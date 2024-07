Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu 75 Jahre Atlantische Allianz

Die Jubiläumsfeier der NATO in Washington kann nur ein Gipfeltreffen der gemischten Gefühle sein: Zufriedenheit beim Blick in die Vergangenheit, Anspannung im Ringen mit den Bedrohungen der Gegenwart, Sorge über die Zukunft, auch angesichts unguter Entwicklungen innerhalb des Bündnisses.

75 Jahre lang hat die "North Atlantic Treaty Organization", das war ihr Gründungszweck, den Kreml davon abgehalten, auch noch den westlichen Teil Europas unter sein Joch zu zwingen, das die Mittel- und Südosteuropäer von 1945 bis 1989 zu tragen hatten. Polen, Ungarn, die baltischen Republiken und viele andere Staaten traten nach der Befreiung von dieser Fremdherrschaft und der Wiedergewinnung ihrer Souveränität aus freien Stücken dem westlichen Verteidigungsbündnis bei, das zum Garanten ihrer Freiheit und territorialen Integrität wurde. (.).

«Handelsblatt» zu Steuerrabatt/ausländische Fachkräfte

Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben sich darauf verständigt, einen befristeten Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte einzuführen.

Angesichts des akuten Fachkräftemangels ist der Plan nachvollziehbar. Schließlich gibt es ähnliche Regelungen in anderen Ländern auch. Hier steht Deutschland im Wettbewerb. Kommen mehr ausländische Fachkräfte, würden die Wirtschaft und das Land insgesamt profitieren. Die nun einsetzende Neiddebatte mag da kleinlich wirken. Und trotzdem drängt sich die Frage aus Sicht der Bürger auf: Wenn die Bundesregierung erkennt, dass das deutsche Steuersystem auf manche abschreckend wirkt, warum ändert sie es denn nicht für alle? Schließlich kann es nicht nur darum gehen, ausländische Fachkräfte ins Land zu locken, sondern auch hier lebende Fachkräfte zu halten.

«El País»: Orban ohne EU-Mandat in Moskau und Peking

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die «Friedensgespräche» des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, dessen Land gerade den alle sechs Monate rotierenden EU-Ratsvorsitz übernommen hat:

«In etwas mehr als einer Woche seines EU-Ratsvorsitzes hat Orban bewiesen, dass er die Grundlagen der EU-Politik nicht respektiert, dass er sich erdreistet, einen Friedensplan zu verkünden, den niemand kennt, und dass er keine Skrupel hat, den gefährlichen russischen Expansionismus aufzuwerten. Er hat noch fünf Monate und vier Wochen vor sich.

Falls noch nicht klar ist, wen Orban vertritt: Diese unverständliche Reise findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Gründung einer neuen rechtsextremen Fraktion der «Patrioten für Europa» im EU-Parlament vollzogen wurde. Neben der Partei des ungarischen Regierungschefs sind die Französin Marine Le Pen, der Italiener Matteo Salvini und Vox dabei. Mit 82 rechtsextremen Abgeordneten aus 12 Ländern wird sie die dritte Kraft in einem sehr zersplitterten Europäischen Parlament sein.

Obwohl die Partei Le Pens die größte in der neuen Fraktion ist, deutet Orbans führende Rolle bei ihrer Gründung darauf hin, dass er versuchen wird, sie für seine eigenen Zwecke zu nutzen, so wie er es gerade mit der rotierenden EU-Präsidentschaft tut.»

«Verdens Gang»: Kritische Tage für Biden

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert die Debatte um die Präsidentschaftskandidatur von US-Präsident Joe Biden:

«Es ist die kritischste Woche in Bidens Zeit als Präsident. Was im Laufe der kommenden Tage passiert, kann darüber entscheiden, ob er den Wahlkampf fortsetzt oder ob Donald Trump einen anderen Gegenkandidaten erhält. Alles, was Biden auf dem Nato-Gipfel sagt und tut, wird hinterfragt und analysiert.

