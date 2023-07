Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«Financial Times»: Absturz von Vox gut für Spaniens Demokratie

LONDON: Zum Wahlergebnis in Spanien schreibt die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Wichtige Themen wie der Zustand der spanischen Staatsfinanzen und die Folgen des Klimawandels auf ein Land, das unter einer extremen Hitzewelle leidet, waren Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen zwischen den regierenden Sozialisten und der oppositionellen konservativen Volkspartei. Sie warfen sich dabei gegenseitig Verbindungen zu kleineren rechts- beziehungsweise linksradikalen oder regionalistischen Parteien vor.

Politische Polarisierungen gibt es in vielen westeuropäischen Demokratien, aber in Spanien macht das Ergebnis dieser Wahl es möglicherweise noch viel schwerer, eine stabile Regierung zu bilden. Die Sozialisten (PSOE) und die Volkspartei (PP), die seit dem Ende des Franquismus in den 1970er Jahren dominieren, haben keine Tradition der Machtteilung und ziehen es meist vor, ihre Differenzen zu betonen, anstatt Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. (...)

Gleichwohl ist das schlechte Abschneiden der Partei Vox ein positives Ergebnis für die spanische Demokratie. Es zeigt, dass trotz der jüngsten Wahlerfolge der extremen Rechten in Ländern wie Finnland, Italien und Schweden die große Mehrheit der Spanier den Extremismus von Vox ablehnt und an ihrer Eignung zur Teilung der Macht auf nationaler Ebene zweifelt.»

«WSJ»: Israels Demokratie stirbt nach Justizreform nicht

WASHINGTON: Israels Parlament hat ein Kernelement zum Umbau der Justiz im Land verabschiedet. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Dienstag:

«Israels Demokratie ist in Gefahr, seine Fähigkeit, sich gegen ausländische Bedrohungen zu verteidigen, schwindet, und Schlimmeres ist zu erwarten. So lautete das überzogene mediale und politische Narrativ am Montag, als der jüdische Staat eine bescheidene Justizreform verabschiedete, die wahrscheinlich nicht so viel bewirken wird, wie beide Seiten behaupten. (...)

Die Richter haben ihre weitreichenden Befugnisse bei der Ernennung von neuen Richtern nicht verloren. Das Gericht kann nach wie vor fast jeden Fall verhandeln, selbst wenn es sich um eine rein politische Frage handelt, bei der kein Kläger direkt geschädigt wurde. Das Gericht behält die in den 1990er Jahren errungene Befugnis, Gesetze zu Fall zu bringen, (...) Mit anderen Worten: Die Justiz wird nicht wirklich reformiert, und die Demokratie in Israel stirbt nicht. (...) Die israelische Justizdebatte steht auf der Liste der dringenden Probleme im Nahen Osten ganz weit unten.»

«De Tijd»: Netanjahu spielt ein gefährliches Spiel

BRÜSSEL: Ungeachtet von Massenprotesten hat Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform mit knapper Mehrheit gebilligt. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Dienstag:

«Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spielt ein gefährliches Spiel, indem er die umstrittene Justizreform durchdrückt. Die Ultranationalisten und Religiösen gewinnen damit einen noch nie dagewesenen und unerwünschten Einfluss auf die israelische Regierung.

Bis zur letzten Minute gab es Aufrufe, einen akzeptablen Kompromiss zu finden. Und auch die Protestbewegung gegen das umstrittene Gesetz, das die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs Israels einschränkt, schwoll weiter an.

Doch unter dem Druck von Ultranationalisten und Religiösen hat die extrem rechte Regierung von Benjamin Netanjahu den Teil des Gesetzes beschlossen, der verhindert, dass der Oberste Gerichtshof ein Gesetz auf seine Angemessenheit hin überprüfen kann. Das Gesetz ist der Preis, den Netanjahu für sein politisches Überleben zahlt. Es demontiert nicht nur die Macht der Justiz, sondern bietet auch korrupten Politikern einen Ausweg, um einer Strafverfolgung zu entgehen.»

«Nepszava»: Wahl in Spanien war Sieg der Demokratie

BUDAPEST: Zum Ergebnis der spanischen Parlamentswahl schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Die Sozialisten von (Ministerpräsident Pedro) Sánchez vermochten sich zwar nicht den ersten Platz zu sichern, doch für sie ist es schon ein großartiges Ergebnis, dass sie mit einem Unterschied von nur 200.000 Stimmen hinter der als große Favoritin ins Rennen gegangenen (konservativen) Volkspartei zu liegen kamen. Auch zusammen mit der (rechtspopulistischen) Vox schaffte die Volkspartei keine absolute Mehrheit. (...) Es ist eine Pattsituation entstanden, und man wird die Wähler wohl neuerlich an die Urnen rufen müssen. Diese Wahl war aber tatsächlich ein Sieg der Demokratie. Ein bedeutender Teil der Spanier zeigte sich willens, für die demokratischen Grundwerte einzustehen.»

«Tages-Anzeiger»: In der CDU wachsen die Zweifel an Merz

ZÜRICH: Zur umstrittenen Äußerung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz über mögliche Kooperationen mit der AfD auf kommunaler Ebene heißt es am Dienstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Dass Merz mit Absicht Steine aus der Brandmauer nach rechts herausreißen wollte, wie linke Politiker und ausländische Stimmen warnten, scheint den meisten Kommentatoren wenig wahrscheinlich. Kommunikativ hingegen waren seine Äußerungen eine Katastrophe.

Dass es auf lokaler Ebene, gerade im Osten, wo die AfD teilweise ein Drittel der Stimmen oder mehr erhält, faktisch nicht möglich ist, stets an der Partei vorbei zu regieren, ist seit längerem bekannt. Stammt der gewählte Landrat gar selbst von der AfD, wie neuerdings im thüringischen Sonneberg, erst recht. Wenn es um Kitas und Fußgängerstreifen geht, ist die SPD übrigens meist in derselben Lage wie die CDU.

Aber warum, um Himmels willen, so fragt man sich in der Partei, glaubte Merz nun, solches Mittun vorab pauschal entschuldigen zu müssen - öffentlich und ohne Not? Statt schweigend zuzulassen, dass es vor Ort manchmal nicht anders geht, normalisiere er so eine Praxis, die den eigenen Grundsätzen widerspreche. In der CDU jedenfalls wachsen die Zweifel an ihrem Chef, dem möglichen künftigen Kanzlerkandidaten, gerade mächtig an.»