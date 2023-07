Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Lidove noviny»: Libyen zur Verantwortung ziehen

PRAG: Zur Flüchtlingssituation im Mittelmeer schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Die griechische Küstenwache steht in der Kritik - aber warum spricht niemand über die libysche Küstenwache? Warum ließ sie vor dem jüngsten Bootsunglück mit rund 500 Toten ein Schiff auslaufen, das wohl gegen alle Regeln verstieß, die es gibt? Es ist eigenartig, dass niemand Libyen zur Verantwortung zieht. (...) Es mag sein, dass dem Land schon derart das Image eines zerfallenen Staates anhaftet, dass man von seinen Behörden keine Antworten erwartet. Doch wenn der Westen die Schuld nur bei der griechischen Küstenwache sucht, nicht aber in den libyschen Häfen, macht er sich zum Mitschuldigen am Geschäft der Schleuser.»

«Dagens Nyheter»: Meinungsfreiheit kategorisch verteidigen

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Proteste gegen die erneute Koranverbrennung in Stockholm:

«Der Koran wurde verbrannt. Erneut. Muslime in anderen Ländern protestieren gegen Schweden. Erneut. Und die Regierung erklärt, dass sie die Aktion verurteilt, aber die Meinungsfreiheit verteidigt. Erneut. Am Wochenende riefen 57 muslimische Länder Schweden dazu auf, den Koranverbrennungen ein Ende zu setzen. Sogar Papst Franziskus stimmte in den Chor ein. Und die schwedische Regierung äußert sich dazu, wie die Einwohner des Landes ihre Freiheit nutzen sollten. Damit sollte sie sehr vorsichtig sein. Meinungsfreiheit bedeutet, dass Ansichten zum Ausdruck kommen, die nicht diejenigen des Staates oder der gesamten Gemeinschaft sind. Die Regierung sollte deshalb vorsichtig mit ihren Verurteilungen sein. Kategorisch sollte sie nur sein bei ihrer Verteidigung der verfassungsmäßigen Freiheiten.»

«El Mundo»: EU-Präsidentschaft Auftrag und Chance für Spanien

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Dienstag die am Samstag begonnene EU-Ratspräsidentschaft des Landes:

«Der EU-Ratsvorsitz ist für Spanien eine wichtige Chance, engagiert für Europa zu arbeiten. Die Präsidentschaft verfügt nicht über große Befugnisse. Aber sie kann dazu beitragen, spanische Prioritäten zu setzen und die weitere europäische Entwicklung zu prägen. Der Ratsvorsitz sollte auch dazu dienen, die Brüsseler Institutionen den Bürgern wieder näher zu bringen und die Bedeutung Europas für unsere Demokratie hervorzuheben.

Neben anderen Themen muss sich Spanien darauf konzentrieren, die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika wiederzubeleben, wo der Einfluss Europas gegenüber China an Boden verloren hat. Zudem ist Europa mit der schlimmsten Sicherheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Dass Pedro Sánchez als neuer Ratspräsident zuerst nach Kiew reiste, unterstreicht die gemeinsamen Werte, auf denen die EU gründet. Intern beginnt die Präsidentschaft geschwächt durch die von Sánchez auf den 23. Juli vorgezogene Parlamentswahl. Ein eventueller Regierungswechsel dürfte die Kontinuität der Arbeit aber nicht beeinträchtigen, die durch die Professionalität hochrangiger Beamter garantiert wird.»

«Financial Times»: Macron hat Armutsbekämpfung vernachlässigt

LONDON: Zu den Unruhen in Frankreich meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Präsident Macron und die französische politische Elite haben es versäumt, der Bekämpfung der Armut, der Kriminalität, der Rassendiskriminierung und der unzureichenden Bildung in den Banlieues die nötige Aufmerksamkeit und die erforderlichen Mittel zu widmen. Es gibt keine einfachen Lösungen. Mit Polizeikontrollen allein ist es nicht getan. Es wurden Milliarden für die Verbesserung des Verkehrs und des Wohnungsbestands ausgegeben, aber das Humankapital wurde vernachlässigt. Einheimische, denen es besser geht, ziehen weg, und neue Einwanderer ziehen ein, was die Segregation noch verschärft. (...)

