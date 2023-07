Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«DNA»: Putin betreibt stille Geiselnahme

STRAßBURG: Zur russischen Aufkündigung des internationalen Abkommens zum Export von ukrainischem Getreide schreibt die französische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«(...) Wladimir Putin weiß genau, welche Folgen eine Destabilisierung des Getreidemarktes haben kann. Er weiß, dass Nahrungsmittelkrisen in Nordafrika oder im Nahen Osten die Reihen der Flüchtlinge, die nach Europa streben, anschwellen lassen können. Der Dominoeffekt ist eine weitere Spezialität Moskaus. (...)

Diese Erpressung mit Nahrungsmitteln erinnert an die «Schlacht um den Weizen», die Stalin 1932 in der Ukraine durchführte und die zum Tod von mehr als vier Millionen Menschen führte. Wladimir Putins Russland (...) setzt das Werk seiner Vorgänger, der Zaren und bolschewistischen Autokraten, fort: die Welt um sich herum in Angst und Schrecken zu versetzen. Eine stille Geiselnahme, die Europa erst viel zu spät erkannt hat.»

«Verdens Gang»: Putin zeigt, dass er noch Macht hat

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Dienstag die Aufkündigung des internationalen Getreideabkommens durch Russland:

«Wladimir Putin wurde geschwächt, als die Wagner-Gruppe Richtung Moskau marschierte. Der Angriff auf die Kertsch-Brücke war eine neue Demütigung. Sein Nein zum Getreideabkommen mit der Ukraine kann nun das Bedürfnis darstellen, Stärke zu zeigen. Indem er das Abkommen stoppte, will Präsident Putin sowohl den Russen als auch der Ukraine und dem Westen zeigen, dass er immer noch Macht hat. UN-Generalsekretär António Guterres sagt, dass Millionen dem Hunger ausgesetzte Menschen den Preis dafür bezahlen werden, dass Russland aus dem Getreideabkommen aussteigt. Er schrieb dem Präsidenten noch einen Brief, um eine Lösung zu skizzieren - ohne eine Antwort zu bekommen.»

«Hospodarske noviny»: Europa braucht Rohstoffe aus Lateinamerika

PRAG: Zum EU-Gipfel mit Staaten aus Lateinamerika und der Karibik in Brüssel schreibt die Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Das ist kein weiteres langweiliges und überflüssiges Treffen in Brüssel, dessen Höhepunkt das gemeinsame Foto Dutzender Staatschefs mit Vertretern der EU-Institutionen ist. Denn für Europa geht es in den Beziehungen zu Lateinamerika um viel, auch wenn sich viele Europäer dessen nicht bewusst sind. Die EU braucht die südamerikanischen Vorkommen kritischer Rohstoffe für seine grüne Technikwende. Zugleich will die EU als Gemeinschaft demokratischer Staaten den Einfluss der autoritären Regime Chinas und Russlands in der Region begrenzen. Die Lage stellt sich für die Europäer nicht unbedingt günstig dar. Denn viele Lateinamerikaner sehen in den europäischen Nationen in erster Linie ehemalige Kolonialmächte.»

«The Times»: Putin riskiert eine gefährliche Eskalation

LONDON: Zu Russlands Kündigung des Abkommens zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer meint die britische Zeitung «The Times» am Dienstag:

«Die Absicht des russischen Präsidenten ist ebenso klar wie zynisch: Er will Kiew die Möglichkeit nehmen, harte Währung zu verdienen und es in die Knie zwingen. Doch eine Lebensmittelblockade ist mehr als ein Akt der Aggression gegen einen Nachbarn. Da die Ukraine ein bedeutender Exporteur von Getreide und Ölsaaten nach Afrika ist, wird die Blockade der Häfen des Landes zu einer Hungersnot im globalen Süden beitragen. (...)

Der türkische Präsident Erdogan hat angedeutet, dass er versuchen wird, Putin vor einem Treffen im nächsten Monat umzustimmen. Sollte dies nicht gelingen, könnte er einen radikalen Schritt wagen und türkische Marineschiffe anweisen, Getreidetransporte über das Schwarze Meer zu eskortieren. Dies würde Russland herausfordern, sich mit Nato-Schiffen anzulegen - ein hochriskantes Manöver. Putin könnte mit der Bombardierung von Odessa reagieren. Wie auch immer dies ausgeht: Der russische Staatschef riskiert einmal mehr eine gefährliche Eskalation.»

«The Independent»: China wird kaum tatenlos zusehen

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Dienstag Russlands Kündigung des Abkommens zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer:

«Putins Schritt birgt auch die Gefahr, die wenigen Freunde, die ihm in der Welt noch geblieben sind, zu beunruhigen. Die Länder Afrikas und des Nahen Ostens, die in diesem Konflikt zur Neutralität neigen, können ihn kaum unterstützen, während er ihre Bevölkerung hungern lässt. Und von China kann man nicht erwarten, dass es tatenlos zusieht, wenn Präsident Putin der Weltwirtschaft eine weitere schädliche Dosis Inflation zufügt.

Kurz gesagt, eine weltweite Rezession und steigende Lebensmittelpreise in China wären dessen Präsident Xi Jinping nicht willkommen, und er wird seinen Unmut zweifellos deutlich machen. (...) Es ist durchaus möglich, dass ausreichender internationaler Druck und Einnahmeverluste bei russischen Exporten Putin zu einem Kompromiss bewegen werden. In der Zwischenzeit muss der Westen mit einer möglichst breiten Koalition der Unterstützung sofortige Maßnahmen ergreifen, um eine weit verbreitete Hungersnot und weiteren globalen wirtschaftlichen Schaden zu verhindern.»