Ist er mental und körperlich fit für vier weitere Jahre als Präsident? Diese Frage überschattet alles seit Bidens katastrophalem Auftritt in der TV-Debatte gegen Trump. Zuerst versuchte das Weiße Haus, Erklärungen für die elendige Debatte zu finden und einen Eindruck zu vermitteln, dass alles in Ordnung sei. Stattdessen wirkte das beunruhigend.

Es scheint, als ob Biden und sein engster Kreis in Verleugnung leben. Biden glaubt immer noch, dass er der Einzige sei, der Trump besiegen und die amerikanische Demokratie retten könne. Das wirkt wie Wunschdenken. Umfragen zeigen, dass Trump im Vergleich zu Biden niemals zuvor in einer stärkeren Position war als jetzt. Und es wird immer schwieriger zu erkennen, wie Biden einen negativen Trend umkehren könnte.»

«La Stampa»: Putins Angriff Botschaft an Europa

ROM: Die italienische Zeitung «La Stampa» beschäftigt sich am Dienstag mit dem russischen Angriff auf eine Kinderklinik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew:

«Wir wissen nicht, ob dieser Angriff (...) geplant war, um den Sieg der Liste von Marine Le Pen bei den französischen Parlamentswahlen zu feiern, oder ob er im letzten Moment improvisiert wurde, um Moskaus Wut darüber zum Ausdruck zu bringen, dass es nicht gelang, eine Partei, die es für loyal hält, im Parlament eines wichtigen Landes der Ukraine-Allianz an die Macht zu bringen. Oder ob es sich, wie viele in der Ukraine sagen, um «Rache» für den Nato-Gipfel handelt, der über neue Hilfen für Kiew entscheidet.

Aber was klar ist: Es war kein Zufall, ein so massiver Angriff am helllichten Tag - und nicht wie üblich nachts. Er sollte den Schrecken für ganz Kiew und die ganze Welt bei Tageslicht sichtbar machen. Es war eine Botschaft, die Wladimir Putin ganz bewusst an die Ukraine und an Europa senden wollte.»

«Hospodarske noviny»: Angebliche Patrioten sind Gefahr für Europa

PRAG: Zur Gründung der neuen Rechtsaußenfraktion «Patrioten für Europa» im EU-Parlament schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Aus der Geschichte wissen wir, wie leicht Patriotismus zu einem intoleranten Nationalismus ausarten kann. Der Versuch dieser angeblichen Patrioten, die europäische Integration zu zerrütten, droht den gemeinsamen Raum zu zerstören, der die nationalen Leidenschaften bändigt. Im Endeffekt führt dieser Weg zur allgemeinen Zerstörung von allem, was wir Zivilisation nennen. Sicherlich muss es nicht unbedingt so schrecklich ausgehen. Doch jeder echte Patriot, der seine Gemeinschaft gern hat und für sie nur das Beste will, hat nur eine Wahl: Er muss die Mitglieder dieser Fraktion, die den Ausdruck Patriot nur für ihre Zwecke missbraucht, als Landesschädlinge ablehnen. Das gilt besonders für den Mitbegründer (und tschechischen Ex-Ministerpräsidenten) Andrej Babis.»

«de Volkskrant»: Das politische Herz Europas wurde geschwächt

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag die politischen Kräfteverhältnisse in Frankreich nach der von Präsident Emmanuel Macron veranlassten vorgezogenen Parlamentswahl:

«Die Wahlen haben dazu geführt, dass es in der neuen Nationalversammlung keine klare Mehrheit gibt. Es wird schwierig sein, eine neue Regierung zu bilden. Frankreich scheint mehr denn je unregierbar zu sein. (...)

Wenn Frankreich in den kommenden Jahren aufgrund eines gespaltenen Parlaments, das sich auf nichts einigen kann, in eine politische Lähmung verfällt, könnte sich Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen 2027 als Kandidatin der Entschlossenheit präsentieren, als starke Frau, die sich über das parlamentarische Gezänk erhebt.

