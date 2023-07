Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Svenska Dagbladet»: Ein guter Tag für Europas Sicherheit

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Dienstag zur Einigung im Streit mit der Türkei um Schwedens Nato-Beitritt:

«Es ist ein historischer Tag, und vielen gebührt Dank dafür, dass wir endlich den Schritt machen können, den wir schon im Zusammenhang mit den Nato-Beitritten der baltischen Länder 2004 hätten tun sollen. Ein Gedanke der Dankbarkeit sollte auch Joe Biden und den USA geschenkt werden. Natürlich ist nichts klar, bevor alles klar ist. Die Parlamente in der Türkei und in Ungarn müssen den Beschluss noch ratifizieren. «So bald wie möglich» ist außerdem selbstredend eine Zeitangabe, die sich interpretieren lässt. Aber selbst für Erdogan dürfte es ein viel zu großer Kostenfaktor sein, den Prozess noch weiter hinauszuzögern. Auf Basis von dem, was gesagt wurde und wozu Hände geschüttelt wurden, ist dies ein richtig guter Tag für Schweden, Europa und die Sicherheitsordnung, die wir schützen.»

«Pravo»: Einsatz von Streumunition nicht zu rechtfertigen

PRAG: Zur Ankündigung der USA, der Ukraine Streumunition für ihren Kampf gegen die russische Invasion zu liefern, schreibt die Tageszeitung «Pravo» aus Tschechien am Dienstag:

«Eine ähnliche Philosophie verfolgten die USA auch in dem Konflikt, den wir Vietnamkrieg und die Vietnamesen Amerikanischen Krieg nennen. Obwohl dort Entminungsarbeiten stattfanden, starben Bauern noch viele Jahre nach dem Ende der Kämpfe bei der Arbeit auf ihren Feldern. Streumunition kam dort unter anderem in Form von per Flugzeug verlegten Antipersonenminen zum Einsatz. Streumunition ist wirklich eine Schweinerei. Wie immer man auch ihre Verwendung begründen mag, die Argumente halten einer Überprüfung nicht stand. Selbst wichtige Verbündete der USA in Europa wie Großbritannien, Deutschland und Spanien kritisieren die Entscheidung des Weißen Hauses.»

«Politiken»: Schwedens Nato-Beitritt ein politischer Geniestreich

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Einigung zwischen der Türkei und Schweden im Streit um den schwedischen Nato-Beitritt:

«Hand aufs Herz: Wer hätte vor 500 Tagen gedacht, dass Schweden die seit 200 Jahren bestehende Neutralität verlassen würde? Wer hätte gedacht, dass Finnland in diesen Tagen bereits als vollwertiges Mitglied am Nato-Gipfel in Vilnius teilnimmt? Nein, oder?

Schwedens Nato-Mitgliedschaft ist ein kolossaler geopolitischer und militärischer Fortschritt sowohl für den Westen als auch für Skandinavien und Dänemark. Auf diplomatischer Ebene ist dies besonders für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Triumph. Er hat es geschafft, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine unorthodoxen und unverschämten Forderungen handzuhaben, um das türkische Parlament Schwedens Mitgliedschaft nun ratifizieren zu lassen. Schwedens Mitgliedschaft in der Nato ist ein politischer Geniestreich, ein Sieg und eine historische Errungenschaft.»

«de Volkskrant»: Ruttes Rückzug schafft Platz für neue Ideen

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag die Ankündigung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, sich aus der Politik zurückzuziehen:

«War er die letzte Bastion gegen das totale Chaos, wie seine Anhänger immer behaupteten? Oder hat er es mit seinem polarisierenden ersten Kabinett, mit den unzureichend durchdachten Verwaltungsreformen in seinem zweiten Kabinett und mit der Ignoranz gegenüber gärenden sozialen Missständen in seinem dritten Kabinett sogar mit angeheizt?

Unbestritten war sein Talent, mit allen ins Geschäft zu kommen, mit allen im Gespräch zu bleiben und am Ende immer irgendwo einen Ausweg zu finden. Die Kehrseite der Medaille ist, dass dies, jedenfalls in den letzten Jahren, allzu oft zu mühsamen, kaum noch erklärbaren Kompromissen und zu eher unbedachten Schachzügen in der Lenkung des Landes geführt hat. (...)

Der angekündigte Abgang von Rutte schafft Platz für neue Verhältnisse, neue Ideen. Und Rutte selbst? Seine Reputation als unermüdlicher Dealmaker ist auch auf internationalen Bühnen präsent und ist da vielleicht noch mehr von Nutzen. Wir werden noch von ihm hören.»

«Magyar Nemzet»: Nach Ruttes Abgang ruht Hoffnung auf Neo-Rechten

BUDAPEST: Zum Ende der politischen Laufbahn des langjährigen niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Dienstag:

«Für uns (Ungarn) war Rutte hauptsächlich das Gesicht einer liberalen Gesellschaft, von der wir wissen und spüren, dass wir in einer solchen nicht leben wollen. (...) Was wir bei uns nicht haben wollen: Die Masseneinwanderung, die kulturkämpferische Erhöhung sexueller Minderheiten, den tolerierten Drogenkonsum und die im wörtlichen Sinne Ins-Schaufenster-Stellung des ältesten Gewerbes der Welt. (...) Die neue Hoffnung der niederländischen Rechten ist die derzeit populärste Partei, die (rechtspopulistische) Bauerbürgerbewegung BBB. (...) Sie ist die elitenfeindliche Kraft der niederländischen Provinz und unter anderen eine vehemente Gegnerin der auch bei uns bis zum Überdruss bekannten Kompetenzüberschreitungen der Europäischen Kommission und des Europaparlaments.»