Sobald die Flammen gelöscht sind, braucht Frankreich eine neue nationale Mission zum Aufbau integrativer und harmonischer Gemeinwesen. Eine wieder erstarkende extreme Rechte wird versuchen, ihm Steine in den Weg zu legen. Aber wenn Macron ein politisches Vermächtnis anstrebt, könnte er seine Energien auf diesen Bereich konzentrieren.»

«Sydney Morning Herald»: Twitter ist auf dem Tiefpunkt

SYDNEY: Zu den neuen Veränderungen beim Kurznachrichtendienst Twitter und der Ankündigung von Besitzer Elon Musk, dass Nutzer nur eine bestimmte Anzahl Tweets pro Tag sehen dürfen, schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Es ist fast zu einem Klischee geworden zu sagen, dass Elon Musk Twitter verändert und viele seiner Nutzer in Aufruhr versetzt. Doch die jüngste Schnellentscheidung des milliardenschweren Social-Media-Inhabers stellt eine so große Veränderung dar und steht sowohl aus Verbraucher- als auch aus Geschäftssicht so im Widerspruch zur Idee von Twitter, dass es scheint, als sei hier eine wichtige Schwelle überschritten worden.

Wie die meisten anderen Änderungen kann es sein, dass alles zu gegebener Zeit rückgängig gemacht wird, aber im Moment ist Twitter auf dem Tiefpunkt, was die Bereitstellung einer funktionalen und zugänglichen Plattform betrifft - und eine Reihe hochkarätiger Accounts haben schon angedeutet, dass sie Twitter entweder verlassen oder es weniger nutzen werden.»

«NRC»: Frankreichs strukturelle Probleme sind ungelöst

AMSTERDAM: Zu den Unruhen in Frankreich schreibt die niederländische Zeitung «NRC» am Dienstag:

«Die strukturellen Probleme sind nicht gelöst: die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die einseitige soziale Zusammensetzung der Wohnviertel - verstärkt durch die Tendenz, wegzuziehen, wenn es einem besser geht - und vor allem der allgegenwärtige Drogenhandel. Das führt zu einem ständigen Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Polizei und den Dealern mit ihren manchmal sehr jungen Helfern. Dass Menschen mit dunkler Hautfarbe in solchen Vierteln viel häufiger als anderswo mit willkürlichen und oft brutalen Polizeikontrollen konfrontiert sind und sich auch durch andere Formen der Diskriminierung ausgegrenzt fühlen, macht die Situation für viele unerträglich. Zu oft flammen Unruhen auf.

Es war vernünftig, dass Präsident Emmanuel Macron die Polizeiaktion in Nanterre (bei der ein 17-Jähriger erschossen wurde) fast umgehend in scharfer Form verurteilt hat. Er scheint alles tun zu wollen, um den Geist möglichst bald zurück in die Flasche zu bekommen. Derweil ziehen es rechte Oppositionspolitiker vor, mit Prophezeiungen eines bevorstehenden «Bürgerkriegs» zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen Öl ins Feuer zu gießen. In Frankreichs ohnehin schon polarisiertem Klima ist dies Wasser auf die Mühlen der Krawallmacher und schlichtweg lebensgefährlich.»

«NZZ»: USA und China brauchen einen pragmatischen Deal

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China:

«Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen bricht am Donnerstag nach Peking auf, um drei Tage lang zu sondieren, ob und wie die USA und China zu einem kooperativeren wirtschaftlichen Austausch zurückfinden können.

Seit Donald Trump einen Handelskrieg mit China vom Zaun gerissen hat, hat sich nämlich die Rivalität der beiden Großmächte gefährlich verschärft. Statt Strafzölle gegen Wohlverhalten wieder aufzuheben, hat die Regierung von Joe Biden zusätzliche Exportrestriktionen erlassen und behindert chinesische Direktinvestitionen. Die Rede von der Entkoppelung der beiden größten Handelspartner ist salonfähig geworden. (...)

Man sollte gegenüber Peking nicht naiv sein und mehr Reziprozität und internationale Zugeständnisse fordern. Doch Yellen ist bei ihrem Besuch Kompromissbereitschaft und Erfolg zu wünschen. Nötig ist jetzt ein pragmatischer Deal zwischen den USA und China, der Unterschiede akzeptiert, gleichzeitig aber für mehr Vertrauen zwischen den Großmächten sorgt. Das würde die Welt sicherer machen.»