Macrons Glücksspiel hat sich zwar als weniger katastrophal erwiesen, als manche befürchtet haben. Le Pens Rassemblement National (RN) kommt nicht zu einer Zeit an die Macht, in der sich der Krieg in der Ukraine in einer schwierigen Phase befindet und die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus wahrscheinlicher denn je ist. Aber auch in Brüssel wird man das Ergebnis mit einer Mischung aus Erleichterung und Sorge betrachten. Das Schlimmste wurde zwar verhindert, doch das politische Herz Europas wurde weiter geschwächt. Frankreich läuft Gefahr, ähnlich wie Deutschland von einer schwachen, zänkischen Koalition regiert zu werden.»

«NZZ»: Orban geriert sich als Putins Lakai

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die diplomatischen Aktivitäten des ungarischen Regierungschefs im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg:

«Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reiste die letzten Tage nach Kiew, Moskau und Peking, angeblich mit dem Ziel, Frieden in der Ukraine zu fördern. Was man von diesen Reisen halten muss, hat Moskau am Montag auf seine Art und Weise demonstriert: Russland sandte einen Marschflugkörper auf ein Kinderspital in Kiew. Die Herrscher im Kreml könnten diese völkerrechtswidrigen Angriffe jederzeit einstellen, wenn es ihnen um Frieden und Menschlichkeit ginge. Doch darum geht es eben nicht.

Orban hat seine Reise mit niemandem in der EU abgestimmt, obschon sein Land seit Anfang Juli den Vorsitz der EU innehat. Er tut so, als müsse er sich auf Friedensmission begeben, weil der Rest Europas deren Dringlichkeit nicht begriffen habe. Doch Orbans Friedenswille ist nicht glaubwürdig, solange er sich mit keinem Wort gegen den Aggressor in diesem Krieg stellt. Der Angreifer heißt Moskau, doch aus Moskau kommen auch das günstige Erdgas für die ungarischen Haushalte und Unternehmen und die Technologie für ein neues Atomkraftwerk. Dafür drängt Orban Kiew zur Kapitulation, was genau den Kriegszielen Putins entspricht. Er geriert sich als Putins Lakai, der dafür reichlich belohnt wird.»

«The Guardian»: Diskussion um Biden ist schädlich

LONDON: Zu den Debatten bei den US-Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur des 81-jährigen Joe Biden meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Biden lehnt sich an Trumps Rhetorik an und beschuldigt «Eliten», ihn zu behindern. Während einige Unterstützer an der Basis standhaft bleiben, fordern andere, dass er aufhört. Es besteht kein Zweifel, dass die Diskussion schädlich ist. Aber alle, die ihn zum Rücktritt auffordern, wissen, was auf dem Spiel steht. Sie fordern Maßnahmen, weil sie eine Niederlage fürchten - und zwar nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch um ihres Landes und seiner Demokratie willen. Sie glauben, dass Biden Trump diesmal nicht schlagen kann. Ein anderer Kandidat könnte es vielleicht. Es ist ein Glücksspiel, aber etwas weniger, wenn die Alternative dazu eine absehbare Niederlage ist.

Jeder Auftritt Bidens wird auf Anzeichen von körperlicher Gebrechlichkeit und kognitiver Unfähigkeit untersucht werden. Es werden weitere Hinweise auf nachlassende Fähigkeiten auftauchen. Ein demokratischer Kongressabgeordneter soll seinen Kollegen gesagt haben, dass der Präsident «Schwierigkeiten hat, zwei vollständige Sätze zu formulieren». Jeder Zweifel, den ein Demokrat äußert, wird in Wahlwerbespots der Republikaner endlos wiedergegeben werden. Biden hat zwar schon früher Erwartungen übertroffen, aber die Wähler wissen, dass der körperliche und geistige Verfall bei älteren Menschen grausam und schnell sein kann. Keine noch so «guten Tage» werden die schlechten vergessen machen.»