraine hat das noch unterstrichen.»

«Hospodarske noviny»: Prag schweigt zu umstrittenem Gesetz in Polen

PRAG: Zu einem polnischen Gesetz, das die Einberufung einer Untersuchungskommission zur Einflussnahme Russlands vorsieht, schreibt die tschechische Zeitung «Hospodarske noviny» am Donnerstag:

«Das Gesetz ermöglicht es der polnischen Regierung, mittels einer vorgeschobenen Kommission de facto ihre Gegner aus dem politischen Leben auszuschließen. Mit Demokratie hat das nichts gemein. Tschechien schweigt dazu. Das überrascht nicht, denn die Demokratische Bürgerpartei (ODS) des tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala ist im EU-Parlament mit Polens regierenden Ultrakonservativen verbündet. Dennoch könnte sich Fiala, der ansonsten gerne auf das Erbe Vaclav Havels verweist, anders verhalten. Strategisch wichtig ist für Tschechien Polen als Nachbarland - nicht die derzeitige polnische Regierung.»

«El País»: China gewinnt an Einfluss in Lateinamerika

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag Chinas immer größeres Engagement in Lateinamerika:

«Seit einiger Zeit hat fast alles, was in Lateinamerika geschieht, mit China zu tun. Am Anfang der Beziehungen bezog China vor allem Rohstoffe. Dann wurde Lateinamerika mit Konsumgütern überschwemmt und inzwischen auch mit Maschinen und Elektronik. Als die Defizite in der Handelsbilanz vieler lateinamerikanischer Länder stiegen, begann Peking mit Direktinvestitionen in den Energie- und Rohstoffsektor. Zugleich finanzierte die Region Infrastruktur mit chinesischen Krediten. Engere Wirtschaftsbeziehungen brachten auch mehr diplomatischen Einfluss Chinas, was sich etwa im Abbruch der diplomatischen Beziehungen mehrerer Länder Lateinamerikas zu Taiwan zeigt.

Die USA und die EU haben es Peking aber auch sehr leicht gemacht. Sie haben die Bedeutung von Handels- und Investitionsabkommen mit Lateinamerika unterschätzt. Europa muss sich klar werden, dass die Verringerung seiner Abhängigkeit von China einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Regionen wie etwa Lateinamerika erfordert. Spanien wird während seiner EU-Ratspräsidentschaft daran arbeiten. Fraglich bleibt, ob die Stagnation der vergangenen Jahrzehnte überwunden werden kann.»

«Pravda»: Energiewende kann zu Neokolonialismus führen

BRATISLAVA: Die slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Donnerstag über Risiken der europäischen Energiewende:

«Das optimistische Szenario der grünen Wende klingt einfach: Wir ersetzen fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energiequellen und veraltete, verunreinigende Technologien durch neue, saubere. Aber für die Nutzung von Sonnen- oder Windenergie ebenso wie für die Batterien von Elektroautos brauchen wir eine Menge an Rohstoffen. Und damit entsteht für Europa ein praktisches wie auch ethisches Problem. Denn einige dieser Rohstoffe sind selten, zum Beispiel Kobalt, Nickel, Lithium, Mangan, seltene Erden. Viele davon importiert Europa derzeit aus einer kleinen Gruppe von Ländern, vor allem aus China.

Damit droht, dass wir die bisherige Energie-Abhängigkeit von Moskau durch eine von Peking ersetzen. Und weil eine umweltbelastende Förderung solcher Rohstoffe in Europa kaum irgendwo erwünscht ist, empfehlen einige EU-Staaten und ein Teil der EU-Parlamentarier, sie in Drittländern zu suchen. De facto bedeutet das ein Auslagern von Umweltschäden vor allem in ärmere Länder, mit schwächerem Umweltschutz oder mit Regierungen, die bereit sind, sich über lokalen Widerstand hinwegzusetzen.»